Ai sẽ nghỉ việc để trông con? Nỗi trăn trở của mẹ bỉm khiến cộng đồng chia phe tranh luận

“Hiện mình đang trong thời gian nghỉ thai sản, sắp hết 6 tháng mà vẫn chưa quyết được: ai sẽ nghỉ việc ở nhà trông con? Chồng mình làm tài xế, thứ 2 đến thứ 7, từ 7h sáng tới 7h tối, lương thấp hơn mình. Mình thì làm văn có tăng ca nhưng không có tiền tăng ca, chỉ có lương cứng. Ông bà nội ngoại không ai chăm được. Mình tiếc công việc, sợ nghỉ rồi quay lại khó khăn. Chồng nghỉ thì công việc của anh ổn định, nghỉ rồi cũng khó xin lại. Thật sự rất rối. Theo mọi người nghĩ ai nên nghỉ ở nhà?”

Đó là dòng tâm sự được một mẹ bỉm chia sẻ trên mạng xã hội, nhận về rất nhiều bình luận chỉ trong thời gian ngắn. Chỉ một câu hỏi, nhưng đằng sau là vô vàn nỗi niềm. Bởi cả hai vợ chồng đều đang có công việc ổn định, thu nhập vừa đủ để lo cho gia đình nhỏ. Nghỉ việc nghĩa là mất nguồn thu, ảnh hưởng tài chính, và cũng có thể bỏ lỡ cơ hội nghề nghiệp. Nhưng giữ công việc lại đồng nghĩa phải gửi con sớm, chấp nhận con ở với người khác phần lớn thời gian.

Nỗi băn khoăn tưởng chừng là chuyện riêng của gia đình lại chạm vào tâm tư của rất nhiều gia đình trẻ: vừa muốn toàn tâm lo cho con, vừa sợ đánh mất công việc, thứ bảo đảm kinh tế.

Câu hỏi chất chứa bao áp lực, lo lắng của một gia đình trẻ giữa bài toán kinh tế và việc chăm sóc con nhỏ.

Rất nhiều mẹ bỉm đã đồng cảm và đưa ra ý kiến. Có người cho rằng tuổi thơ con chỉ có một lần, nên mẹ có thể hi sinh để dành thời gian cho con: “Việc thì không có việc này thì có việc khác, nhưng con chỉ có 6 năm đầu đời ở bên cha mẹ thôi. Hãy cố gắng dành nhiều thời gian bên con nhất có thể, đó là khoảng thời gian quý giá không gì mua lại được”.

Nhiều ý kiến khác thì cho rằng, không có một công thức chung cho mọi gia đình. Quyết định ai nghỉ việc còn phụ thuộc vào thu nhập, tính chất công việc, sức khỏe, khả năng sắp xếp của mỗi người. Quan trọng là hai vợ chồng phải ngồi lại, chia sẻ thật sự để tìm phương án hợp lý nhất.

Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng đưa ra gợi ý để cả 2 vợ chồng đều giũ được công việc. Tất nhiên sẽ có khó khăn, vất vả trong thời gian này nhưng nghĩ đến đường dài thì đây là cũng là cách hợp lý.

- Nên tìm người giữ trẻ hoặc gửi trẻ sau khi con cứng cáp. Có thể thuê người trông từ 6h–16h với chi phí khoảng 6–8 triệu/tháng. Sau vài tháng, khi con quen nếp sinh hoạt, có thể gửi trường mầm non.

- Giữ công việc chị nhé, vì nghỉ rồi quay lại rất khó.

- Thuê người sẽ phát sinh chi phí nhưng vợ chồng đều giữ được công việc. Thay vì ở nhà chăm con với quá nhiều lo lắng, mẹ vẫn có việc làm, có thu nhập, và quan trọng là cải thiện kinh tế gia đình.

Một số bình luận còn gửi gắm sự động viên: “Cố gắng lên chị ơi, vất vả nhưng nghĩ tới tương lai sẽ có động lực. Con cần cha mẹ, nhưng cũng cần một nền tảng kinh tế vững vàng.”

Việc quay lại công việc sau sinh không chỉ là vấn đề của riêng người mẹ, mà cần sự chung tay của cả gia đình (Ảnh minh họa)

Sau khi nhận được hàng loạt lời chia sẻ, mẹ bỉm nói lời cảm ơn cư dân mạng. Chưa tiết lộ quyết định cuối cùng, nhưng chị cho biết mình đã bớt mông lung và sẽ tìm phương án phù hợp với hoàn cảnh gia đình.

Phụ nữ sau sinh quay lại công việc: Cần sự đồng hành và san sẻ

Từ câu chuyện trên, nhiều chuyên gia tâm lý và nuôi dạy con nhấn mạnh: việc quay lại công việc sau sinh không chỉ là vấn đề của riêng người mẹ, mà cần sự chung tay của cả gia đình.

Phụ nữ sau sinh thường đối mặt với áp lực lớn: chăm con sơ sinh, hồi phục sức khỏe, lo toan kinh tế. Nếu một mình gánh vác, rất dễ rơi vào tình trạng kiệt sức hoặc stress.

Một mái ấm không chỉ cần tình yêu thương mà còn cần sự san sẻ trách nhiệm. (Ảnh minh họa)

Giải pháp được khuyên áp dụng:

- Phân chia thời gian hợp lý: Xác định rõ khung giờ làm việc, nghỉ ngơi, chăm con để tránh quá tải.

- Nhờ sự hỗ trợ từ người thân: Chồng, ông bà, thậm chí họ hàng có thể luân phiên phụ giúp.

- Tận dụng dịch vụ trông trẻ uy tín: Giảm bớt gánh nặng và giúp mẹ an tâm khi đi làm.

- Giữ kết nối với con: Dù bận rộn, cha mẹ vẫn nên dành khoảng thời gian nhất định mỗi ngày cho con, tạo sự gắn bó.

Một mái ấm không chỉ cần tình yêu thương mà còn cần sự san sẻ trách nhiệm. Khi mọi người cùng chung tay, người mẹ có thể quay lại công việc thuận lợi hơn, mà con vẫn nhận đủ tình yêu và sự chăm sóc.