Động tác giữ 5 giây mà siết mỡ bụng cực kỳ hiệu nghiệm, khuyên chị em tuổi 35+ nên tập mỗi ngày

Sau tuổi 35, nhiều chị em bắt đầu nhận ra vòng bụng ngày càng tích mỡ nhiều hơn. Nguyên nhân là do quá trình trao đổi chất chậm lại, hormone thay đổi, cộng thêm việc ít vận động khiến mỡ bụng dễ dàng tích tụ, đặc biệt là vùng eo và hông.

Để cải thiện vòng 2 ngấn mỡ, ngoài việc điều chỉnh chế độ ăn uống phù hợp, chị em có thể tập một động tác giãn cơ đơn giản nhưng siết eo cực cực hiệu quả. Một động tác đơn giản, không tốn quá nhiều sức lực, cũng không cần tập hùng hục, mà vẫn cải thiện vòng eo của các chị em, đặc biệt phù hợp với phụ nữ ngoài 35 tuổi. Đó chính là động tác: Vươn người siết eo.

HLV người Hàn Jinseo (sở hữu Instargram pila__jinseo với hơn 32 nghìn người theo dõi) hướng dẫn các chị em động tác vươn người siết eo để cải thiện vòng bụng ngấn mỡ.

Động tác chuẩn bị: Mỗi bên 10 lần

Trước khi tập động tác vươn người siết eo, HLV Jinseo hướng dẫn chị em động tác giãn cơ chuẩn bị. Với bất kỳ bài tập nào, giãn cơ chính là động tác bắt đầu và kết thúc giúp kéo giãn cơ thể, kích hoạt các nhóm cơ và giúp động tác chính có thể tác động sâu hơn vào các nhóm cơ trong cơ thể.

Động tác vươn người siết eo: Giữ mỗi bên 5 - 10 giây, thực hiện 5 lần/bên

Đây chính là động tác chủ chốt mà HLV Jinseo hướng dẫn các chị em. Với động tác này, bạn sẽ tác động vào các nhóm cơ hai bên hông, hai bên thành bụng, từ đó dần loại bỏ phần mỡ thừa tích tụ, giúp chị em có được vòng eo thon gọn, săn chắc.

* Cách thực hiện:

- Động tác này thích hợp để tập tại các bậc cửa ra vào giữ các phòng trong nhà.

- Bắt đầu tư thế bằng cách đứng thẳng, chân phải đưa ra sau.

- Hai tay đặt lên tường, tay trái đặt vuông góc, tay phải chạm vào gờ tường.

- Bắt đầu nghiêng trái, tay trái ấn xuống, tay phải bấu vào gờ tường để kéo căng người.

- Giữ trong 5 - 10 giây và đổi bên, mỗi lần tập 3 hiệp.

Quan trọng nhất là các chị em cần duy trì tập mỗi ngày, giữ thói quen tập luyện đều đặn thì động tác dù có nhẹ nhàng cũng sẽ hỗ trợ siết eo giảm mỡ hiệu quả. Giảm cân giữ dáng là một quá trình đòi hỏi sự quyết tâm, kỷ luật mới có thể cải thiện được vóc dáng. Hãy nghĩ đến những vòng eo thon gọn, vóc dáng cân đối mà cố gắng mỗi ngày.

Động tác này không quá khó, cũng không mất nhiều công sức, có thể tập ở nhà, nên các chị em hãy lên dây cót tập luyện để cải thiện vòng bụng và vóc dáng của mình nhé!