Dưỡng nhan tuổi U40: Muốn da trắng hồng hào, mái tóc đen mượt, các chị em nên duy trì 4 thói quen này

Bước vào tuổi U40, thay vì chỉ chăm chút bằng mỹ phẩm bên ngoài, phụ nữ nên chú trọng nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong. TikToker Hồng Khấn Daily (kênh TikTok @hongkhan9393) đã chia sẻ 4 thói quen dưỡng nhan, chăm sóc khí huyết mà cô duy trì đều đặn mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe và nhan sắc, đặc biệt trong những tháng cuối năm khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh.

Những phương pháp dưỡng nhan, bổ khí huyết, giữ ấm cơ thể vì thế càng được chị em quan tâm, với mong muốn có làn da hồng hào, mái tóc đen mượt, bồng bềnh.

1. Sáng thức dậy vỗ Bát Hư: Hỗ trợ lưu thông khí huyết

Ngay sau khi thức dậy, Hồng Khấn duy trì thói quen vỗ bát hư, kết hợp ngậm một thìa dầu dừa và đi dạo quanh nhà. Theo quan niệm dưỡng sinh, vỗ nhẹ vào 8 vùng hõm tại các khớp lớn giúp kích thích khí huyết lưu thông.

Các chị em có thể dùng tay vỗ vào các hõm hoặc dùng dụng cụ để vỗ như cách của Hồng Khấn. Vận động nhẹ vào buổi sáng giúp cơ thể tỉnh táo, làm nóng các nhóm cơ và thúc đẩy tuần hoàn máu. Bắt đầu ngày mới cách thư thái, tràn đầy năng lượng.

2. Tối đến ngâm chân nước ấm kết hợp chải đầu: Giữ ấm cơ thể, kích thích tóc mọc dày và chắc khỏe

Khi thời tiết chuyển lạnh, ngâm chân bằng nước ấm là một trong những thói quen chăm sóc cơ thể được Hồng Khấn Daily yêu thích. Nước ấm giúp bàn chân dễ chịu, hỗ trợ thư giãn và xua tan cảm giác lạnh giá sau một ngày dài.

Khi ngâm chân, Hồng Khấn sử dụng lược sừng để chải đầu dưỡng sinh. Những động tác chải nhẹ nhàng kết hợp massage da đầu có thể kích thích tuần hoàn máu tại chỗ, giúp giảm căng thẳng và phân bổ dầu tự nhiên dọc theo sợi tóc, nhờ đó mái tóc trông mềm mại, bóng mượt hơn.

3. Uống sữa hạt màu đen 3-4 lần/tuần: Dưỡng da trắng hồng, giảm tình trạng tóc bạc sớm

Một trong những bí quyết dưỡng nhan được Hồng Khấn đặc biệt khuyến khích là đầu tư một chiếc máy làm sữa hạt để tự chế biến tại nhà. Cô ưu tiên những loại hạt có màu đen như đậu đen, mè đen, bởi theo quan niệm Đông y, thực phẩm màu đen thường được gắn với công dụng bổ thận, hỗ trợ nuôi dưỡng mái tóc và gìn giữ nhan sắc.

Đậu đen cung cấp protein thực vật, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa; trong khi mè đen chứa chất béo không bão hòa, vitamin E và nhiều khoáng chất có lợi. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ sức khỏe làn da, mái tóc khi được bổ sung trong chế độ ăn cân bằng.

4. Uống trà ấm dưỡng nhan 2-3 lần/tuần: Trà gừng đường nâu, trà táo đỏ kỳ tử...

Trà gừng đường nâu, hay trà táo đỏ, kỷ tử, long nhãn là những thức uống dưỡng sinh được cô luân phiên sử dụng. Trà gừng ấm có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày lạnh, trong khi táo đỏ, kỷ tử và long nhãn cung cấp một số hợp chất thực vật có hoạt tính chống oxy hóa.

Việc duy trì thói quen uống trà với lượng đường vừa phải giúp bổ sung nước, hỗ trợ cơ thể giữ đủ độ ẩm, từ đó góp phần duy trì làn da mềm mại, tươi tắn hơn trong mùa lạnh.

(Nguồn: Hồng Khấn Dailly)