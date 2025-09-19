Mua kem chống nắng đắt tiền mà bôi sai cách thì cũng thành “công cốc”

Kem chống nắng từ lâu đã được coi là “vũ khí” quan trọng nhất trong chu trình chăm sóc da. Dù bạn có đầu tư những sản phẩm dưỡng da đắt đỏ đến đâu, nhưng nếu bỏ qua bước chống nắng hoặc sử dụng sai cách, thì mọi công sức đều trở nên vô nghĩa. Thực tế, nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần bôi một lớp kem chống nắng mỏng trước khi ra ngoài là đủ, nhưng cách làm này không hề mang lại hiệu quả bảo vệ da tối ưu. Để kem chống nắng thực sự phát huy công dụng, bạn cần ghi nhớ và tuân thủ 5 lưu ý quan trọng dưới đây.

1. Sử dụng đủ lượng kem chống nắng

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là chỉ bôi một lớp rất mỏng, thậm chí chưa bằng nửa lượng cần thiết. Thực tế, để bảo vệ da mặt và cổ, bạn cần dùng khoảng một lượng bằng đồng xu (tương đương 1 – 1,25ml). Đây là mức vừa đủ để tạo thành lớp màng chắn chống tia UV. Nếu bôi ít hơn, chỉ số SPF trên sản phẩm sẽ không còn chính xác, khiến da dễ bị cháy nắng, sạm nám.

2. Thoa kem đúng kỹ thuật

Không ít người có thói quen lấy kem rồi xoa đều lên lòng bàn tay trước khi áp lên mặt. Cách này khiến kem bị hao hụt và không phân bổ đều. Cách đúng là chấm kem chống nắng thành nhiều điểm nhỏ trên trán, mũi, hai má và cằm, sau đó tán nhẹ nhàng theo hướng từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài. Việc này không chỉ giúp da được che phủ đồng đều mà còn hạn chế tình trạng da bị kéo chảy xệ theo thời gian.

3. Dùng kem chống nắng ngay cả khi ở trong nhà

Nhiều người cho rằng chỉ cần bôi kem chống nắng khi đi ra ngoài nắng. Nhưng trên thực tế, tia UVA và ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử cũng có thể xâm nhập và gây lão hóa da ngay cả khi bạn ngồi trong nhà hay văn phòng. Vì vậy, hãy duy trì thói quen thoa kem chống nắng mỗi sáng sau khi dưỡng da, bất kể bạn có ra ngoài hay không.

4. Thoa lại kem chống nắng vào buổi trưa

Một lớp kem chống nắng không thể “trụ” cả ngày. Sau khoảng 3 – 4 tiếng, hiệu quả bảo vệ sẽ giảm dần, đặc biệt nếu bạn hoạt động ngoài trời, đổ mồ hôi hay tiếp xúc với nước. Do đó, đừng quên thoa lại kem chống nắng vào buổi trưa hoặc giữa ngày để đảm bảo da luôn được che chắn tốt nhất. Bạn có thể dùng dạng xịt hoặc bột chống nắng để việc dặm lại nhanh gọn hơn mà không làm trôi lớp trang điểm.

5. Chọn kem chống nắng phù hợp với loại da

Không phải loại kem chống nắng nào cũng hợp với tất cả mọi người. Nếu bạn có da dầu, hãy chọn dạng gel hoặc dạng sữa mỏng nhẹ, kiềm dầu. Với da khô, dạng kem hoặc lotion giàu dưỡng chất sẽ thích hợp hơn. Người có da nhạy cảm nên ưu tiên kem chống nắng vật lý với thành phần lành tính, ít gây kích ứng. Việc chọn sản phẩm đúng loại da không chỉ giúp bảo vệ tốt hơn mà còn khiến bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng hàng ngày.

Kem chống nắng chính là “tấm khiên” giúp bạn gìn giữ làn da trẻ trung, khỏe mạnh. Nhưng chỉ đầu tư vào một sản phẩm đắt tiền thôi chưa đủ, quan trọng hơn là bạn phải biết dùng đúng cách. Sử dụng đủ liều lượng, thoa kem đúng kỹ thuật, duy trì thói quen bôi cả khi ở trong nhà, thoa lại giữa ngày và chọn đúng sản phẩm cho loại da sẽ giúp kem chống nắng phát huy tối đa công dụng. Khi đó, mọi khoản đầu tư cho sản phẩm mới thực sự mang lại giá trị, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và các yếu tố môi trường.