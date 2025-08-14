MC Ngô Mai Phương khoe bụng phẳng lỳ sau 20 ngày sinh con, mẹ bỉm vào "xin vía" lia lịa: Hóa ra 2 lần bầu bí, cô đều duy trì thói quen này

Mới sinh công chúa thứ 2 - bé Lipu, được 20 ngày, vậy mà MC Ngô Phương Mai đã lại khiến cả cõi mạng dậy sóng với vóc dáng thon gọn của mẹ bỉm 2 con. Không váy áo cầu kỳ, mẹ bỉm 2 con chỉ cần diện bộ đồ tập vậy mà dân tình phải xuýt xoa trước vòng eo thon gọn và body thon thả của cô. Thậm chí vóc dáng của mẹ bỉm còn "ăn đứt" các em gái đôi mươi.

MC Ngô Mai Phương khoe khéo vóc dáng mẹ bỉm sau sinh.

Dân tình đồng loạt vào bình luận tới tấp, thậm chi có người còn nói vóc dáng của nữ MC thon gọn đến mức như thể chưa từng sinh con vậy.

Trước đó không lâu, khi bé Lipu được 10 ngày tuổi, mẹ bỉm đã khoe khéo khả năng về dáng "thần tốc" của cô. Nữ MC ở cữ nhưng vẫn rất quan tâm chăm sóc mái tóc, làn da và vóc dáng của mình, vừa sinh con được 10 ngày, mẹ bỉm Ngô Mai Phương đã trở về mức cân nặng 51kg khiến mẹ bỉm nào cũng phải ngưỡng mộ.

MC Ngô Mai Phương cũng chia sẻ luôn, từ khi bầu bí cô đã tăng ít cân, chủ yếu tăng cân vào con nên mới về dáng nhanh như vậy.

Ngay từ khi mang bầu bé Lupi, MC Mai Phương đã rất thon gọn. Ngoài bụng bầu vượt mặt, khuôn mặt, tay chân hay vóc dáng của cô vẫn thon thả, nhỏ nhắn chứ không bị tăng cân quá nhiều.

MC Ngô Mai Phương chia sẻ sẻ bí quyết bầu bí mà vóc dáng vẫn thon gọn. (Nguồn: @ngomaiphuong).

MC Ngô Mai Phương từng chia sẻ về hành trình bầu bí mà vẫn có vóc dáng thon gọn của mình. Thời điểm ấy nữ MC mang bầu bé Liup ở tuần thứ 37 nhưng mẹ chỉ tăng 5kg và con là 2,8kg. Để có sức khỏe tốt, cơ thể gọn gàng mà em bé vẫn. đạt chuẩn cân nặng, nữ MC đặc biệt quan tâm đến hai vấn đề: Chế độ ăn uống và tập luyện trong quá trình mang thai.

1. Về chế độ ăn uống

Cùng với việc bổ sung đầy đủ vitamin thì chế độ ăn uống là yếu tố vô cùng quan trọng đối với mẹ bầu. Nữ MC chia sẻ, suốt thời kỳ bầu bí, cô tập trung ăn theo thứ tự: Rau - đạm - tinh bột.

Thường thì trong các bữa ăn, cô ăn rất ít tinh bột, tập trung ăn no rau trước, rồi đến thịt và sau cùng mới là tinh bột. Cô cũng ưu tiên những loại thịt có nhiều đạm để giúp con phát triển tốt hơn.

2. Chế độ tập luyện

Tập luyện trong thời gian bầu bí là điều mà MC Ngô Mai Phương cực kỳ tâm đắc. Và cô cũng cảm thấy đây là khoản đầu tư cực kỳ xứng đáng suốt 2 lần mang thai vừa qua. Đó chính là việc duy trì tập Yoga.

Nữ MC cũng chia sẻ: "Hai lần bầu bí khá gần nhau nên cơ thể của Phương cũng bị 'xuống cấp' vì sau em bé đầu, cơ thể chưa phục hồi mình đã bầu em bé thứ 2. Nên từ những tháng đầu tiên, mình đã bị đau lưng, nhức mỏi cổ vai gáy và rất khó ngủ. Khi Phương tập Yoga đều đặn thì tình trạng này không còn nữa".

Tuy nhiên, nữ MC cũng khuyên, các mẹ bầu không nên tự tập Yoga mà phải có HLV theo sát để hưởng dẫn, vì trong giai đoạn bầu bí rất nhạy cảm, nếu tập sai một động tác cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi.

"Phương đã thuê một cô giáo dạy Yoga về nhà để hướng dẫn riêng cho mình, đương nhiên khá là tốn kém nhưng rất xứng đáng. Khi cô giáo dạy, cô sẽ chỉnh nắn cho mình theo từng động tác sao cho hợp với cơ thể mình nhất, vì không phải cơ thể mẹ bầu nào cũng dẻo dai. Khi có cô giáo hướng dẫn, mình có thể tập an toàn hơn, không bị chấn thương và giúpmình lượng sức khi tập" - mẹ bỉm 2 con chia sẻ.



