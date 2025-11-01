Đón tháng 11 rực rỡ, mẹ hãy thử chọn màu sắc trang phục theo cung hoàng đạo của bé để có 1 tháng mới thật "trộm vía"

Tháng 11 ghé đến thật đặc biệt – vừa mở ra những ngày cuối năm rộn ràng, lại trùng với cuối tuần để cả nhà có thể thư thả, vui chơi và “lên mood” cho một khởi đầu trộm vía may mắn. Mẹ ơi, thay vì cứ chọn trang phục theo thói quen, hãy thử phối đồ theo sắc màu may mắn của cung hoàng đạo nhé! Biết đâu chỉ một chút thay đổi nhỏ thôi, cả tháng 11 của mẹ và bé sẽ thêm rực rỡ, bình an và gặp nhiều điều tốt lành.

Bạch Dương (21/3 – 19/4)

Màu may mắn: Đỏ cam, vàng rực

Những gam màu “cháy” này giúp khơi dậy năng lượng, khiến mẹ và bé Bạch Dương thêm tự tin và hứng khởi. Cuối tuần này, mẹ cứ mạnh dạn chọn áo đỏ, váy vàng – rực rỡ như nắng tháng 11!

Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Màu may mắn: Xanh lá, nâu đất

Gam màu của thiên nhiên giúp Kim Ngưu cảm thấy vững vàng và dễ chịu. Mẹ có thể chọn cho bé bộ đồ màu olive, còn mình diện tông be hoặc nâu nhẹ – vừa thanh lịch vừa hợp vận.

Song Tử (21/5 – 20/6)

Màu may mắn: Xanh dương, trắng

Những gam màu tươi sáng sẽ giúp Song Tử thêm linh hoạt, vui vẻ và nhiều cảm hứng sáng tạo. Cuối tuần ra ngoài, hãy thử áo sơ mi xanh pastel hoặc váy trắng nhẹ nhàng nhé.

Cự Giải (21/6 – 22/7)

Màu may mắn: Trắng ngọc trai, xanh biển

Cự Giải vốn giàu cảm xúc, hợp với sắc màu dịu mát. Mẹ chọn cho hai mẹ con tông xanh nhạt hoặc trắng tinh khôi, vừa hợp khí trời tháng 11, vừa mang lại cảm giác yên bình.

Sư Tử (23/7 – 22/8)

Màu may mắn: Vàng ánh kim, cam sáng

Sư Tử luôn muốn tỏa sáng, nên sắc vàng – cam chính là lựa chọn hoàn hảo. Dù là áo khoác, váy hay nón, chỉ cần điểm chút ánh kim là thần thái ngời ngời, vận khí hanh thông.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Màu may mắn: Be, xanh bạc hà

Xử Nữ tinh tế, nên các tông nhẹ nhàng, thanh mát sẽ mang lại cảm giác hài hòa. Mẹ có thể chọn trang phục beige mix xanh mint cho cuối tuần nhẹ tênh mà vẫn đủ “chanh sả”.

Thiên Bình (23/9 – 22/10)

Màu may mắn: Hồng pastel, xanh baby

Những gam ngọt ngào này giúp Thiên Bình thu hút năng lượng tích cực và thêm duyên dáng. Bé gái Thiên Bình diện váy hồng phấn xinh xắn chắc chắn “trộm vía” cả tháng!

Bọ Cạp (23/10 – 21/11)

Màu may mắn: Đen, đỏ rượu vang

Tháng sinh của Bọ Cạp đây rồi! Hãy mạnh dạn chọn những sắc trầm quyến rũ – một chiếc váy đỏ đô hoặc áo khoác đen huyền bí sẽ mang lại may mắn và quyền lực nhẹ nhàng.

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Màu may mắn: Tím nhạt, xanh ngọc

Nhân Mã luôn yêu tự do, hợp với sắc màu pha chút phiêu du. Hãy thử áo tím lavender hoặc phụ kiện xanh ngọc – vừa tươi tắn vừa mang lại niềm vui cho khởi đầu tháng.

Ma Kết (22/12 – 19/1)

Màu may mắn: Xám tro, nâu lạnh

Gam màu trầm giúp Ma Kết thêm vững vàng và gặp thuận lợi trong công việc, học hành. Mẹ chọn áo khoác xám phối nâu cà phê là chuẩn chỉnh cho cuối tuần đầu tháng.

Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Màu may mắn: Xanh biển sâu, bạc

Những sắc màu mang hơi hướng tương lai giúp Bảo Bình dễ thu hút cảm hứng sáng tạo. Mẹ và bé thử diện đồ xanh navy, kết hợp phụ kiện ánh bạc nhé – vừa sang vừa hợp vía!

Song Ngư (19/2 – 20/3)

Màu may mắn: Hồng phấn, xanh ngọc lam

Màu sắc mộng mơ, nhẹ nhàng giúp Song Ngư lan tỏa năng lượng yêu thương. Mẹ diện áo hồng pastel, bé mặc đồ xanh lam – cả hai cùng “ghi điểm” vì quá dễ thương!

Lời nhắn nhỏ cho mẹ:

Ngày đầu tháng trùng cuối tuần là thời điểm tuyệt vời để “nạp lại năng lượng”. Dành thời gian dạo chơi cùng con, chọn cho cả nhà những gam màu hợp cung, hợp vía – vừa tạo cảm giác tươi mới, vừa như gửi lời chào may mắn đến tháng 11 đầy rực rỡ sắp tới.

Chúc tháng mới của mẹ và bé trộm vía bình an, đủ duyên – đủ vận – đủ yêu thương!

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm