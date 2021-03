Nàng BTV 35 tuổi hối hận vô cùng vì đã không dùng 5 sản phẩm chống lão hóa này sớm hơn

Nàng BTV Allyson Payer của Who What Wear năm nay 35 tuổi và đây là lúc làn da của không chỉ Allyson mà tất cả các chị em cũng sẽ có những sự thay đổi nhất định, chẳng hạn như sự suy giảm collagen, tốc độ tái tạo da chậm lại, thậm chí nhiều nàng đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Thực chất, để đối phó với những thay đổi tiêu cực của làn da khi lớn tuổi hơn, bạn có thể dùng những sản phẩm đặc trị nhưng sẽ tốt hơn nếu ngăn chặn viễn cảnh lão hóa nhanh của làn da từ sớm.

BTV Allyson Payer cho hay: "Ở những năm đôi mươi, tôi đã thoa kem chống nắng cho da mặt, cổ và thềm ngực mỗi ngày; đây là điều vô cùng cần thiết. Tuy nhiên giờ đây, khi ở tuổi ngoài 30 thì tôi nhận ra rằng có một số bước skincare tôi ước gì mình thực hiện sớm hơn. Như vậy thì tôi sẽ không phải vất vả chạy đua với việc kiểm soát những tổn thương của làn da nữa".

Nàng BTV cũng tiết lộ luôn những sản phẩm skincare mà cô hối hận vì đã không dùng sớm hơn, chị em mau ghim ngay để rút kinh nghiệm.

1. Sản phẩm retinol dịu nhẹ

Mặc dù tuổi ngoài 20, da mặt chẳng hề có nếp nhăn để đặc trị, thế nhưng nàng BTV vẫn ước gì mình bắt đầu dùng retinol dịu nhẹ ở những năm cuối độ tuổi đôi mươi. Cô nhận ra rằng nếu một lượng nhỏ retinol đi kèm với kem dưỡng ẩm, retinol sẽ trở nên dễ dùng hơn, không quá khắc nghiệt với làn da. Bên cạnh đó, các dấu hiệu tuổi tác sẽ nhen nhóm xuất hiện khi bạn gần bước sang tuổi 30 nên việc dùng retinol lúc này sẽ giúp ích được rất nhiều.

2. Serum vitamin C

Chất chống oxy hóa vô cùng quan trọng đối với làn da ở mọi độ tuổi. Và serum vitamin C cũng là sản phẩm tuyệt vời để bạn bắt đầu dùng từ những năm đôi mươi. Việc dùng serum vitamin C trước khi thoa kem chống nắng sẽ góp phần bảo vệ làn da của bạn tối ưu hơn khỏi các yếu tố có hại từ môi trường bởi vitamin C có khả năng vô hiệu các gốc tự do gây lão hóa. Bên cạnh đó, vitamin C còn giúp làm sáng da, tăng độ căng bóng, lấp lánh, góp phần làm mờ lỗ chân lông và những điều này thì chẳng nàng nào là không thích.

3. Tẩy da chết hóa học

"Trước kia tôi luôn dùng sản phẩm tẩy da chết hàng tuần. Giá mà, từ thời đó, tôi dùng tẩy da chết hóa học thì sẽ tốt hơn. Sản phẩm này đỡ khắc nghiệt với làn da, thậm chí còn giúp làn da trở nên căng bóng hơn hẳn".

4. Thay đổi các loại kem mắt

"Thời đôi mươi, tôi chỉ dùng đúng 1 lọ kem dưỡng mắt cho mọi mùa, mọi vấn đề của làn da và sản phẩm đó khá đơn giản, chỉ cấp ẩm nhẹ nhàng mà thôi. Giờ đây tôi nhận ra là sẽ hữu ích hơn nên đầu tư vào vài loại kem mắt. Một loại có khả năng chống nắng để dùng vào ban ngày, loại đậm đặc hơn cho mùa đông và loại có chứa các chất chống oxy hóa".

5. Sản phẩm chứa Hyaluronic Acid

Tôi luôn phải đối phó với làn da khô và ước rằng, mình sớm biết đến cách cung cấp độ ẩm sâu cho làn da mà không phải dùng những lọ kem dưỡng quá đậm đặc, gây bít tắc lỗ chân lông; và cách diệu kỳ đó chính là sản phẩm chứa Hyaluronic Acid. Điều đáng nói ở đây là để mua được một sản phẩm chứa Hyaluronic Acid chất lượng, bạn không cần phải bỏ ra nhiều tiền. Bởi thế cho nên, hãy bổ sung vào quy trình skincare sản phẩm này càng sớm càng tốt.

Nguồn: W.W.W

Ảnh: Internet