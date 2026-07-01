Muốn chậm lão hóa, các chuyên gia trường thọ khuyên duy trì 6 thói quen này mỗi ngày

Tuy nhiên, xu hướng mới trong y học trường thọ (longevity) lại nhìn vấn đề theo một cách khác: muốn trẻ lâu, trước hết cần giúp các tế bào khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả trong thời gian dài.

Theo các chuyên gia về da liễu và khoa học trường thọ, không có loại mỹ phẩm nào đủ sức "đảo ngược tuổi tác". Điều tạo nên sự khác biệt chính là những thói quen nhỏ nhưng được duy trì đều đặn mỗi ngày.

1. Bảo vệ da khỏi tia UV là ưu tiên hàng đầu

Ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến làn da lão hóa sớm. Tia UV có thể phá vỡ collagen, elastin, đồng thời thúc đẩy sự hình thành nếp nhăn, đốm nâu và tình trạng da chùng nhão theo thời gian.

Đó là lý do các bác sĩ da liễu luôn khuyến nghị sử dụng kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF từ 30 trở lên mỗi ngày, bất kể thời tiết nắng hay nhiều mây. Ngoài kem chống nắng, việc đội mũ, đeo kính râm và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng trong khoảng thời gian tia UV mạnh cũng góp phần giảm tổn thương tích lũy cho da.

2. Ăn uống theo hướng nuôi dưỡng tế bào

Các nghiên cứu về tuổi thọ cho thấy chế độ dinh dưỡng có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ lão hóa của cơ thể. Tiến sĩ Valter Longo - chuyên gia về khoa học trường thọ tại Đại học Southern California (Mỹ) - cho rằng thực đơn giàu thực phẩm có nguồn gốc thực vật mang lại nhiều lợi ích trong việc giảm viêm và hạn chế stress oxy hóa.

Rau xanh, trái cây nhiều màu sắc, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, cá và dầu ô liu đều cung cấp lượng lớn chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất cần thiết để bảo vệ tế bào. Bên cạnh đó, bổ sung đủ protein chất lượng cao cũng rất quan trọng vì đây là nguyên liệu để duy trì khối cơ và hỗ trợ quá trình tổng hợp collagen.

3. Tập luyện để giữ cơ bắp khỏe mạnh

Lão hóa không chỉ diễn ra trên da mà còn ảnh hưởng đến hệ cơ xương. Sau tuổi 30, khối lượng cơ bắt đầu suy giảm nếu cơ thể không được vận động thường xuyên. Điều này kéo theo quá trình trao đổi chất chậm lại, sức mạnh giảm và nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính tăng lên.

Các chuyên gia trường thọ khuyến khích mỗi người nên tập luyện sức mạnh khoảng 2-3 buổi mỗi tuần kết hợp với đi bộ nhanh, đạp xe hoặc các bài tập tim mạch cường độ vừa. Việc duy trì khối cơ không chỉ giúp cơ thể khỏe hơn mà còn tạo điều kiện để làn da được nuôi dưỡng tốt hơn từ bên trong.

4. Ngủ đủ để cơ thể có thời gian tái tạo

Ban đêm là khoảng thời gian các tế bào bước vào quá trình sửa chữa và phục hồi. Nếu thường xuyên thiếu ngủ, cơ thể sẽ tăng sản xuất hormone cortisol - yếu tố liên quan đến viêm, stress oxy hóa và sự suy giảm collagen.

Nhiều nghiên cứu ghi nhận những người ngủ ít hơn 6 giờ mỗi đêm thường xuất hiện dấu hiệu lão hóa sớm rõ rệt hơn so với nhóm ngủ đủ giấc. Để tối ưu quá trình phục hồi, các chuyên gia khuyến nghị duy trì 7-9 giờ ngủ mỗi đêm, hạn chế ánh sáng xanh từ điện thoại trước giờ đi ngủ và cố gắng giữ lịch sinh hoạt ổn định.

5. Chọn những hoạt chất chăm sóc da đã được khoa học chứng minh

Thị trường làm đẹp liên tục xuất hiện các thành phần mới, nhưng theo các bác sĩ da liễu, không phải hoạt chất nào cũng có đủ bằng chứng khoa học về hiệu quả chống lão hóa.

Retinoid vẫn được xem là "tiêu chuẩn vàng" nhờ khả năng kích thích sản sinh collagen và thúc đẩy tái tạo tế bào. Bên cạnh đó, vitamin C giúp chống oxy hóa, cải thiện sắc tố, còn niacinamide góp phần củng cố hàng rào bảo vệ da và làm dịu tình trạng viêm. Thay vì sử dụng quá nhiều sản phẩm cùng lúc, các chuyên gia khuyến khích xây dựng một quy trình chăm sóc da tối giản nhưng duy trì đều đặn trong thời gian dài.

6. Học cách kiểm soát căng thẳng

Sức khỏe tinh thần cũng là một phần quan trọng của quá trình chống lão hóa. Khi cơ thể liên tục ở trong trạng thái căng thẳng, nồng độ cortisol tăng cao sẽ thúc đẩy phản ứng viêm, làm suy giảm khả năng sửa chữa tế bào và đẩy nhanh quá trình phân hủy collagen.

Điều này không chỉ khiến làn da dễ xỉn màu, nổi mụn hay xuất hiện nếp nhăn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Thiền, hít thở sâu, tập thể dục, dành thời gian cho gia đình và bạn bè hoặc đơn giản là nghỉ ngơi hợp lý đều là những cách giúp cơ thể cân bằng hơn. Đây cũng là điểm chung được ghi nhận ở nhiều cộng đồng có tuổi thọ cao trên thế giới.

Chống lão hóa là hành trình của cả cơ thể, không chỉ riêng làn da

Theo các chuyên gia, bí quyết để trẻ lâu không nằm ở một loại mỹ phẩm đắt tiền hay một liệu pháp tức thời. Điều quan trọng hơn là xây dựng lối sống giúp tế bào hoạt động khỏe mạnh trong nhiều năm. Khi cơ thể được nuôi dưỡng đúng cách, quá trình tái tạo tự nhiên sẽ diễn ra hiệu quả hơn và làn da cũng sẽ phản ánh điều đó. Chính vì vậy, khoa học trường thọ đang dần trở thành nền tảng của xu hướng làm đẹp hiện đại, nơi vẻ trẻ trung được tạo nên từ những thói quen bền vững mỗi ngày.