Các BTV tìm ra 6 lọ kem chống nắng vật lý an toàn, bảo vệ da siêu đỉnh và dùng cực thích

So với kem chống nắng hóa học thì sản phẩm kem chống nắng vật lý vẫn được coi là an toàn hơn, thân thiện với mọi loại da. Tuy nhiên, kem chống nắng vật lý nói chung lại hay để lại vệt trắng và cho lớp nền không được mịn màng hoàn hảo cho lắm. Rất may là các BTV làm đẹp của Who What Wear đã cất công thử nghiệm và tìm ra cho chị em ít nhất 6 lọ kem chống nắng zinc oxide (kem chống nắng vật lý) không chỉ chất lượng tốt mà còn dùng cực thích sau đây, chị em tham khảo thì sẽ chọn được ngay chân ái cho mùa Hè nóng rực sắp tới.



1. Supergoop! Zincscreen 100% Mineral Lotion SPF 40 (Khoảng 973.000 VNĐ)

Thương hiệu Supergoop đã xây dựng được tiếng tăm khá lừng lẫy, được coi là một trong những thương hiệu kem chống nắng đỉnh hàng đầu. Những công thức kem chống nắng của Supergoop không chỉ bảo vệ làn da tốt mà còn layer "ngon lành" dưới lớp makeup. Hãng này rất nổi tiếng với lọ kem chống nắng Glowscreen và Unseen Suncreen nhưng sản phẩm chứa zinc oxide này cũng vô cùng tuyệt vời. Lọ kem chống nắng này rất hài hòa với tông da tự nhiên, giúp mang đến cho bạn một làn da mịn màng nhưng không để lại vệt trắng – điều dễ gặp phải với rất nhiều lọ kem chống nắng zinc oxide.

Nơi mua: Supergoop

2. EltaMD UV Clear Broad-Spectrum SPF 46 (Khoảng 830.000 VNĐ)

Với bảng thành phần xuất sắc gồm: niacinamide, lactic acid, zinc oxide, chất chống oxy hóa, hyaluronic acid và vitamin E, không có gì ngạc nhiên khi lọ kem chống nắng của EltaMd được các bác sĩ, chuyên gia làm đẹp và các BTV cho là một trong những sản phẩm chống nắng thần thánh nhất. Lọ kem chống nắng này thực sự để lại làn da ráo mịn, không loang lổ, khô mốc. Quan trọng không kém, sản phẩm này không hề gây bít tắc lỗ chân lông hay gây nổi mụn. Những làn da có xu hướng lên mụn cũng có thể dùng sản phẩm này "ngon ơ".

Nơi mua: EltaMD

3. La Roche-Posay Anthelios Tinted Mineral Sunscreen for Face SPF 50 (Khoảng 766.000 VNĐ)

Dòng kem chống nắng Anthelios của thương hiệu mỹ phẩm drugstore nước Pháp nhận được sự chú ý của rất nhiều các tín đồ skincare nhờ chất lượng hạng A. Các BTV đã thử nghiệm các loại kem chống nắng zinc oxide của dòng Anthelios thì sản phẩm này được coi là một trong những lọ kem chống nắng có màu đỉnh nhất trên thị trường nói chung. Kết cấu của sản phẩm này cực ổn, lướt trên da mượt mà và có thể layer dưới lớp trang điểm.

4. MDSolarSciences Mineral Crème Broad Spectrum SPF 50 UVA-UVB (Khoảng 695.000 VNĐ)

Lọ kem chống nắng này nhận được đánh giá cực cao trên các trang bán hàng nổi tiếng như Sephora và Dermstore. BTV Courtney Higgs còn nhận ra đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn một lớp finish kem chống nắng gần như không nhìn thấy được: "Đúng là có chút vệt kem chống nắng khi mới thoa, nhưng chỉ vài phút sau là mờ hẳn đi", nàng BTV cho hay. Không chỉ mang đến cảm giác dễ chịu về cả phần nhìn lẫn cảm giác khi dùng, lọ kem chống nắng này còn giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi cả tia UVA lẫn UVB.

Nơi mua: MDSolarSciences

5. First Aid Beauty Weightless Liquid Mineral SPF 30 (Khoảng 695.000 VNĐ)

Lọ kem chống nắng này rất được khen ngợi vì không hề để lại cảm giác nặng nề, bức bí. Lớp kem khi bôi lên thì khá tiệp vào da, thậm chí có thể gần như biến mất, không để lại tàn dư, mang đến cảm nhận thoa như không thoa. Lọ kem chống nắng này cũng không gây bít tắc lỗ chân lông, cho làn da được "thở" và hạn chế tối đa nguy cơ lên mụn, da bít tắc.

Nơi mua: Ultra

6. Colorescience Sunforgettable Total Protection Body Shield SPF 50 (Khoảng 1.060.000 VNĐ)

Nếu bạn muốn tìm một loại kem chống nắng có thể bảo vệ tốt mọi vùng da, từ da đầu, bờ vai, cánh tay, thậm chí là đầu gối… lọ kem chống nắng bán siêu chạy của nhà Colorescience sẽ là gợi ý hoàn hảo. Ngoài zinc oxide, lọ kem chống nắng body còn bao gồm cả bơ hạt mỡ, chất chống oxy hóa cùng những loại thực vật giúp làm dịu da… Bởi vậy, khi dùng lọ kem chống nắng này, bạn sẽ được lợi đủ đường từ bảo vệ da cho đến dưỡng ẩm. Cuối cùng, chất kem của sản phẩm sẽ tan chảy vào da, cho bạn một lớp finish mượt mà.

Nơi mua: Colorescience

Ảnh: Internet