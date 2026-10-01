Ở độ tuổi ngoài 60, tôi từng đối mặt với một làn da thô ráp, khô sạm và nhiều nếp nhăn khiến gương mặt tôi nhìn già, kém sức sống. Theo thời gian, làn da dần mất đi độ đàn hồi, bề mặt trở nên sần sùi và những dấu hiệu lão hóa ngày càng rõ rệt.

Làn da của tôi vào năm 2024, nếp nhăn lão hóa in hẳn, da thô ráp... Tình trạng chung của rất nhiều phụ nữ ở độ tuổi ngoài 60.

Tuy nhiên, sau 2 năm thay đổi cách chăm sóc da, diện mạo của tôi đã có những chuyển biến đáng chú ý. Làn da hiện tại trông căng mịn hơn, bề mặt da mềm mại, độ đàn hồi được cải thiện. Dù tuổi tác vẫn để lại những dấu ấn tự nhiên, nhưng tôi tự tin hơn với vẻ ngoài và làn da tuổi 62 của mình.

Đây là những thói quen tôi đã duy trì suốt 2 năm qua, và sẽ tiếp tục duy trì trong nhiều năm tới để cải thiện làn da của tôi. Thói quen đầu tiên mà tôi duy trì, và cảm thấy thực sự hiệu nghiệm, đó là bước chườm nước đá vào buổi sáng.

1. Chườm nước đá, lăn đá lạnh lên da khoảng 20-30 giây vào sáng sớm

Mỗi buổi sáng, tôi thường dùng đá lạnh để chăm sóc da, giúp gương mặt trông tươi tỉnh và giảm cảm giác sưng phù sau khi ngủ dậy.

Tuy nhiên, tôi không lăn đá trực tiếp lên da mà bọc đá trong khăn mềm, chườm nhẹ trong thời gian ngắn để tránh kích ứng và tổn thương da. Tôi nhận ra rằng việc chăm sóc da cần sự nhẹ nhàng, đều đặn và phù hợp, chứ không phải cứ áp dụng phương pháp càng lạnh thì da càng đẹp.

2. Phơi nắng 10 phút vào sáng sớm

Một thói quen tôi duy trì suốt 2 năm qua là dành khoảng 10 phút mỗi sáng tiếp xúc với ánh nắng tự nhiên. Điều này giúp cơ thể tổng hợp vitamin D, hỗ trợ sức khỏe xương và điều hòa nhịp sinh học, từ đó giúp tôi cảm thấy tỉnh táo, thoải mái hơn.

Chú ý chọn thời điểm nắng dịu, tránh để da tiếp xúc quá lâu với tia UV và vẫn bảo vệ da đúng cách, bởi muốn trẻ lâu thì chăm sóc sức khỏe phải đi đôi với bảo vệ làn da.

3. Lăn đá Gua Sha 5 phút mỗi tối

Mỗi tối, tôi sẽ dành 5 phút lăn đá Gua Sha nhẹ nhàng trên mặt để giảm bọng mắt, thư giãn và giúp da trông tươi tắn hơn.

Tôi luôn thao tác nhẹ nhàng, kết hợp dưỡng ẩm đều đặn để duy trì làn da mềm mại, khỏe mạnh. Cảm giác đá Gua Sha lăn lên da mát lạnh thực sự giúp làn da thư giãn, sảng khoái hơn.

3. Nằm gác chân lên tường trước khi ngủ: 5 -10 phút mỗi tối

Một trong những động tác yoga giúp tôi thư giãn và duy trì vẻ tươi trẻ mà tôi đã kiên trì áp dụng suốt 2 năm qua là gác chân lên tường 5-10 phút trước khi ngủ.

Động tác này giúp chân được thư giãn sau một ngày dài, hỗ trợ giảm phù nề nhức mỏi chân

Trẻ lâu không chỉ nằm ở việc chăm sóc da bên ngoài mà còn bắt đầu từ những thói quen nhỏ giúp cơ thể khỏe mạnh và tinh thần thư thái mỗi ngày.

5. Dùng vỏ gối bằng vải lụa

2 năm qua, tôi đã thay đổi thói quen chọn vỏ gối của mình. Tôi ưu tiên dùng vỏ gối bằng lụa khi ngủ. Bề mặt lụa mềm mại, ít ma sát hơn so với nhiều loại vải thông thường, giúp hạn chế kéo căng da khi nằm và giảm tình trạng tóc rối sau khi thức dậy. Tôi cũng cảm thấy dễ chịu hơn khi nằm ngủ cả đêm dài.

Tôi nghĩ, với ai cũng vậy, bất kỳ độ tuổi nào, trẻ lâu không chỉ nằm ở quy trình dưỡng da cầu kỳ mà còn đến từ những thói quen nhỏ mỗi ngày.