3 cách ủ tóc tại nhà giúp phục hồi mái tóc khô xơ và cháy nắng sau khi đi biển

Sau mỗi chuyến du lịch biển, nhiều người thường nhận ra mái tóc của mình trở nên khô xơ, rối và mất đi độ bóng tự nhiên. Điều này không hề khó hiểu, bởi gió biển mang theo muối và nước biển có độ mặn cao dễ làm mất đi lớp dầu tự nhiên bảo vệ tóc. Khi lớp bảo vệ này bị phá vỡ, tóc trở nên yếu, dễ gãy và thiếu sức sống.

Chính vì vậy, việc chăm sóc tóc sau mỗi chuyến đi biển là vô cùng cần thiết nếu bạn muốn nhanh chóng phục hồi mái tóc mềm mại, óng ả như ban đầu.

Điều đáng nói là bạn không nhất thiết phải đến salon hay sử dụng những sản phẩm đắt tiền; mà với những nguyên liệu quen thuộc ngay tại nhà, bạn hoàn toàn có thể "cứu" mái tóc của mình một cách hiệu quả.

Ủ tóc với đậu bắp

Một trong những phương pháp tự nhiên được nhiều người truyền tai nhau là ủ tóc với đậu bắp. Đậu bắp thực sự là "thần dược" cho mái tóc khô xơ.

* Công dụng:

Trong đậu bắp có chứa nhiều chất nhầy tự nhiên (mucilage), vitamin A, C và các khoáng chất giúp cấp ẩm sâu cho tóc, làm mềm sợi tóc và giảm tình trạng rối.

Đặc biệt, lớp gel tự nhiên từ đậu bắp hoạt động giống như một loại dưỡng chất giúp bao phủ và bảo vệ tóc khỏi hư tổn. Khi sử dụng đều đặn, tóc sẽ trở nên suôn mượt hơn rõ rệt và dễ vào nếp hơn.

* Cách thực hiện:

- Cách 1: Cắt nhỏ rồi đun với nước cho đến khi tiết ra chất nhầy, rồi lọc chất nhầy để ủ tóc.

- Cách 2: Cho đậu bắp vào ngăn đá từ hôm trước. Hôm sau cắt thành từng lát nhỏ, ngâm với nước khoảng 10 phút. Đậu bắp đóng đá sẽ tiết nhiều chất nhầy hơn bình thường. Sau đó lấy chất nhầy ấy ủ tóc.

Kiên trì áp dụng 1-2 lần mỗi tuần, bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực của mái tóc.

Ủ tóc với sữa chua

Bên cạnh đậu bắp, sữa chua cũng là một nguyên liệu quen thuộc nhưng lại mang đến hiệu quả bất ngờ trong việc phục hồi tóc.

* Công dụng:

Sữa chua chứa nhiều protein và axit lactic, giúp nuôi dưỡng tóc từ sâu bên trong, đồng thời làm sạch nhẹ nhàng da đầu.

Nhờ đặc tính dưỡng ẩm tự nhiên, sữa chua giúp cải thiện tình trạng tóc khô, xơ và chẻ ngọn. Không chỉ vậy, nó còn hỗ trợ cân bằng độ pH cho da đầu, giúp tóc chắc khỏe hơn và giảm gãy rụng.

Khi ủ tóc bằng sữa chua, bạn sẽ thấy tóc mềm hơn ngay sau lần đầu sử dụng và dần dần trở nên bóng khỏe nếu duy trì đều đặn.

* Cách thực hiện:

- Sử dụng sữa chua không đường, có thể kết hợp thêm một chút mật ong hoặc dầu dừa để tăng hiệu quả dưỡng ẩm.

- Sau đó thoa lên tóc và da đầu, massage nhẹ nhàng rồi ủ trong khoảng 20 phút trước khi gội lại bằng nước sạch.

Ủ tóc với nha đam

Nha đam là nguyên liệu làm đẹp tự nhiên đã được sử dụng từ lâu. Nha đam chứa nhiều enzyme, vitamin và nước, giúp làm dịu da đầu, cấp ẩm cho tóc và hỗ trợ phục hồi những sợi tóc hư tổn.

Đặc biệt, gel nha đam có khả năng thẩm thấu nhanh, không gây bết dính nên rất phù hợp với những ai có mái tóc khô nhưng vẫn muốn giữ độ nhẹ nhàng, bồng bềnh. Ngoài ra, nha đam còn giúp giảm tình trạng ngứa da đầu do tác động của nước biển và ánh nắng.

* Các thực hiện:

- Lấy phần gel trong suốt của nha đam, xay nhuyễn rồi thoa trực tiếp lên tóc.

- Ủ trong khoảng 15-20 phút rồi xả sạch.

Việc phục hồi tóc sau chuyến đi biển không hề khó nếu bạn biết cách tận dụng những nguyên liệu tự nhiên sẵn có.

Dù là đậu bắp, sữa chua hay nha đam, mỗi phương pháp đều mang lại những lợi ích riêng nhưng đều hướng đến mục tiêu chung là giúp tóc lấy lại độ ẩm, sự mềm mại và sức sống. Điều quan trọng là bạn cần kiên trì và chăm sóc tóc đúng cách, bởi mái tóc cũng giống như làn da, cần được nuôi dưỡng thường xuyên mới có thể luôn khỏe đẹp.