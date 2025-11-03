Mẹ bỉm chia sẻ hành trình 3 ngày cùng con vượt qua cúm A nhẹ tênh: Quyết định tiêm cúm là cực kỳ đúng đắn!

(Bài viết theo chia sẻ của chị Uyên có con trai 2 tuổi ở Hà Nội)

Mấy ngày vừa rồi, khi mà người người nhà nhà cosplay con này con kia thì con tôi "cosplay" con cúm A. Năm ngoái, chính tôi cũng được trải nghiệm 10 ngày vật lộn cùng cúm A, đến người lớn còn như vậy chứ đừng nói là trẻ con. Chính vì thế khi cô giáo nhắn tin báo con có biểu hiện giống bị cúm A, nhắc mẹ mua que về test cho con, tôi khá là lo lắng.

Bé nhà tôi đã được tiêm đủ 2 mũi cúm trong năm đầu đời và mới tiêm nhắc lại định kỳ cách đây tròn 1 tháng nhưng mẹ nào thấy con ốm mà không lo đâu.

Thế nhưng ngược lại hoàn toàn với những nỗi lo của mẹ thì trận ốm này của con không quá đáng lo ngại. Hành trình ốm lần này của con rất nhẹ nhàng – nhẹ đến mức mẹ vừa chăm, vừa thầm cảm ơn quyết định đúng đắn của mình khi không bỏ qua mũi cúm nào.

1. Ngày đầu tiên

Ngày đầu tiên, con hơi hắt hơi, sổ mũi, có chút mệt và thân nhiệt chỉ nhỉnh hơn 37,5°C. Mặc dù sáng không có vấn đề gì nhưng đầu giờ chiều cô giáo nhận ra dấu hiệu sớm, cho con nghỉ ngơi, uống nhiều nước, vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý và hạ sốt bằng cách lau mát nhẹ.

Tầm chiều con sốt 37,9 độ, cô có nhắn tin bảo mẹ đến đón về theo dõi và cho con test thử xem sao. Đúng như cô đoán, con dương tính với cúm A.

Đêm đó, con hơi khó ngủ vì nghẹt mũi. Con có tiền sử bệnh viêm mũi dị ứng mãn tính sau khi nhiễm RSV vào lúc 9 tháng tuổi nên mẹ khá có kinh nghiệm trong việc xử lý tình huống này. Đêm đó con sốt liên tục nhưng không cao, chỉ khoảng 37,7 độ nên mẹ không cho dùng hạ sốt chỉ dùng xịt hạ sốt cho con.

2. Ngày thứ 2

Sang ngày thứ hai, cơn mệt tăng lên một chút. Con kêu đau người, ôm đầu kêu "đau đau" suốt, kéo tay bắt mẹ bóp chân cho. Thế nhưng điều khiến mẹ yên tâm là con vẫn ăn cháo, uống sữa ngon lành và chịu chơi. Nhiệt độ cơ thể con chưa bao giờ vượt quá 38 độ.

Mẹ tiếp tục cho con dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, kết hợp nghỉ ngơi nhiều và nhỏ và rửa mũi đều đặn.

Tầm chiều thì con quấy hơn, kém hơn hơn 1 chút, 1 lần bị trớ nhưng đến tối thì bắt đầu tỉnh táo trở lại.

Con không ho, chỉ sổ mũi và đau đầu, đau người.

Đêm thứ 2 này con không sốt nhưng ngủ không sâu giấc như mọi khi.

3. Ngày thứ 3

Ngày thứ ba, con tỉnh táo hẳn. Sáng ngủ dậy, con trèo tót từ trên giường sang phòng anh, thấy bình sữa tự mở nắp nằm ti. Mẹ đo lại nhiệt độ 36,7°C, không còn ngạt mũi, không sổ mũi cũng có vẻ không còn mệt mỏi.

Nói chung ở ngày thứ 3 thì con gần như không còn dấu hiệu của bệnh nhưng mẹ vẫn để con ở nhà để đợi test lại mới cho đi học.

Chỉ trong 3 ngày, cúm A có thể nói là đã đi qua một cách êm đềm. Con khoẻ, mẹ khoẻ!

Hành trình cúm A nhẹ bẫng này khiến mẹ nhận thấy quyết định tiêm cúm cho con là quyết định hoàn toàn đúng đắn.

Tiêm không giúp con tránh bệnh tuyệt đối, nhưng giúp con giảm mức độ nặng và nhanh hồi phục. Cúm A có thể khiến nhiều bé sốt cao, co giật, hoặc mệt lả, nhưng với con – mọi thứ chỉ dừng ở vài ngày ngạt mũi, mỏi người rồi qua rất nhanh.

Ba ngày ngắn ngủi, mẹ vừa chăm vừa quan sát, vừa thấy mừng vì con khỏe mạnh và vui tươi. Nghĩ lại cái cảnh mình năm ngoái nằm vật trong viện 10 ngày vì cúm A mà hãi hùng. Mình còn vật vã thế thì trẻ con nó mà bị thì thương đến thế nào!

Một vài kinh nghiệm mẹ rút ra sau 3 ngày cùng con vượt cúm A:

1. Đừng chủ quan nhưng cũng đừng hoảng sợ

Khi phát hiện sớm và xử lý đúng, cúm A ở trẻ đã tiêm phòng thường rất nhẹ.

2. Tiêm nhắc lại vắc-xin cúm mỗi năm là điều nên làm

Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ cần được củng cố định kỳ để phản ứng hiệu quả hơn khi virus tấn công.

3. Giữ ấm và thông thoáng đường thở cho con.

Vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý 3–4 lần/ngày giúp con dễ thở, ngủ ngon hơn. Nếu con có tiền sử các bệnh về hô hấp thì nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ.

3. Bổ sung đủ nước và dinh dưỡng

Khi con không sốt cao, vẫn ăn được thì nên cho ăn lỏng, dễ tiêu, xen kẽ nước hoa quả, sữa ấm.

4. Đừng quên chăm sức khỏe tinh thần cho con

Khi con được yêu thương, ôm ấp và cảm thấy an toàn, cơ thể sẽ phục hồi nhanh hơn nhiều.