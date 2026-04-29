Collagen: Không phải cứ uống là đẹp, đây là cách chọn đúng và đủ!

Trong những năm gần đây, collagen gần như trở thành "từ khóa quen mặt" trong mọi cuộc trò chuyện về làm đẹp. Từ các kệ hàng tại Olive Young, Watsons cho đến các chuỗi bán lẻ lớn tại Nhật Bản hay Costco, collagen luôn nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy nhất. Tuy nhiên, chính sự phổ biến này lại khiến nhiều người rơi vào tình trạng "uống theo phong trào" mà không thực sự hiểu rõ mình đang cần gì.

Thực tế, collagen không phải là một sản phẩm có thể mang lại hiệu quả tức thì, cũng không có một công thức chung cho tất cả. Việc lựa chọn đúng loại collagen, hiểu rõ cơ chế hoạt động và duy trì thói quen bổ sung hợp lý mới là cách giúp làn da cải thiện một cách bền vững.

Collagen là gì và vì sao cơ thể cần bổ sung?

Collagen là một trong những loại protein chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ thể, tồn tại chủ yếu ở da, xương, khớp và tóc. Nó hoạt động như "chất keo" giúp nâng đỡ và duy trì cấu trúc của cơ thể.

Tuy nhiên, theo thời gian, lượng collagen tự nhiên sẽ dần suy giảm. Biểu hiện dễ nhận thấy nhất là làn da mất độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn, trong khi hệ xương khớp cũng trở nên kém linh hoạt hơn. Chính vì vậy, nhiều người lựa chọn bổ sung collagen thông qua chế độ ăn uống hoặc thực phẩm chức năng như một cách duy trì vẻ ngoài và thể trạng.

Việc bổ sung collagen thường hướng đến những lợi ích như cải thiện độ đàn hồi và độ căng bóng của da, hỗ trợ dinh dưỡng cho cơ thể, giúp duy trì sự linh hoạt của khớp, đồng thời góp phần nuôi dưỡng tóc và móng chắc khỏe hơn. Dù vậy, cần lưu ý rằng collagen chỉ là thực phẩm bổ sung, không có tác dụng thay thế điều trị y khoa.

Cách chọn collagen: 4 tiêu chí quan trọng

Không phải cứ chọn sản phẩm nổi tiếng là đủ, việc lựa chọn collagen cần dựa trên một số tiêu chí cốt lõi.

(1) Trước hết là dạng collagen

Trên thị trường, collagen thường tồn tại dưới dạng peptide hoặc phân tử nhỏ đã được thủy phân. Đây là dạng dễ hấp thụ hơn so với collagen thông thường. Trong đó, collagen từ cá được nhiều người ưa chuộng vì có kích thước phân tử nhỏ, dễ hòa tan và dễ sử dụng, đặc biệt phù hợp với người mới bắt đầu.

(2) Tiếp theo là hàm lượng collagen

Các sản phẩm có thể dao động từ 1000mg đến 50000mg, vì vậy bạn nên lựa chọn dựa trên nhu cầu cá nhân và tham khảo liều lượng khuyến nghị từ nhà sản xuất để đảm bảo phù hợp với cơ thể.

(3) Một yếu tố khác không nên bỏ qua là công thức đi kèm. Nhiều sản phẩm hiện nay bổ sung thêm vitamin C, HA (axit hyaluronic), elastin hay ceramide nhằm tăng hiệu quả tổng thể. Đây cũng là xu hướng phổ biến tại Hàn Quốc và Nhật Bản, khi việc chăm sóc da được tiếp cận theo hướng toàn diện hơn.

(4) Cuối cùng là yếu tố trải nghiệm khi sử dụng. Collagen có thể có mùi tanh hoặc vị ngọt khá rõ, vì vậy bạn nên cân nhắc các sản phẩm có công thức dễ uống, ít đường, không mùi tanh và hạn chế phụ gia để có thể duy trì lâu dài.

Collagen dạng bột, nước hay viên: Khác nhau thế nào?

Một trong những băn khoăn lớn nhất của người dùng là nên chọn dạng collagen nào. Thực tế, mỗi dạng đều có ưu điểm riêng và phù hợp với từng nhu cầu khác nhau.

+ Collagen dạng bột thường có hàm lượng cao và linh hoạt trong cách sử dụng. Bạn có thể pha cùng nước ấm, sữa, cà phê hoặc trộn vào sữa chua, đồ ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nên tránh pha với nước quá nóng để giữ được hương vị tốt nhất. Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn bổ sung lâu dài và thích tự điều chỉnh cách dùng.

+ Collagen dạng nước (collagen drink) lại ghi điểm ở sự tiện lợi. Chỉ cần mở nắp là có thể sử dụng ngay, dễ mang theo và thường có nhiều hương vị dễ uống. Dạng này đặc biệt phù hợp với người bận rộn hoặc thường xuyên di chuyển.

+ Trong khi đó, collagen dạng viên phù hợp với những ai không thích mùi vị của collagen. Ưu điểm là không mùi, dễ mang theo và không cần pha chế, giúp việc bổ sung trở nên nhanh gọn hơn.

Những câu hỏi thường gặp khi bổ sung collagen

(1) Một trong những câu hỏi phổ biến nhất là nên uống collagen vào thời điểm nào. Thực tế, không có quy định bắt buộc, nhưng nhiều người lựa chọn uống khi bụng đói – như trước bữa sáng hoặc trước khi đi ngủ – để tối ưu khả năng hấp thụ.

(2) Về tần suất sử dụng, collagen hoàn toàn có thể dùng mỗi ngày nếu tuân thủ đúng liều lượng khuyến nghị. Tuy nhiên, việc điều chỉnh vẫn nên dựa trên thể trạng cá nhân.

(3) Nhiều người cũng thắc mắc nên bắt đầu bổ sung collagen từ khi nào. Thông thường, từ sau tuổi 20, lượng collagen trong cơ thể đã bắt đầu suy giảm, vì vậy đây là thời điểm nhiều người bắt đầu bổ sung như một phần của chế độ chăm sóc cơ thể.

(4) Collagen không phải là sản phẩm cho hiệu quả tức thì. Đây là dạng bổ sung cần thời gian tích lũy, vì vậy việc duy trì đều đặn, kết hợp cùng chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh sẽ giúp bạn cảm nhận sự thay đổi rõ rệt hơn.

(5) Về vấn đề kiêng kỵ, collagen là một dạng protein nên không có quá nhiều hạn chế. Tuy nhiên, bạn nên tránh dùng cùng đồ uống nhiều đường để không làm tăng lượng calo nạp vào, đồng thời lưu ý nguồn gốc sản phẩm nếu có tiền sử dị ứng hải sản.

(6) Một lo ngại khác là việc bổ sung collagen có thể gây ung thư. Trên thực tế, collagen chỉ là nguồn protein và việc sử dụng ở mức bình thường không làm tăng nguy cơ này. Tuy nhiên, với những người có tiền sử bệnh lý hoặc đang điều trị, việc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng vẫn là cần thiết.

(7) Cuối cùng, với người ăn chay, do phần lớn collagen có nguồn gốc từ động vật, bạn có thể lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc thực vật hoặc các công thức hỗ trợ cơ thể tự sản sinh collagen, và nên kiểm tra kỹ thành phần trước khi mua.

Việc bổ sung collagen không chỉ là một xu hướng, mà đang dần trở thành một phần trong lối sống chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp hiện đại. Khi hiểu rõ nhu cầu của bản thân và đặc điểm từng loại sản phẩm, bạn sẽ dễ dàng tìm được giải pháp phù hợp để duy trì làn da và cơ thể khỏe mạnh theo cách bền vững nhất.

Dưới đây là tổng hợp 3 sản phẩm collagen được đề xuất cho năm 2026

DR.WU Water Glow Double Collagen Peptide Shot

Loại collagen: Kết hợp viên + dạng uống

Điểm nổi bật: 6000mg collagen peptide kép, phân tử siêu nhỏ 500Da, thiết kế “trên viên – dưới nước”

Giới thiệu sản phẩm: Sản phẩm “Water Glow Double Collagen Peptide Shot” của DR.WU gây ấn tượng với thiết kế hai tầng độc đáo: phần dưới là collagen uống, phần trên là viên bổ sung. Tầng dưới chứa 6000mg collagen peptide kép với kích thước phân tử dưới 500Da, kết hợp cùng vitamin C, HA (axit hyaluronic), elastin và ceramide, giúp bổ sung dưỡng chất và duy trì độ ẩm, độ đàn hồi cho da.

Tầng trên được chia thành 3 công thức theo nhu cầu: dưỡng ẩm căng bóng, làm sáng da và hỗ trợ giấc ngủ, với các thành phần như ceramide, vitamin C và GABA. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với người bận rộn, cần bổ sung nhanh gọn và tiện mang theo.

Gợi ý collagen 2: m2 Beauty Super Collagen Cranberry C

Loại collagen: Dạng bột gói tiện lợi

Điểm nổi bật: Collagen peptide kép 900Da, chiết xuất nam việt quất, được Son Ye Jin làm đại diện

Giới thiệu sản phẩm: Thương hiệu collagen nổi tiếng m2 Beauty tập trung vào công thức collagen peptide kép với kích thước khoảng 900Da, giúp cơ thể dễ hấp thụ. Sản phẩm còn kết hợp chiết xuất nam việt quất và mannose, hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng và duy trì cân bằng cơ thể.

Việc được Son Ye Jin đồng hành lâu dài cũng giúp sản phẩm này có độ nhận diện cao tại thị trường châu Á. Thiết kế dạng gói nhỏ tiện lợi, dễ mang theo, phù hợp với người bận rộn, hay ăn ngoài hoặc muốn bổ sung dinh dưỡng mỗi ngày. Đây cũng là dòng collagen được nhiều người dùng mua lại nhiều lần.

Nơi mua: Yesstyle

Gợi ý collagen 3: DHC Collagen Plus

Loại collagen: Dạng viên

Điểm nổi bật: Collagen cá biển, giá hợp lý, viên nhỏ dễ uống

Giới thiệu sản phẩm: DHC Collagen Plus là một trong những dòng collagen dạng viên bán chạy lâu năm tại Nhật Bản. Sản phẩm sử dụng collagen nguồn gốc cá biển, kết hợp với vitamin nhóm B, phù hợp cho nhu cầu bổ sung hàng ngày.

Thiết kế viên nhỏ giúp dễ nuốt, đặc biệt phù hợp với những người không thích mùi vị của collagen. Ngoài ra, sản phẩm dễ dàng tìm mua tại các hệ thống như Watsons hay các cửa hàng mỹ phẩm, với mức giá phải chăng, phù hợp để sử dụng lâu dài.

Nơi mua: DHC Vietnam Official



