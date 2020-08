Chuyên gia yêu cầu chị em chỉ làm đúng 4 điều vào buổi chiều là mỡ thừa không có cửa tích lũy, body sớm đẹp nuột từng centimet

Những gì bạn làm vào buổi chiều thực sự có ảnh hưởng đến vóc dáng của bạn. Nếu cùng đồng nghiệp ăn vô vàn những món snacks gây hại cho vóc dáng như: trà sữa, bánh ngọt, bim bim…; ngồi lì một chỗ suốt buổi chiều rồi uống ít nước thì body của bạn sẽ khó mà đẹp nuột cho nổi. Ngược lại, nếu duy trì 4 thói quen hết sức đơn giản, tiết kiệm thời gian dưới đây, bạn sẽ sớm có được thân hình chuẩn trong mơ.

1. Lên kế hoạch ăn vặt vào buổi chiều, chú ý đến những cơn đói

Đây là một vấn đề nghiêm túc, chuyên gia Alissa Rumsey – tác giả của cuốn sách "Three Steps to a Healthier You" (Tạm dịch: Ba bước để bạn trở thành phiên bản khỏe mạnh hơn) cho hay là nếu bạn cứ bận rộn trong suốt cả ngày, bạn rất dễ bỏ qua những dấu hiệu đói bụng: "Và điều này sẽ khiến bạn đói meo vào cuối ngày, từ đó dễ ăn quá nhiều nếu có thời gian dùng bữa". Để giúp lượng thức ăn nạp vào cơ thể được cân bằng, chuyên gia khuyên bạn nên lên kế hoạch cho những bữa ăn vặt nhỏ trong suốt ngày dài, bao gồm cả buổi chiều.

Một số món ăn vặt mà bạn có thể tham khảo bao gồm: các loại hạt, sữa chua Hy Lạp mix với hoa quả, pudding hạt chia, sinh tố rau củ quả, bánh cookies yến mạch… Những lựa chọn này sẽ không khiến bạn tăng cân, lại giúp bạn kiểm soát được lượng thực phẩm dung nạp trong bữa tối.

2. Vận động chứ đừng ngồi yên một chỗ

Ngồi lì một chỗ là thói quen thường thấy của các chị em công sở, và điều này sẽ tăng nguy cơ béo bụng, tăng cân. Chuyên gia Rumsey khuyên chị em đừng quên vận động vào buổi chiều bởi "bạn sẽ bỏ qua rất nhiều lợi ích tốt đẹp của thói quen này". "Hãy cố gắng đứng dậy và di chuyển sau mỗi 1 tiếng đồng hồ. Và dù bạn chỉ vận động trong khoảng 1 – 2 phút thì lâu dần, lợi ích về mặt sức khỏe và cải thiện vóc dáng sẽ được tích lũy".

3. Uống nước nhiều hơn

"Mọi người đang đánh giá thấp hậu quả của việc không uống đủ nước đối với cơ thể", theo chuyên gia Rumsey. "Ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể khiến bạn cảm thấy đói, tìm đến đồ ăn vặt trong khi thứ bạn thực sự cần chỉ là nước". Sau bữa trưa, chuyên gia khuyên bạn nên lấy sẵn một bình nước lớn để trên bàn làm việc và đừng quên uống nước đều trong suốt buổi chiều nói riêng và cả ngày nói chung. Thói quen uống đủ nước còn giúp quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn, bạn sẽ tránh được phần nào nguy cơ bị tích lũy mỡ thừa.

4. Tập các bài HIIT

Khi đến phòng gym trước bữa tối, chuyên gia khuyên bạn nên tập HIIT – những bài tập cường độ cao ngắt quãng: "Việc chuyển đổi giữa những bài tập cường độ mạnh với những đoạn nghỉ ngắn sẽ giúp tăng lượng calories và mỡ thừa được đốt cháy trong không chỉ quá trình tập luyện, mà còn xuyên suốt 24 tiếng đồng hồ sau đó". Điều thú vị là khi tập HIIT, bạn sẽ chỉ cần 10 phút mỗi buổi chiều là body sớm được lột xác ngoạn mục.

