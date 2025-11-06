"Cậu cả" nhà Ly Kute: Tố chất thể thao từ nhỏ, mới 8 tuổi đã biết phụ mẹ trông em, bế em cực khéo

Nhắc đến hotmom Ly Kute, nhiều người vẫn nhớ hình ảnh một bà mẹ trẻ mạnh mẽ, từng có gần 8 năm vượt qua báo tố, kiên cường làm mẹ đơn nuôi con một mình. Quãng thời gian đó, cô dành trọn tình yêu và tâm huyết cho con trai đầu lòng - bé Khoai Tây (sinh năm 2016). Từ những ngày đầu làm mẹ đơn thân, Ly Kute luôn xuất hiện với hình ảnh chu đáo, tỉ mỉ trong việc nuôi dạy con, cô luôn để Khoai Tây có tuổi thơ trọn vẹn và bình yên.

Không chỉ chú trọng giáo dục về nhân cách, Ly Kute còn tạo điều kiện cho Khoai Tây phát triển toàn diện. Ngoài học tập ở trường, cậu bé được tham gia nhiều hoạt động thể thao như bóng đá, pickleball, bơi lội, cầu lông… và cả những buổi tập tại nhà cùng mẹ.

Đặc biệt, ở bộ môn bóng đá, Khoai Tây nhiều lần nhận về huy trương và thành tích tốt, trở thành một "cầu thủ nhí" lăn xả hết mình bên trái bóng tròn. Nhờ sự đồng hành và khuyến khích từ mẹ, Khoai Tây luôn toát lên sự năng động, vui vẻ và khỏe khoắn, đúng lứa tuổi và tràn đầy năng lượng.

Thời gian trôi qua, năm 2023 Ly Kute kết hôn và có thêm một nhóc tỳ là bé Sota (sinh năm 2024), bé Khoai Tây ngày nào đã 8 tuổi, trở thành cậu bé chững chạc và là anh cả trong gia đình khi mẹ chào đón em nhỏ.

Dù còn nhỏ tuổi, cậu bé đã sớm thể hiện sự trưởng thành đáng yêu khi biết phụ giúp mẹ, chơi với em và chia sẻ cùng gia đình. Những khoảnh khắc Khoai Tây nhẹ nhàng dỗ em, hay cùng mẹ chăm sóc em nhỏ, cùng bố dượng chuẩn bị nôi và cũi cho em... khiến nhiều người xúc động và ngưỡng mộ cách dạy con đầy ấm áp của Ly Kute.

Bên cạnh tình yêu của mẹ, Khoai Tây còn nhận được sự chăm sóc và quan tâm đặc biệt từ bố dượng. Dù không phải con ruột, nhưng anh luôn dành cho bé tình cảm chân thành và sự kiên nhẫn, như một người cha thực thụ đồng hành trong mọi bước trưởng thành của con.

Những lần cả gia đình xuất hiện tại các hoạt động của Khoai Tây, từ buổi biểu diễn ở trường đến các giải thể thao nhỏ..., hai vợ chồng luôn ở đó, cổ vũ, động viên và tự hào nhìn con tỏa sáng. Cách họ yêu thương, hỗ trợ nhau và cùng nuôi dạy Khoai Tây khiến nhiều người theo dõi không khỏi xúc động.

Tám năm trôi qua, Khoai Tây từ một cậu bé nhỏ xíu được mẹ chở che khỏi sóng gió, nay đã trở thành anh trai mẫu mực, ngoan ngoãn, lễ phép và giàu tình cảm, hết mực thương yêu em trai nhỏ. Hình ảnh cậu bé được cả nhà nâng niu, cùng những khoảnh khắc gia đình bốn người hạnh phúc bên nhau khiến ai nhìn cũng cảm thấy an yên và trân trọng hành trình trưởng thành của Khoai Tây.



