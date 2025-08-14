Helen Nguyễn - Hot mom 4 con vừa đồng hành cùng Ngô Thanh Vân trong những ngày đầu của hành trình nuôi con bằng sữa mẹ là ai?

Mới đây, hot mom Helen Nguyễn đã chia sẻ hành trình đồng hành cùng mẹ bỉm Ngô Thanh Vân trong những ngày đầu làm mẹ.

Hot mom Helen chia sẻ trên trang cá nhân của mình hình ảnh cả cô và mẹ bé Gạo đều phờ phạc nhưng bù lại là bình sữa vàng ươm và sự tự hào rằng bé Gạo đang được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn.

Thành quả của những ngày cố gắng đó là chỉ đến ngày thứ 3 sau sinh, mẹ Ngô Thanh Vân đã có thể hút được lượng sữa non không hề ít cho bé Gạo và từ lúc chào đời, bé Gạo được ăn sữa mẹ hoàn toàn.

Nguyễn Thị Trà My (Helen Nguyễn, mẹ Len) là chuyên gia gọi sữa, hot mom nổi tiếng trong cộng đồng bỉm sữa. Cô được nhiều mẹ bỉm ưu ái dành tặng biệt danh "bàn tay vàng trong làng gọi sữa" .

Hot mom Helen Nguyễn cũng là người truyền cảm hứng về phương pháp ăn Địa Trung Hải.

Không chỉ là người sáng lập chuỗi cafe Take Away Cordy cafe, Yến sào Tuệ Tâm; cô còn được biết đến với phương pháp gọi sữa độc đáo "Kích sữa bằng phương pháp bấm huyệt".

Trong nhiều năm, hot mom này đã giúp nhiều bà mẹ hạnh phúc hơn, nhiều em bé được nuôi bằng sữa mẹ hơn.

Như bao người mẹ khác, hot mom Trà My mong muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Cô biết rằng sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho trẻ sơ sinh mà không có bất kỳ loại sữa nào có thể thay thế được. Do đó, cô muốn chia sẻ những giá trị tích cực cho cộng đồng bỉm sữa, giúp các mẹ sau sinh tự tin hơn trong công cuộc nuôi con bằng sữa mẹ.

Hot mom Helen giúp nhiều người loại bỏ những quan niệm sai lầm, những ngộ nhận về sữa mẹ để nuôi con dễ dàng hơn. Nhóm kích sữa của hot mom Trà My là nhóm phi lợi nhuận.

Không chỉ giúp các mẹ mất sữa, thiếu sữa tìm lại được nguồn sữa quý giá, chị còn cống hiến cho xã hội bằng cách hiến tặng sữa mẹ cho ngân hàng sữa giúp các em bé sơ sinh mồ côi, sinh non, bệnh tật được dùng sữa mẹ.

Mặc dù bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhưng hot mom Trà My vẫn dành thời gian để học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi để tìm ra phương pháp hiệu quả và tiên tiến nhất để gọi sữa mẹ, đảm bảo dinh dưỡng cho em bé. Ngoài ra, cô còn chia sẻ nhiều bài học từ chính bản thân, qua bốn lần sinh nở và chăm con nhỏ.

Helen cũng là người đồng hành cùng với mẹ bỉm Puka.

Phương pháp bấm huyệt kích sữa của hot mom Trà My được nhiều mẹ bỉm sữa tin tưởng bởi sự tiện lợi, tiết kiệm cũng như hiệu quả mà nó đem lại. Những mẹ sau sinh chỉ cần kiên trì thực hiện sẽ cảm nhận được những thay đổi rõ rệt từ dòng sữa của mình.

Ngay cả khi không bị tắc tia sữa, các mẹ cũng có thể áp dụng các bước bấm huyệt kích sữa trên để phòng tránh các vấn đề liên quan đến tắc và viêm nhiễm tia sữa cực kì hiệu quả. Nhóm "Kích sữa bằng PP bấm huyệt (Helen)" tạo môi trường lành mạnh 61. 000 thành viên là các mẹ bỉm giao lưu, thảo luận miễn phí.

Gần đây nhất, hot mom Helen đã đồng hành cùng mẹ con bé Gạo.

Helen là gương mặt khá quen thuộc trong những lần sinh nở của nhiều mẹ nổi tiếng như siêu mẫu Võ Hoàng Yến, diễn viên Puka, hot mom Thuỷ Anh (bà xã ca sĩ Đăng Khôi), nữ ca sĩ Nhật Kim Anh...

Gần đây nhất, cô chia sẻ về những ngày đồng hành cùng Ngô Thanh Vân trong hành trình gọi sữa mẹ về cho bé Gạo. Chia sẻ này của cô nhận được nhiều quan tâm vì đây là minh chứng rõ ràng và chân thực nhất cho việc, chỉ cần hội tụ đủ điều kiện phù hợp, bất kỳ người mẹ nào cũng có thể nuôi con bằng sữa mẹ, dù ở độ tuổi nào.