Trong khi nhiều người vẫn loay hoay với hàng loạt sản phẩm skincare đắt đỏ, Olivia He - một phụ nữ Hàn Quốc tuổi 35, lại chọn cách chăm sóc làn da theo hướng tối giản nhưng hiệu quả: nuôi dưỡng từ bên trong kết hợp dưỡng ngoài một cách thông minh.

Cách này đã giúp cô duy trì một làn da khỏe, sáng và ít dấu hiệu lão hóa dù không phụ thuộc quá nhiều vào mỹ phẩm đắt tiền.

Bắt đầu ngày mới bằng cốc nước đẹp da, đen tóc, tiêu mỡ giảm cân

Mỗi buổi sáng của Olivia bắt đầu rất sớm, và điều đầu tiên cô làm không phải là kiểm tra điện thoại hay uống cà phê, mà là chuẩn bị một ly nước ấm, cô gọi vui là "cốc nước nuôi da". Đều đặn sáng nào cũng vậy, một ly nước ấm thêm vài giọt mật ong giúp thanh lọc cơ thể, hỗ trợ dưỡng ẩm cho làn da vào buổi sáng sớm.

Loại đồ uống vừa mang lại hiệu quả dưỡng da trắng mịn, vừa giúp mái tóc đen mượt, chắc khỏe hơn, đến từ một nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp của mỗi nhà. Đó chính là mè đen.

Olivia duy trì việc uống sữa hạt mè đen, gạo lứt, đỗ đen mỗi sáng để có làn da trắng mịn và mái tóc đen chắc khỏe ở tuổi 35.

Mè đen là nguyên liệu chính trong hầu hết các loại sữa hạt mà cô làm mỗi sáng. Có hôm cô sẽ nấu mè đen với đậu nành, hạt kê, óc chó và táo đỏ.

Hoặc thỉnh thoảng Olivia thay bằng sữa hạt với khoai tím, lạc, táo đỏ và gạo lứt. Đây cũng là một loại đồ uống hỗ trợ giảm cân, tiêu mỡ, giữ gìn vóc dáng.

Theo cô, làn da xỉn màu, dễ nổi mụn hay nhanh lão hóa không chỉ đến từ việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là dấu hiệu cơ thể đang thiếu cân bằng từ bên trong. Khi duy trì thói quen này trong nhiều năm, cô nhận thấy làn da mình sáng hơn, ít bị khô và tóc cũng chắc khỏe hơn rõ rệt.

Chăm da tối giản nhưng hiệu quả với bước dưỡng ẩm khác biệt

Điều khiến nhiều người tò mò nhất lại nằm ở chu trình dưỡng da buổi tối của cô. Không giống như quy trình quen thuộc với "10 bước skincare Hàn Quốc", Olivia chỉ giữ lại những bước cơ bản nhất: làm sạch, cân bằng da và dưỡng ẩm. Nhưng chính bước dưỡng ẩm lại được cô thực hiện theo một cách khá đặc biệt.

Thay vì thoa một lớp kem mỏng rồi xoa đều lên toàn bộ khuôn mặt, Olivia chấm kem lên nhiều điểm trên khuôn mặt thành những nốt li ti toàn bộ khuôn mặt, xuống cả phần da cổ, sau đó mới dùng đầu ngón tay xoa kem.

Động tác massage không chỉ giúp kem thẩm thấu tốt hơn mà còn kích thích tuần hoàn máu dưới da, giúp khuôn mặt trông tươi tắn và có sức sống hơn. Sau khi massage xong, cô không lau đi lớp kem dư mà để nguyên như một dạng "mặt nạ ngủ", cho phép da hấp thụ dưỡng chất suốt đêm.

Cô không chỉ tối giản trong quy trình chăm sóc da, mà còn rất kỹ tính trong việc lựa chọn dạng bao bì sản phẩm - điều mà nhiều người thường bỏ qua. Thay vì sử dụng các loại kem dưỡng dạng hũ phổ biến, cô ưu tiên dùng tuýp kem dưỡng vì cho rằng đây là lựa chọn vệ sinh và ổn định hơn về lâu dài.

Theo Olivia, việc dùng tuýp mang lại nhiều lợi ích rất thực tế. Trước hết là giữ vệ sinh tốt hơn, vì bạn không cần phải dùng tay lấy kem trực tiếp như dạng hũ - điều dễ khiến vi khuẩn xâm nhập và làm giảm chất lượng sản phẩm theo thời gian. Ngoài ra, tuýp kem cũng giúp kiểm soát lượng sản phẩm tốt hơn, tránh lãng phí.

Tuýp kem chứa công thức kết hợp PDRN DNA cá hồi, 10 loại Hyaluronic Acid và Collagen thủy phân, giúp cải thiện độ ẩm, độ đàn hồi và vẻ ngoài rạng rỡ của làn da.

Nơi mua: Anua PDRN Hyaluronic Acid 100 Moisturizing Cream Giá: Khoảng 629k

Gợi ý một vài tuýp kem dưỡng da giá bình dân mà cực kỳ hiệu quả trên da:

Tuýp kem dưỡng Laroche Posay chứa thành phần vitamin B5 giúp cấp ẩm, hỗ trợ tái tạo da, kháng khuẩn và giúp làm mờ thâm mụn, sẹo trên da hiệu quả giúp bảo vệ và chữa lành tổn thương trên da.



Nơi mua: Kem phục hồi da Laroche Posay B5 Gel CicapLast Giá: Khoảng 390k

Serum chứa 5% Niacinamide mang lại hiệu quả giảm thâm rõ rệt, giúp se lỗ chân lông, tái tạo tế bào hư tổn, hỗ trợ hiệu quả cho quá trình cải thiện mụn. Đồng thời kích thích sản sinh collagen, ngăn chăn quá trình lão hóa da.

Nơi mua: Dark Spot Correcting Glow Serum Giá: Khoảng 400k

Tuýp kem dưỡng của Aestura kết hợp với phức hợp độc quyền Cica bao gồm 3 thành phần (Beta-glucan, Phytosterol, Madecassoside) phục hồi hàng rào ẩm tự nhiên, bảo vệ da tránh khỏi tia UV, ánh nắng gay gắt, khói bụi ô nhiễm môi trường.

Nơi mua: Aestura A-CICA365 Relief Cream Giá: Khoảng 370k



