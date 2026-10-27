Chỉ còn 4 tháng nữa là Tết 2027: Chị em U40 muốn da dẻ hồng hào, tóc đen mượt thì đừng bỏ qua 4 bước dưỡng nhan này!

Người ta thường có câu: "Một năm dưỡng da không bằng ba tháng dưỡng huyết", muốn có làn da đẹp, hồng hào và thần sắc tươi tắn thì không chỉ chăm chút bên ngoài mà còn cần nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Ở độ tuổi U40, TikToker Hồng Khấn (chủ kênh @hongkhan9393) đặc biệt chú trọng việc dưỡng nhan, chăm sóc khí huyết để giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung và sức sống từ bên trong.

Còn 4 tháng nữa là đón Tết Nguyên đán 2027, cô tiếp tục chia sẻ tới các chị em 4 bước dưỡng huyết trong thói quen hàng ngày mà cô vẫn đang duy trì thực hiện. Bởi muốn đón Tết với làn da hồng hào, mịn màng, mái tóc đen mượt, bồng bềnh cùng thần sắc tươi tắn, rạng rỡ thì việc chăm sóc cơ thể cần được thực hiện đều đặn ngay từ bây giờ, thay vì đợi sát Tết mới vội vàng làm đẹp.

1. Ngân chân nước ấm mỗi tối: Giữ ấm chân, lưu thông khí huyết

Một trong những thói quen được Hồng Khấn duy trì là ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ. Theo cô, đây là cách đơn giản để thư giãn cơ thể sau một ngày dài.

Việc ngâm chân trong nước ấm giúp làm ấm đôi bàn chân, tăng lưu thông máu tạm thời tại vùng chân, giảm cảm giác mệt mỏi và hỗ trợ thư giãn, từ đó dễ đi vào giấc ngủ hơn, nhất là vào mùa thu đông se lạnh. Với một giấc ngủ ngon cũng là yếu tố quan trọng để giữ gìn thần sắc tươi tắn.

2. Ngâm hông: Giữ ấm cơ thể, làm ấm tử cung

Theo quan niệm dưỡng sinh Đông y, vùng hông và bụng dưới là những khu vực phụ nữ cần chú trọng giữ ấm. Vì vậy, Hồng Khấn duy trì thói quen ngâm hông bằng nước ấm với mong muốn xua tan hàn khí, giữ ấm vùng bụng dưới và tử cung.

Hơi ấm từ nước còn giúp thư giãn vùng hông chậu, giảm cảm giác lạnh và căng mỏi, mang lại sự dễ chịu cho cơ thể.

3. Ăn cháo dưỡng huyết 3-4 lần/tuần: Da dẻ hồng hào, cải thiện tóc gãy rụng

Để chăm sóc sắc đẹp từ bên trong, Hồng Khấn thường bổ sung món cháo dưỡng huyết với 7 nguyên liệu gồm: đậu đỏ, lạc đỏ, kỷ tử, gạo lứt đen, gạo nếp, đậu đen và đường nâu. Theo quan niệm Đông y, đây là món cháo giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ dưỡng khí huyết rất tốt cho phụ nữ.

Về mặt dinh dưỡng, các loại đậu và ngũ cốc cung cấp protein thực vật, sắt, vitamin nhóm B cùng các khoáng chất cần thiết cho quá trình tạo máu và duy trì mái tóc khỏe mạnh. Kỷ tử bổ sung các hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào.

Khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, món cháo này có thể hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe khoắn, hạn chế tình trạng tóc gãy rụng do thiếu hụt dinh dưỡng, giúp chị em chăm sóc nhan sắc từ gốc để đón Tết rạng rỡ hơn.

4. Uống nước cao ngải cứu 1-2 cốc/tuần: Thải độc, dưỡng da trắng hồng, làm ấm cơ thể

Bước cuối cùng trong chu trình dưỡng nhan của Hồng Khấn là uống nước cao ngải cứu. Theo quan niệm Đông y, ngải cứu có tính ấm, thường được sử dụng với mục đích ôn kinh, tán hàn, hỗ trợ làm ấm cơ thể và giảm cảm giác lạnh bụng.

Hồng Khấn lựa chọn thức uống này với mong muốn bồi dưỡng cơ thể, chăm sóc khí huyết để duy trì làn da tươi tắn, hồng hào.

Lưu ý trường hợp KHÔNG nên uống cao ngải cứu:

- Phụ nữ mang thai, đặc biệt là 3 tháng đầu.

- Người bị nóng trong (táo bón, nhiệt miệng, bốc hỏa...).

- Người bị cường giáp.

- Phụ nữ đang trong kỳ kinh (uống có thể gây rong kinh, chảy máu ồ ạt).

- Người có bệnh lý về gan, thận nặng (suy gan, viêm gan, suy thận).

- Trẻ em dưới 5 tuổi.

Tóm lại

Dưỡng nhan, bồi bổ khí huyết không phải chuyện ngày một ngày hai mà cần sự kiên trì chăm sóc cơ thể từ bên trong.

Với Hồng Khấn, duy trì đều đặn 4 thói quen trên chính là cách cô yêu thương bản thân, hướng đến một cơ thể khỏe khoắn, làn da tươi tắn và mái tóc chắc khỏe.

Tết Nguyên đán 2027 đang đến gần, chị em cũng có thể bắt đầu hành trình dưỡng nhan ngay từ hôm nay, kết hợp ăn uống đủ chất, ngủ nghỉ điều độ để khi xuân sang không chỉ xinh đẹp, rạng rỡ bên ngoài mà còn tràn đầy sức sống từ bên trong.

(Nguồn: Hồng Khấn Dailly)