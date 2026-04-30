Đi du lịch rất cần: 5 collagen "bỏ túi" nhỏ gọn, tiện mang theo để ngừa lão hóa nhanh chóng

Những chuyến du lịch, đặc biệt là đi biển hoặc di chuyển nhiều ngày, thường khiến làn da "xuống sức" rõ rệt: khô ráp, xỉn màu, kém đàn hồi do thiếu nước và tiếp xúc liên tục với ánh nắng. Bên cạnh skincare bên ngoài, bổ sung collagen từ bên trong là cách nhiều người lựa chọn để duy trì làn da căng mịn, hạn chế lão hóa. Điểm cộng là hiện nay các sản phẩm collagen đã được thiết kế cực kỳ tiện lợi, nhỏ gọn, dễ mang theo. Nếu không muốn làn da "tụt phong độ" trong chuyến đi, 5 cái tên dưới đây rất đáng để bạn cân nhắc.

1. Low Molecular Collagen S - collagen dạng bột phân tử thấp, hấp thụ nhanh

Đây là một trong những dòng collagen "quốc dân" nhờ thiết kế dạng stick nhỏ gọn, mỗi lần dùng chỉ cần xé gói là có thể sử dụng ngay. Điểm nổi bật nằm ở collagen phân tử thấp (low molecular), giúp cơ thể hấp thụ nhanh hơn so với collagen thông thường. Khi đi du lịch, bạn chỉ cần mang theo vài gói, có thể pha với nước lọc, nước trái cây hoặc thậm chí uống trực tiếp đều được. Ngoài khả năng hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của da, sản phẩm còn giúp da giữ nước tốt hơn, hạn chế tình trạng khô sạm khi phải di chuyển nhiều hoặc ở trong môi trường điều hòa liên tục. Với những ai muốn duy trì thói quen uống collagen đều đặn mà không bị gián đoạn khi đi chơi, đây là lựa chọn rất tiện.

2. Ever Collagen Time Newtree - bổ sung dưỡng chất, hỗ trợ sáng da

Ever Collagen cũng là dòng collagen dạng bột túi mini rất được ưa chuộng. Ngoài collagen, sản phẩm thường được bổ sung thêm vitamin C và các dưỡng chất hỗ trợ chống oxy hóa, giúp tăng hiệu quả làm sáng da. Khi đi du lịch - đặc biệt là đi biển - da rất dễ bị xỉn màu, nên việc kết hợp collagen và vitamin C là một "combo" khá lý tưởng. Thiết kế dạng thanh nhỏ giúp bạn dễ dàng mang theo trong túi xách, dùng bất cứ lúc nào trong ngày. Hương vị dễ uống, không tanh cũng là điểm cộng lớn, giúp việc duy trì thói quen trở nên nhẹ nhàng hơn thay vì "uống vì nghĩa vụ".

3. Orihiro Collagen + Placenta - viên nhai tiện lợi, không cần nước

Với những ai không thích pha chế hay mang theo nước, collagen dạng viên nhai là lựa chọn cực kỳ tiện lợi. Orihiro kết hợp collagen với placenta (nhau thai) - thành phần được nhiều người tin dùng nhờ khả năng hỗ trợ tái tạo và cải thiện độ ẩm cho da. Bạn chỉ cần mang theo một gói nhỏ, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, kể cả khi đang di chuyển trên xe hay máy bay. Dạng viên nhai cũng giúp việc bổ sung collagen trở nên "dễ chịu" hơn, không còn cảm giác như đang uống thực phẩm chức năng. Đây là lựa chọn phù hợp với những chuyến đi bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân.

4. DHC Collagen - viên uống quen thuộc, dễ duy trì lâu dài

DHC là thương hiệu quen thuộc với nhiều người, đặc biệt là những ai đã có thói quen uống collagen mỗi ngày. Dạng viên uống giúp bạn kiểm soát liều lượng dễ dàng, không cần chuẩn bị cầu kỳ. Khi đi du lịch, chỉ cần mang theo một vỉ nhỏ là đủ dùng trong vài ngày, rất gọn nhẹ. Ưu điểm của dạng viên là tiện, nhanh và phù hợp với những người không thích vị của collagen dạng bột hay thạch. Dù hiệu quả không đến ngay lập tức, nhưng nếu duy trì đều đặn, sản phẩm hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi và độ ẩm của da theo thời gian, giúp da ít bị "xuống sắc" sau những chuyến đi dài.

5. Cjel Beauty Collagen Jelly - thạch collagen ngon miệng, dễ dùng như ăn vặt

Nếu bạn muốn việc bổ sung collagen trở nên thú vị hơn, dạng thạch chắc chắn là lựa chọn đáng thử. Cjel Beauty Collagen Jelly có kết cấu mềm, vị ngọt nhẹ, dễ ăn, giống như một món snack nhỏ. Đây là sản phẩm đặc biệt phù hợp với những ai "lười" uống collagen nhưng vẫn muốn chăm da từ bên trong. Khi đi du lịch, bạn có thể mang theo vài túi thạch để dùng trong ngày, vừa tiện lợi vừa tạo cảm giác thư giãn. Ngoài collagen, sản phẩm còn thường được bổ sung thêm các dưỡng chất hỗ trợ làm đẹp, giúp da duy trì độ căng bóng và tươi tắn.

Du lịch là lúc để tận hưởng, nhưng cũng là "bài test" cho làn da. Chỉ cần chuẩn bị thêm những sản phẩm collagen nhỏ gọn, bạn đã có thể duy trì thói quen chăm sóc bản thân một cách nhẹ nhàng. Khi làn da được nuôi dưỡng từ trong ra ngoài, bạn không chỉ tự tin hơn khi chụp ảnh mà còn giữ được vẻ rạng rỡ suốt cả hành trình.