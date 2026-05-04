"Bà ngoại xứ Hàn" 70 tuổi vẫn sở hữu làn da căng mướt, nhờ một chiêu đắp mặt nạ đơn giản, đến Tam Triều Dâng cũng đang áp dụng

Phái đẹp Hàn luôn có bí quyết riêng để chăm sóc làn da và nhan sắc của mình ở mọi độ tuổi. Khi bước vào giai đoạn lão hóa, nếp nhăn trở thành mối quan tâm lớn nhất, bởi chúng không chỉ xuất hiện ở vùng mắt mà còn lan dần ra trán, khóe miệng và rãnh cười - những nơi phản ánh rõ nhất dấu hiệu tuổi tác.

Điều thú vị là có những phương pháp rất đơn giản nhưng lại mang đến hiệu quả đáng kể, trong đó có cách tận dụng mặt nạ mắt - một sản phẩm tưởng chừng chỉ dành riêng cho vùng da dưới mắt.

Ở tuổi 70, làn da của bà Lee Sun Sook vẫn giữ được độ căng mịn và tươi tắn đáng kinh ngạc. Điều này không đến từ các liệu pháp phức tạp mà lại bắt nguồn từ một thói quen chăm sóc da đều đặn và thú vị.

Phụ nữ Hàn 70 tuổi chia sẻ cách làm giảm nếp nhăn mắt, khóe miệng... bằng miếng mặt nạ mắt nhỏ xíu.

Bà chia sẻ rằng thay vì chỉ sử dụng mặt nạ mắt đúng "chức năng", bà tận dụng chúng như một giải pháp đa năng để làm mờ nếp nhăn trên toàn bộ khuôn mặt. Bà tận dụng những miếng mặt nạ mắt nhỏ xíu, để đặt lên trán, khóe miệng, rãnh cười... những khu vực thường khiến gương mặt trông già đi nhanh chóng.

Cách làm của bà Lee Sun Sook nghe có vẻ đơn giản đến mức nhiều người không nghĩ tới, nhưng lại rất hợp lý khi xét về cấu trúc sản phẩm. Mặt nạ mắt thường chứa hàm lượng cao các thành phần cấp ẩm và chống lão hóa như hyaluronic acid, collagen, peptide hoặc chiết xuất thực vật.

Khi được đặt lên các vùng da có nếp nhăn, miếng mặt nạ sẽ giúp bổ sung độ ẩm tức thì, làm mềm lớp biểu bì và từ đó làm mờ tạm thời các đường nhăn. Quan trọng hơn, việc duy trì đều đặn giúp cải thiện độ đàn hồi của da, khiến nếp nhăn dần trở nên kém rõ rệt hơn theo thời gian.

Một điểm đáng chú ý là thiết kế của mặt nạ mắt thường có dạng cong, mềm và bám tốt, rất phù hợp để đắp lên các vùng da có nếp nhăn. Khi đặt lên trán hoặc rãnh cười, chúng vẫn giữ được độ bám, giúp dưỡng chất không bị bay hơi nhanh và tăng hiệu quả hấp thụ.

Không dừng lại ở việc giảm nếp nhăn, thói quen này còn giúp làn da duy trì độ ẩm ổn định - yếu tố quan trọng nhất trong việc làm chậm quá trình lão hóa. Đây là nguyên tắc cơ bản nhưng thường bị bỏ qua trong nhiều quy trình chăm sóc da phức tạp.

Không chỉ là bí quyết của riêng các quý bà Hàn Quốc, cách tận dụng mặt nạ mắt để giảm nếp nhăn này còn được nhiều người áp dụng. Đáng chú ý, đến cả nữ diễn viên đang nhận được nhiều sự quan tâm gần đây là Tam Triều Dâng cũng theo phương pháp làm đẹp đơn giản mà hiệu quả này.

Trong một clip hậu trường khi đang chuẩn bị makeup, khoảnh khắc Tam Triều Dâng đắp mặt nạ mắt nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. (Nguồn: @chanhquangthuong).

Thực tế, việc tận dụng mặt nạ mắt theo cách này hoàn toàn hợp lý. Khi da được cấp ẩm tức thì trước khi trang điểm, các vùng có nếp nhăn như rãnh cười hay khóe miệng sẽ trở nên mềm mại hơn, giúp lớp nền sau đó mịn và ít bị mốc hay đọng vào rãnh. Đây cũng là lý do nhiều makeup artist chuyên nghiệp thường áp dụng bước "đắp mask nhanh" trước giờ lên hình.

Không chỉ dừng lại ở việc giảm quầng thâm vùng mắt, Tam Triều Dâng còn tận dụng chính những miếng mask này để đặt lên vùng rãnh cười, nơi rất dễ lộ dấu hiệu lão hóa và khiến gương mặt trông kém tươi tắn hơn.

Gợi ý một vài sản phẩm mặt nạ dưỡng mắt để phái đẹp có thể học theo:



Mặt nạ mắt Mixsoon Collagen Hydrogel Eye Patch

Đây là lựa chọn rất phù hợp nếu bạn muốn "học theo" cách của bà Lee Sun Sook. Sản phẩm chứa collagen thủy phân và peptide giúp cải thiện độ đàn hồi, đồng thời cấp ẩm mạnh nhờ chiết xuất đậu nạnh, giúp làm mờ các nếp nhăn nhỏ. Điểm hay là loại này còn có thể dùng cho trán hoặc má, không chỉ riêng vùng mắt.

Nơi mua: Mixsoon Collagen Hydrogel Eye Patch

Mặt nạ mắt Mediheal Retinol Collagen Eye Patch

Mặt nạ mắt Mediheal Retinol Collagen Eye Patch với sự kết hợp của Retinol và Collagen, sản phẩm cung cấp dưỡng chất chuyên sâu, làm sáng vùng da xỉn màu và làm săn chắc da, giúp giảm nếp nhăn và giảm bọng mắt hiệu quả sau vài tuần sử dụng.

Nơi mua: Mediheal Retinol Collagen Eye Patch

Mặt nạ mắt JM Solution Honey Eye Patch

Mặt nạ JM Solution Honey Eye Patch chiết xuất mật ong có tác dụng dưỡng ẩm sâu và bảo vệ da vùng da xung quanh mắt khỏi những tác động xấu từ môi trường. Bên cạnh đó, keo ong xanh có chứa hợp chất Artepillin C sẽ giúp loại bỏ các tế bào yếu giúp cho làn da bạn trở nên rạng rỡ và khỏe mạnh. Ngoài ra, sữa ong chúa sẽ giúp làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện độ đàn hồi cho da.