Nhắc đến Son Ye Jin, người ta nhớ ngay đến khí chất ngôi sao luôn như có "spotlight" chiếu theo. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ đẹp rạng rỡ. Không chỉ quản lý ngoại hình tốt, sự điềm tĩnh, thanh lịch và tự tin của cô cũng là điều khiến nhiều phụ nữ ngưỡng mộ.

Trạng thái tốt của Son Ye Jin đến từ việc hiểu cách chăm sóc bản thân. Qua từng giai đoạn cuộc đời, cô càng rõ mình muốn gì và sống ra sao để trở thành phiên bản lý tưởng nhất. Chính điều đó giúp cô tỏa sáng từ trong ra ngoài. Nhìn vào Instagram của cô, có thể thấy chế độ chăm sóc bản thân rất toàn diện, kết hợp cùng lối sống kỷ luật – đó là lý do cô luôn giữ được vẻ đẹp bền vững theo thời gian.

Bí quyết 1: Pilates kết hợp tập tạ – giữ dáng săn chắc suốt nhiều năm

Để cân bằng giữa công việc và gia đình, ngoài quản lý thời gian, thể lực là yếu tố quan trọng. Son Ye Jin nổi tiếng là người yêu thể thao, duy trì Pilates kết hợp tập tạ trong nhiều năm, thậm chí còn chơi golf cùng chồng vào ngày nghỉ. Thói quen vận động bền bỉ giúp vóc dáng của cô gần như không thay đổi từ khi ra mắt, thậm chí ngày càng săn chắc, khỏe khoắn hơn.

Bí quyết 2: "Chế độ ăn cầu vồng" – nạp đủ dinh dưỡng từ nhiều loại rau củ

Những người quan tâm đến sức khỏe đều hiểu câu nói "Bạn là những gì bạn ăn". Son Ye Jin không chỉ thích ăn mà còn biết cách ăn khoa học. Cô từng chia sẻ về "chế độ ăn cầu vồng" – bổ sung đa dạng rau củ quả nhiều màu sắc để cơ thể hấp thụ đầy đủ dưỡng chất. Cô cũng thường xuyên chia sẻ thực đơn lành mạnh trên mạng xã hội. Chính chế độ ăn uống khoa học này là nền tảng cho làn da trong trẻo, rạng rỡ từ bên trong.

Bí quyết 3: Luôn mỉm cười – giữ năng lượng tích cực

Dù có phải fan hay không, ai cũng khó cưỡng lại nụ cười của Son Ye Jin. Sự dịu dàng và tự tin ấy đến từ nội tâm mạnh mẽ. Cô từng nói: "Dù cuộc sống có tốt lên hay không, bạn vẫn phải khiến bản thân trở nên tốt hơn". Thái độ sống tích cực, sẵn sàng đối mặt thử thách giúp vẻ đẹp của cô không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn lan tỏa cảm xúc.

Bí quyết 4: Chăm sóc từ bên trong – uống collagen mỗi ngày

Chăm sóc từ bên trong là thói quen không thể thiếu của Son Ye Jin. Cô xem collagen dạng uống như một phần trong routine hàng ngày. Mỗi sáng, cô đều uống collagen để khởi đầu ngày mới, và bổ sung thêm trong những khoảng nghỉ để duy trì làn da rạng rỡ. Nhờ sự tích lũy đều đặn, trạng thái da luôn ổn định và căng sáng.

"Bộ đôi" chăm sóc từ bên trong giúp Son Ye Jin duy trì làn da phát sáng

Son Ye Jin đặc biệt chú trọng chất lượng collagen uống. Sản phẩm cô khuyên dùng – dòng collagen m2 – đã tạo nên nhiều cuộc thảo luận trong cộng đồng làm đẹp.

1. m2 Collagen Drink – bổ sung collagen phân tử siêu nhỏ 900DA

Đây là sản phẩm bán chạy nhiều năm liền, được đánh giá cao nhờ hiệu quả rõ rệt. Công thức collagen peptide phân tử nhỏ giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn. Theo các nghiên cứu quốc tế, collagen phân tử thấp có thể đạt đỉnh trong máu sau khoảng 2 giờ, hỗ trợ tăng độ ẩm và độ đàn hồi cho da.

Ngoài collagen, sản phẩm còn chứa chiết xuất lựu đỏ, măng cụt, ceramide từ gạo và vitamin C – giúp hỗ trợ tổng hợp collagen và duy trì độ ẩm cho da. Thiết kế dạng gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo và sử dụng hàng ngày.

2. m2 Collagen New Generation Drink – bổ sung PDRN, phục hồi trạng thái da

Phiên bản nâng cao này chứa thêm PDRN – thành phần "hot" giúp cân bằng và phục hồi làn da từ bên trong. Kết hợp cùng 6000mg collagen peptide mỗi ngày, sản phẩm giúp cải thiện tổng thể trạng thái da, mang lại vẻ sáng khỏe tự nhiên. Hương vị đào nhẹ, dễ uống, phù hợp với nhịp sống bận rộn, giúp nhanh chóng lấy lại làn da rạng rỡ.

Gợi ý mua sắm:

Nơi mua: Rohto Mentholatum Viet Nam

Nơi mua: Nhà thuốc Long Châu

Nơi mua: DHC Vietnam Official