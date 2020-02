Để có võng lưng đẹp như Ngọc Trinh không hề khó, chị em văn phòng ngồi yên một chỗ tập vài động tác là ngon ngay

Cũng giống như mỡ bụng hay bắp chân to, nhiều chị em văn phòng kêu than về vấn đề bắp tay to và thô, cùng với đó là sống lưng cong vênh hay mỏi nhừ vì phải ngồi làm việc cả ngày. Ngồi sai tư thế một chút là ảnh hưởng đến sống lưng, sức khỏe giảm sút vì cơ thể luôn trong tình trạng mỏi nhừ; cùng với đó dáng đi của bạn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Lưng có thể bị gù nếu phải cúi thấp quá lâu hay ngồi không thẳng lưng suốt quá trình làm việc.

Vấn đề về bắp tay, vai to thô hay lưng gù, ngấn mỡ sẽ được cải thiện đáng kể nếu mỗi ngày ngồi làm việc bạn dành ra vài phút nghỉ ngơi thư giãn và thực hiện một vài động tác tay - vai - lưng này. Bỏ khoảng 5 - 10 phút thư giãn và tập theo những động tác này, bạn sẽ không còn lo về chuyện vai hay bắp tay bị to hay lưng gù dáng đi không đẹp nữa.

Và giờ đây các nàng hoàn toàn có thể sở hữu tấm lưng ong nuột nà, rãnh lưng săn chắc hay phần bắp tay nhỏ gọn như Phạm Quỳnh Anh, Ngọc Trinh, Lan Ngọc... hay cả dàn sao showbiz chỉ với vài ba động tác tập đơn giản.

#1. Động tác xoay tay mở rộng khung vai, thon gọn bắp tay

Động tác này bạn chỉ cần ngồi yên vị trên ghế và di chuyển tay của mình là được.

Giang hai tay sang ngang, giữ cho 2 tay và vai thằng hàng với nhau và nắm bàn tay lại. Xoay cả hai tay theo chiều kim đồng hồ khoảng 10 vòng và đổi chiều 10 vòng. Nếu thấy mỏi tay quá thì hạ xuống nghỉ vài giây rồi lại tiếp tục.

Động tác này nhìn thì đơn giản nhưng sẽ tác động trwucj tiếp vào bắp tay và vai của bạn giúp săn chắc phần này, thêm nữa tay xoay đều đặn còn giúp tăng lực cổ tay tránh những chấn thương không đáng có nếu chẳng may bạn tì tay hay chống tay xuống đất.

#2. Động tác giang tay căng ngực, tạo rãnh lưng

Vẫn là giang hai tay nhưng không thẳng hàng với vai mà xiên chéo một chút về phía trước. Giữa nguyên tư thế một lúc và hường ngược lại phía sau. Bạn sẽ cảm thấy căng phần ngực và phần lưng, cảm nhận được cả rãnh lưng khi thực hiện động tác này.

Động tác thử

#3. Động tác mở rộng vai

Giơ thẳng 2 tay lên trời giữ vài giây rồi hướng về phía trước, tiếp tục giữ vài giây, cuối cùng giang ngang sang hai bên. Động tác này chính là bài tập thể dục mà con nít vẫn hay được hướng dẫn tại các trường mẫu giáo để kích thích chiều cao phát triển.

Khi giơ tay và chuyển động tay theo các hướng, phần bả vai của bạn hoạt động khá nhiều nhờ vậy các khớp vai cũng khỏe và săn chắc hơn. lượng mỡ thừa tích tụ ở vai và bắp tay sẽ được cải thiện nhanh chóng chỉ sau khoảng 1-2 tuần tập tành chăm chỉ.

#4. Động tác tạo rãnh lưng

Đông tác này hơi khó hơn so với 3 động tác trên, bạn sẽ cảm thấy phần bắp và cánh tay của mình hơi gượng trong những ngày đầu thực hiện.

Với động tác này, bạn cần chắp tay sau lưng, dễ nhất là ngón tay hướng xuống dưới, giữa nguyên tư thế khoảng 30 - 60 giây rồi thay đổi. Thực hiện lever cao hơn khi chắp tay và hướng ngón tay lên trên, bạn sẽ cảm thấy rõ lưng được ưỡn thẳng, ngực hơi căng, bắp tay cũng căng vì phải chắp theo nghịch chiều. Giữ động tác này khoảng 30 - 60 phút, đây mới là động tác tác động toàn diện từ sống lưng, rãnh lưng, bả vai đến phần bắp tay và cổ tay của bạn.

Nguồn: Beauty321