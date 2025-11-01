Hai ông bố bỉm "nghìn tỷ" nhà bầu Hiển dắt đàn con thơ lên sân khấu, nhưng ái nữ của Đỗ Mỹ Linh chiếm trọn spotlight

Mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã chia sẻ khoảnh khắc vô cùng dễ thương của ái nữ tại một sự kiện gia đình, khiến cộng đồng mạng không khỏi "tan chảy" vì sự hồn nhiên, đáng yêu của cô bé.

Tại buổi tiệc đặc biệt của gia đình bầu Hiển, hai thiếu gia Đỗ Quang Vinh và Đỗ Vinh Quang dắt tay các "tiểu hoàng tử" và "tiểu công chúa" lên sân khấu biểu diễn ca khúc "Ba kể con nghe". Trong khi cặp song sinh nhà anh cả Đỗ Quang Vinh là bé Gấu và bé Thỏ, mải mê nô đùa, thì "công chúa nhỏ" của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang lại thu hút toàn bộ sự chú ý.

Cô bé Tuệ An, hay còn được gọi trìu mến là Ti, nắm chặt tay bố và bác, nhún nhảy theo điệu nhạc với gương mặt rạng rỡ và tự nhiên dưới ánh đèn sân khấu. Dù mới gần hai tuổi, ái nữ nhà Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã thể hiện sự dạn dĩ, tinh nghịch và lan tỏa năng lượng tích cực khiến tất cả khách mời đều phải mỉm cười thích thú.

Khoảnh khắc công chúa nhỏ đu người lên khi nắm tay bố và bác, khiến cả hội trường bật cười vì sự đáng yêu và dạn dĩ của "công chúa nhà Chủ tịch". Nhiều người bình luận rằng: "Bé đúng là bản sao thu nhỏ của mẹ, vừa xinh xắn vừa đáng yêu".

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh (sinh năm 1996), đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau khi kết hôn với doanh nhân Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB Hà Nội, con trai út của bầu Hiển, vào tháng 10/2022, cô gần như rút khỏi showbiz để tập trung vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Đến tháng 7/2023, cặp đôi hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng, bé Tuệ An (hay còn gọi là Ti). Tính đến nay, cô bé đã gần 2 tuổi, đang trong giai đoạn phát triển nhanh và tràn đầy năng lượng, đúng như những gì khán giả vừa được chứng kiến trên sân khấu.

Dù là con dâu trong một gia đình danh giá, Đỗ Mỹ Linh vẫn giữ hình ảnh giản dị, kín tiếng. Cô ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí mà dành phần lớn thời gian chăm sóc con và phụ giúp chồng trong công việc, cuộc sống.

Sau gần ba năm kết hôn, cặp đôi Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang được xem là một trong những hình mẫu hôn nhân viên mãn của showbiz Việt. Không phô trương, không ồn ào, họ chọn cách yêu thương và xây dựng hạnh phúc một cách kín đáo nhưng bền vững.

Khoảnh khắc bé Tuệ An nhún nhảy trên sân khấu, được bố và bác dắt tay, như một biểu tượng nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện sợi dây gắn kết và không khí ấm áp trong gia đình ba thế hệ.

Cộng đồng mạng dành nhiều lời khen cho tổ ấm của Hoa hậu: từ vẻ đẹp dịu dàng, nề nếp của người mẹ đến sự tự tin, hoạt bát của cô con gái nhỏ. Có thể nói, sau ánh hào quang của vương miện năm nào, Đỗ Mỹ Linh giờ đây tỏa sáng theo một cách khác, trong vai trò người vợ, người mẹ hạnh phúc.