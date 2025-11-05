Nhiễm COVID-19 khi mang thai có thể tăng nguy cơ tự kỷ ở trẻ gấp 2,45 lần

Một nghiên cứu mới cho thấy, trẻ sinh ra từ các bà mẹ mắc COVID-19 trong thời kỳ mang thai có nguy cơ được chẩn đoán mắc các rối loạn phát triển thần kinh – bao gồm chứng tự kỷ – cao hơn đáng kể so với trẻ có mẹ không bị nhiễm bệnh.

Nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts (Massachusetts General Hospital) – trực thuộc Trường Y Harvard (Mỹ) – đã phân tích hơn 18.000 hồ sơ sinh nở tại các bệnh viện thuộc mạng lưới phi lợi nhuận Mass General Brigham ở Boston. Các nhà khoa học đối chiếu giữa hồ sơ xét nghiệm dương tính COVID-19 của mẹ và tình trạng chẩn đoán rối loạn phát triển thần kinh của trẻ cho đến khi 3 tuổi.

Kết quả cho thấy, trẻ sinh ra từ mẹ bị nhiễm COVID-19 khi mang thai có nguy cơ được chẩn đoán rối loạn phát triển thần kinh trên 16% , trong khi con của các mẹ không nhiễm bệnh có tỷ lệ dưới 10% . Sau khi điều chỉnh các yếu tố nguy cơ khác, mức độ nguy cơ vẫn cao hơn 1,3 lần .

Đáng chú ý, nguy cơ này tăng mạnh nếu mẹ nhiễm bệnh trong tam cá nguyệt thứ ba (3 tháng cuối thai kỳ) và thai nhi là bé trai . Nhóm nghiên cứu giải thích: “Não bộ của thai nhi nam nhạy cảm hơn với phản ứng miễn dịch của mẹ, và tam cá nguyệt thứ ba là giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển não.”

Các chẩn đoán phổ biến nhất ở nhóm trẻ này là rối loạn phát triển ngôn ngữ, vận động và chứng tự kỷ . Khoảng 2,7% trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm COVID-19 được chẩn đoán tự kỷ, so với 1,1% ở nhóm mẹ không nhiễm — tức cao hơn 2,45 lần .

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Obstetrics and Gynecology (Sản Phụ khoa) .

Khoảng 93% phụ nữ trong nhóm nghiên cứu chưa từng tiêm vắc-xin COVID-19 vào thời điểm mang thai. Vì nghiên cứu sử dụng dữ liệu trong giai đoạn đầu đại dịch – trước khi vắc-xin được phổ biến – nên kết quả phản ánh rõ hơn tác động trực tiếp của virus lên thai kỳ.

Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) , tính đến năm 2022, 1 trong 31 trẻ em Mỹ dưới 8 tuổi được chẩn đoán mắc tự kỷ, tăng so với 1 trong 36 trẻ năm 2020 . Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức cộng đồng cao hơn và mở rộng chương trình sàng lọc sớm. Trước đại dịch, tỷ lệ ước tính tự kỷ ở trẻ dưới 8 tuổi tại Mỹ là khoảng 2,3% (1/44 trẻ) .

Bác sĩ Andrea Edlow , chuyên gia y học bào thai và là tác giả chính của nghiên cứu, nhấn mạnh:

“COVID-19, cũng như các bệnh nhiễm trùng khác trong thai kỳ, không chỉ gây nguy hiểm cho mẹ mà còn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Việc phòng tránh nhiễm COVID-19 khi mang thai là vô cùng quan trọng — đặc biệt trong bối cảnh niềm tin vào vắc-xin đang bị lung lay hiện nay.”

Nguồn: Naver