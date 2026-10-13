U60 vẫn trẻ hơn tuổi nhờ thói quen uống nước dưỡng nhan giúp da đẹp, tóc khỏe mỗi tuần

Ở tuổi U60, nhiều phụ nữ bắt đầu đối mặt với tình trạng tóc bạc, tóc khô xơ, làn da kém tươi tắn và dễ lộ dấu hiệu tuổi tác. Thế nhưng trên kênh "Mẹ con dưỡng nhan", người mẹ này lại gây chú ý bởi mái tóc vẫn đen mượt, bồng bềnh cùng vẻ ngoài tươi trẻ. Bí quyết của cô không nằm ở một loại mỹ phẩm đắt tiền nào mà đến từ những nguyên liệu rất quen thuộc, thậm chí có thể mua ngay ngoài chợ.

Người mẹ này thường xuyên chia sẻ cho con gái nhiều cách chăm sóc nhan sắc bằng thực phẩm và nguyên liệu tự nhiên. Lần này, cô hướng dẫn cách nấu một loại nước có màu đen từ mè đen và gừng tươi, mà bản thân vẫn duy trì uống khoảng 2-3 lần mỗi tuần.

* Cách làm:

- Rang 1 thìa canh mè đen cùng vài lát gừng tươi.

- Rang đến khi có mùi thơm là được.

- Sau đó cho nước vào đun sôi, lọc lấy phần nước và uống khi còn ấm.

Theo quan niệm dưỡng sinh dân gian, mè đen và gừng thường được kết hợp trong các món ăn, thức uống dành cho phụ nữ bởi cảm giác ấm bụng, dễ uống và giàu dưỡng chất. Nhất là với mùa thu đông, thời tiết chuyển mùa, gừng có thể hỗ trợ làm ấm cơ thể, tốt cho khí huyết của phụ nữ.

Thành phần gingerol trong gừng được nghiên cứu khá nhiều về đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Gừng còn tạo cảm giác ấm, thơm và giúp nước mè đen dễ uống hơn.

Mè đen chứa chất béo không bão hòa, protein, khoáng chất và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Đáng chú ý, mè có vitamin E cùng các lignan như sesamin, sesamolin - nhóm hợp chất được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa.

Ngoài uống nước mè đen gừng, hai mẹ con còn duy trì thói quen massage da đầu.

Nhìn mái tóc đen, dày và bồng bềnh của người mẹ tuổi U60 mới thấy chăm sóc nhan sắc đôi khi không chỉ nằm ở những lọ serum hay dầu dưỡng đặt trên bàn trang điểm.

Mỹ phẩm có thể chăm sóc từ bên ngoài, nhưng chế độ ăn uống đa dạng, đủ chất, ngủ nghỉ hợp lý và duy trì những thói quen tốt mỗi ngày mới là nền tảng lâu dài.



