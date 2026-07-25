3 loại thực phẩm bổ sung được chuyên gia đánh giá cao trong việc hỗ trợ làm chậm lão hóa da

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, một số thực phẩm bổ sung có thể hỗ trợ bù đắp những dưỡng chất cơ thể dễ thiếu hụt theo tuổi tác, từ đó góp phần bảo vệ làn da, cải thiện sức khỏe tổng thể và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Dưới đây là ba nhóm thực phẩm bổ sung thường được các chuyên gia khuyến nghị, đặc biệt với phụ nữ sau tuổi 40.

1. Dầu cá giàu omega-3

Omega-3 từ dầu cá từ lâu đã được biết đến với vai trò hỗ trợ sức khỏe tim mạch, não bộ và hệ xương khớp. Bên cạnh đó, đây cũng là dưỡng chất có lợi cho làn da. Hai axit béo EPA và DHA trong dầu cá có đặc tính chống viêm, giúp giảm tác động của stress oxy hóa - một trong những nguyên nhân thúc đẩy sự hình thành nếp nhăn và làm suy giảm collagen.

Ngoài ra, omega-3 còn góp phần duy trì lớp màng lipid tự nhiên của da, giúp hạn chế mất nước, tăng độ mềm mại và cải thiện độ đàn hồi. Với những người ít ăn cá béo như cá hồi, cá thu, cá trích hoặc cá mòi, việc bổ sung dầu cá có thể là giải pháp giúp đáp ứng nhu cầu omega-3 hằng ngày.

2. Magie

Magie là khoáng chất tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa trong cơ thể, từ hoạt động của cơ bắp, hệ thần kinh cho đến quá trình sản xuất năng lượng. Theo các chuyên gia, phụ nữ trung niên dễ thiếu magie hơn do thay đổi nội tiết và chế độ ăn uống. Thiếu hụt khoáng chất này có thể khiến cơ thể mệt mỏi, ngủ kém, dễ căng thẳng và ảnh hưởng gián tiếp đến sức khỏe làn da.

Một giấc ngủ chất lượng cùng tinh thần ổn định sẽ tạo điều kiện để cơ thể phục hồi tốt hơn vào ban đêm, đồng thời hỗ trợ quá trình tái tạo collagen và chống oxy hóa tự nhiên. Ngoài viên bổ sung, magie còn có nhiều trong các loại hạt, đậu, ngũ cốc nguyên cám, rau lá xanh và một số loại hạt như hạnh nhân, hạt bí hay hạt điều.

3. Men vi sinh (Probiotics)

Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe đường ruột có mối liên hệ chặt chẽ với tình trạng của làn da.Hệ vi sinh đường ruột cân bằng giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn, đồng thời góp phần điều hòa phản ứng viêm - yếu tố liên quan đến mụn, da xỉn màu và lão hóa sớm.

Ở tuổi trung niên, chế độ ăn uống, thuốc điều trị, căng thẳng hoặc những thay đổi của cơ thể có thể làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Việc bổ sung men vi sinh phù hợp có thể hỗ trợ tiêu hóa, cải thiện chức năng đường ruột và tạo điều kiện để cơ thể hấp thu tốt hơn các vitamin, khoáng chất cần thiết cho làn da. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng góp phần giúp cơ thể duy trì năng lượng, tinh thần thoải mái và làn da có sức sống hơn.

Thực phẩm bổ sung chỉ phát huy hiệu quả khi đi cùng lối sống lành mạnh

Theo các chuyên gia, dầu cá, magie hay men vi sinh đều không phải là "thần dược" chống lão hóa. Hiệu quả của những sản phẩm này chỉ thực sự rõ rệt khi được kết hợp với chế độ ăn cân bằng, tập luyện đều đặn, ngủ đủ giấc và bảo vệ da khỏi ánh nắng.

Ngoài ra, việc bổ sung không nên theo tâm lý "càng nhiều càng tốt". Mỗi người có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau tùy vào độ tuổi, tình trạng sức khỏe và chế độ ăn uống hằng ngày.

Nếu đang mắc bệnh mạn tính, mang thai, cho con bú hoặc sử dụng thuốc điều trị, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi dùng bất kỳ loại thực phẩm bổ sung nào để đảm bảo an toàn và phù hợp với cơ thể.