Ban đêm có nên gọi bé dậy để bú không? Đọc xong bài này, mẹ sẽ không còn băn khoăn nữa

Nhiều bà mẹ lần đầu nuôi con thường có một thắc mắc:

Người ta nói rằng trẻ sơ sinh cần bú 8–12 lần mỗi ngày, tính ra cứ khoảng 2–3 tiếng phải bú một lần.

Nguyên nhân là vì dạ dày của trẻ sơ sinh còn rất nhỏ, sữa mẹ lại tiêu hóa nhanh hơn sữa công thức, và việc bú còn giúp kích thích tiết sữa.

Vì vậy, trong vài tuần đầu sau sinh – đặc biệt là tuần đầu tiên – mẹ nên cho con bú thường xuyên, duy trì tần suất khoảng 8–12 lần mỗi ngày.

Tuy nhiên, có những “thiên thần nhỏ” có thể ngủ liền 4–5 tiếng vào ban đêm — vậy mẹ có nên gọi bé dậy bú không? Liệu bé có bị đói nếu ngủ quá lâu?

Thực tế, việc có nên đánh thức trẻ sơ sinh đang ngủ để bú hay không không có câu trả lời cố định. Điều này còn tùy thuộc vào tuổi, cân nặng và tình trạng sức khỏe tổng thể của em bé.

Hãy cùng xem cụ thể từng trường hợp:

Có nên gọi bé dậy bú đêm?

Cần xem xét theo hai giai đoạn sau:

1. Trước khi bé lấy lại cân nặng sau sinh:

Hầu hết trẻ sơ sinh sẽ giảm cân trong vài ngày đầu sau khi chào đời.

Trước khi bé lấy lại cân nặng lúc sinh (thường là trong vòng 7–10 ngày), mẹ nên cho bú thường xuyên, ngay cả khi bé đang ngủ.

Nếu bé đã ngủ quá 4 tiếng mà chưa bú, mẹ nên nhẹ nhàng đánh thức bé dậy bú.

2. Sau khi bé lấy lại cân nặng sau sinh:

Khi bé đã tăng cân tốt, đạt hoặc vượt cân nặng lúc sinh, tăng trưởng ổn định, có 5–6 tã ướt mỗi ngày, tinh thần tỉnh táo, khỏe mạnh — mẹ không cần ép bú theo giờ nữa.

Lúc này, mẹ có thể chờ đến khi bé tự thức và phát tín hiệu đói rồi mới cho bú.

Những “tín hiệu đói” mẹ cần nhận biết

Tần suất 8–12 lần bú mỗi ngày chỉ là con số tham khảo, mẹ không cần cứng nhắc canh giờ. Quan trọng nhất là quan sát các dấu hiệu đói của bé.

1. Dấu hiệu đói sớm

Bé bắt đầu liếm môi, phát ra tiếng mút.

Quay đầu tìm kiếm, há miệng, thè lưỡi, tìm ti mẹ.

2. Dấu hiệu đói trung bình

Bé mút môi, ngón tay, bàn tay, bàn chân, đồ chơi hoặc quần áo.

Dù ai bế cũng cố tìm ngực hoặc bình sữa.

Kéo áo mẹ, tỏ ý muốn bú.

Cử động mạnh, bứt rứt, thở nhanh.

Dùng tay đập vào ngực hoặc tay mẹ.

3. Dấu hiệu đói muộn

Quay đầu nhanh sang hai bên.

Khóc to, kích động.

Khi thấy các dấu hiệu này, mẹ nên cho bé bú ngay — đừng chờ đến lúc bé khóc lớn mới cho bú, vì khi đó bé đã quá đói, sẽ khó ngậm ti và dễ nuốt khí gây đầy hơi.

Lưu ý: Trẻ sinh non không nằm trong phạm vi bài viết này

Trẻ sinh non có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt, đôi khi không biểu hiện rõ dấu hiệu đói như trẻ đủ tháng.

Nếu bé của mẹ sinh non, hoặc mẹ lo lắng về cách cho bú hay cân nặng của con, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa nhi để được hướng dẫn cụ thể.

Chuyên gia bài viết Mã Học Mai – Phó chủ nhiệm khoa Bệnh viện Tổng đội Bắc Bộ, Quân khu Giải phóng Quân đội Nhân dân Trung Quốc Biên tập: Mỹ Lệ Giám sát nội dung: Đại Lực

Nguồn: Theo Sohu