Làm mẹ là một vai trò đầy yêu thương, nhưng cũng lắm lúc khiến ta cảm thấy mình như đang chạy đua không điểm dừng. Sáng dậy sớm chuẩn bị cơm cho con, đưa con đi học, tối về giặt giũ, ru con ngủ những việc lặp đi lặp lại ấy đôi khi làm mẹ quên mất chính mình.

Tôi từng thấy chị bạn mình, sau một ngày dài chăm con nhỏ, ngồi thẫn thờ trên ghế với cốc nước lạnh, ánh mắt vừa mệt mỏi vừa buồn. Chị bảo: “Mình chỉ muốn làm tốt cho con, nhưng sao thấy mình như mất hết niềm vui.” Câu nói ấy khiến tôi giật mình, và cũng là lúc tôi bắt đầu tự hỏi: điều gì thực sự làm nên hạnh phúc cho một người mẹ?

Bí mật nằm ở việc yêu thương chính mình

Sau nhiều tháng quan sát, trò chuyện với những người mẹ xung quanh, tôi nhận ra một điều: bí mật của người mẹ hạnh phúc chính là biết yêu thương bản thân. Nghe có vẻ lạ, thậm chí hơi “ích kỷ” với những ai luôn đặt con lên hàng đầu, nhưng đây là nền tảng để mẹ có thể cho đi mà không kiệt sức.

Hồi con tôi mới 2 tuổi, tôi thường thức trắng đêm vì bé khóc, rồi sáng dậy làm việc nhà, chẳng còn thời gian để soi gương. Một hôm, chồng bất ngờ đưa tôi một vé xem ca nhạc với thần tượng tôi yêu thích, kèm theo lời hứa trông con để tôi có một buổi tối tự do, không chồng, không con. Chỉ vài tiếng ngắn ngủi thôi, nhưng khi về nhà, tôi cảm giác như cả người được tiếp thêm sinh lực, nhẹ nhõm hẳn ra. Nụ cười trở lại và cả buổi tối tôi chơi với con vui vẻ hơn bao giờ hết.

Bí mật của người mẹ hạnh phúc chính là biết yêu thương bản thân. (Ảnh minh họa)

Đó là lúc tôi hiểu, yêu bản thân không phải là xa xỉ, mà là cách để mẹ khỏe mạnh, để con có một người mẹ tràn đầy năng lượng.

Những cách nhỏ để chạm đến hạnh phúc

Vậy làm thế nào để bắt đầu? Không cần gì to tát, chỉ cần những hành động giản dị nhưng chân thành:

Dành cho mình 10 phút mỗi ngày: Có thể là ngồi nhâm nhi cốc cà phê, nghe một bài hát yêu thích, hay chỉ là ngắm vườn cây trước nhà. Những phút ấy giúp mẹ xua tan mệt mỏi, như một liều thuốc tinh thần.

Nhờ sự hỗ trợ: Đừng ngại nhờ chồng rửa bát, ông bà trông con một chút. Tôi từng áy náy khi nhờ chồng, nhưng anh cười bảo: “Anh cũng muốn thấy em vui mà!”. Từ đó, tôi học cách chia sẻ, và gia đình cũng gần gũi hơn.

Chấp nhận sự không hoàn hảo: Có hôm cơm không ngon, nhà hơi bừa, nhưng con vẫn cười, chồng vẫn yêu vậy là đủ. Hạnh phúc không phải là mọi thứ hoàn hảo, mà là sự chấp nhận và yêu thương trong những điều không trọn vẹn.

Kể chuyện với con: Tôi thường bảo con: “Mẹ cũng cần nghỉ ngơi nhé, con giúp mẹ giữ im lặng một chút được không?”. Bé gật đầu, và tôi thấy con hiểu mình hơn. Điều này không chỉ giúp tôi có thời gian riêng mà còn dạy con bài học về sự tôn trọng.

Hạnh phúc lan tỏa từ trái tim mẹ

Khi mẹ biết yêu thương bản thân, mọi điều tốt đẹp cũng bắt đầu. Con tôi, sau những ngày khóc quấy cũng dần ít khóc đêm hơn, thích chơi cùng mẹ hơn. Chồng tôi nhận ra sự thay đổi, và cả nhà bắt đầu có những bữa tối cười nói rộn rã.

Khi mẹ cảm thấy đủ đầy và vui vẻ, điều đó sẽ thể hiện trong nụ cười của con và bầu không khí ấm áp của cả gia đình. (Ảnh minh họa)

Một người mẹ hạnh phúc không chỉ là người chăm con chu đáo, mà còn là người truyền cảm hứng sống tích cực. Nghiên cứu từ Đại học California (2023) chỉ ra rằng, khi cha mẹ có tinh thần tốt, trẻ em có xu hướng phát triển cảm xúc lành mạnh hơn 25%.

Nhưng làm mẹ hạnh phúc không phải lúc nào cũng dễ. Có những ngày tôi vẫn mệt, vẫn muốn buông xuôi. Tuy nhiên, thay vì trách mình, tôi chọn cách mỉm cười và cho bản thân một chút thời gian để “sạc pin” lại. Tôi hiểu rằng, con không cần một người mẹ hoàn hảo, mà cần một người mẹ bình yên, đủ năng lượng để lắng nghe, ôm ấp và đồng hành cùng con.

Hạnh phúc của mẹ không đến từ những điều quá lớn lao, mà từ những khoảnh khắc nhỏ bé, giản dị nhưng đủ ấm áp để nuôi dưỡng trái tim. Khi mẹ cảm thấy đủ đầy và vui vẻ, điều đó sẽ thể hiện trong nụ cười của con và bầu không khí ấm áp của cả gia đình.