Xu hướng "slow aging" tại Hàn Quốc gợi ý một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn: ăn đủ nhóm chất, ưu tiên thực phẩm ít qua chế biến và chú ý cách kết hợp món ăn. Cơm trắng vẫn có thể nằm trong thực đơn, miễn là khẩu phần và tổng thể bữa ăn phù hợp.

Vì sao chế độ ăn hiện đại được cho là khiến cơ thể "già nhanh"?

Ít vận động, thường xuyên ăn ngoài và tiêu thụ nhiều đồ uống có đường, bánh kẹo hay thực phẩm chế biến sẵn có thể khiến chế độ ăn mất cân đối. Khi khẩu phần thường xuyên nhiều đường bổ sung và tinh bột tinh chế nhưng thiếu rau, đậu, trái cây và chất xơ, việc duy trì sức khỏe chuyển hóa cũng trở nên khó khăn hơn.

"Slow aging", hay "lão hóa chậm", là xu hướng chăm sóc sức khỏe được chú ý tại Hàn Quốc, gắn với những chia sẻ của bác sĩ, giáo sư Jung Hee-won, chuyên ngành lão khoa. Thay vì tập trung vào một loại thực phẩm hay bí quyết chống lão hóa, cách tiếp cận này khuyến khích xây dựng thói quen ăn uống cân bằng: tăng rau củ, đậu và ngũ cốc nguyên hạt; chọn nguồn đạm phù hợp; hạn chế đường đơn, đồ ăn chế biến sẵn và rượu bia.

Không cần bỏ cơm, có thể điều chỉnh cách ăn

Cơm là món quen thuộc trong bữa ăn của người Việt và không nhất thiết phải bị loại bỏ khi muốn ăn uống lành mạnh hơn. Điều cần quan tâm là khẩu phần, món ăn đi kèm và tổng lượng thực phẩm trong ngày. Nếu muốn tăng chất xơ, bạn có thể thử trộn một phần gạo với yến mạch, gạo lứt hoặc các loại đậu; nên thay đổi từ từ để cơ thể thích nghi và chọn loại hạt phù hợp với khả năng tiêu hóa.

Một gợi ý khác là ăn rau và thực phẩm giàu đạm trước, sau đó dùng cơm. Một số nghiên cứu ngắn hạn trên người mắc đái tháo đường type 2 ghi nhận thứ tự ăn rau, đạm trước tinh bột có thể giúp giảm mức tăng đường huyết sau bữa ăn. Tuy nhiên, kết quả này không đồng nghĩa cách ăn đó chắc chắn giúp giảm cân hay ngăn lão hóa ở mọi người.

Trong bữa ăn, bạn có thể bắt đầu với rau luộc, salad hoặc canh rau; tiếp theo là trứng, cá, đậu phụ, thịt nạc hay các nguồn đạm khác; cuối cùng mới ăn cơm. Đây là một cách sắp xếp dễ thử, không phải quy tắc cứng nhắc. Nếu bữa ăn đã được phối hợp hợp lý, bạn không cần ép mình phải tách từng món theo thứ tự tuyệt đối.

Những thói quen nhỏ có thể duy trì lâu dài

Thay vì chỉ tập trung vào việc cắt bỏ một món ăn, hãy thử giảm dần nước ngọt, trà sữa, bánh kẹo và các món nhiều đường; đồng thời bổ sung rau, trái cây nguyên quả, các loại đậu, cá và ngũ cốc nguyên hạt. Với người dễ đầy bụng hoặc khó tiêu, nên chọn loại hạt và lượng chất xơ phù hợp, tránh tăng quá nhanh.

Giấm táo không phải bước bắt buộc trong chế độ "slow aging". Nghiên cứu về tác động của giấm lên đường huyết còn hạn chế, và giấm không thể thay thế thuốc hay hướng dẫn điều trị. Nếu dùng, cần pha loãng; người có vấn đề về dạ dày hoặc đang điều trị bệnh nên hỏi chuyên gia y tế trước khi đưa vào thói quen hằng ngày.

Sau bữa ăn, một cuộc đi bộ nhẹ cũng là lựa chọn đơn giản để tăng vận động. Người mới bắt đầu có thể thử đi bộ khoảng 10 phút sau bữa tối rồi điều chỉnh thời lượng theo thể trạng; đi bộ không có tác dụng "đốt ngay" toàn bộ năng lượng vừa ăn, nhưng vận động thường xuyên có lợi cho sức khỏe tổng thể.

"Slow aging" không phải một thực đơn kỳ diệu giúp trẻ hóa hay giảm cân nhanh. Giá trị của xu hướng này nằm ở việc hình thành những lựa chọn có thể duy trì: ăn đa dạng, đủ chất, kiểm soát thực phẩm nhiều đường và chế biến sẵn, đồng thời vận động đều đặn. Cơm vẫn có thể hiện diện trên mâm cơm; điều quan trọng là cách bạn cân bằng cả bữa ăn.