Ít ai biết rằng, bên cạnh chế độ ăn sạch và lối sống lành mạnh, cô còn duy trì một thói quen đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả: uống 4 loại nước mỗi sáng ngay sau khi thức dậy.

Miranda Kerr uống 4 loại nước mỗi sáng để ngừa lão hóa, giữ dáng

Đây không phải là bí quyết quá phức tạp hay tốn kém, nhưng lại chính là "nền tảng" giúp cơ thể được thanh lọc, làn da sáng khỏe từ bên trong và vóc dáng luôn giữ được sự cân đối.

Ngay khi thức dậy, Miranda Kerr bắt đầu ngày mới bằng một ly nước ấm pha chanh. Thức uống này giúp kích hoạt hệ tiêu hóa sau một đêm dài, đồng thời hỗ trợ thải độc nhẹ nhàng. Vitamin C từ chanh còn đóng vai trò như một chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp làn da tươi sáng hơn và làm chậm quá trình lão hóa.

Sau đó, cô tiếp tục với nước ép cần tây, một trong những loại nước "quốc dân" của giới làm đẹp. Nước ép cần tây giàu khoáng chất, giúp giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa và đặc biệt là cải thiện tình trạng da. Đây cũng là lý do nhiều người nhận thấy làn da của Miranda Kerr luôn trong trạng thái căng mịn, ít khuyết điểm.

Loại nước thứ ba trong buổi sáng của cô là sinh tố xanh (green smoothie). Công thức thường bao gồm rau lá xanh, trái cây tươi và một số "superfood" như hạt chia hoặc bột protein thực vật. Thức uống này không chỉ cung cấp năng lượng mà còn bổ sung chất xơ, giúp cơ thể no lâu hơn – từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng một cách tự nhiên.

Cuối cùng, Miranda Kerr không bỏ qua nước trái nhàu – loại nước được cô duy trì đều đặn trong thói quen buổi sáng. Trái nhàu nổi tiếng với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sức khỏe làn da từ bên trong. Đồng thời, loại nước này còn góp phần cải thiện hệ miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa. Với Miranda Kerr, việc bổ sung nước trái nhàu mỗi ngày chính là một trong những "chìa khóa" giúp cô duy trì làn da căng bóng, khỏe mạnh và tươi trẻ theo thời gian.

Điểm đáng chú ý là cả 4 loại nước này đều hướng đến một mục tiêu chung: nuôi dưỡng cơ thể từ bên trong. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mỹ phẩm, Miranda Kerr lựa chọn cách chăm sóc làn da thông qua chế độ dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt. Đây cũng là xu hướng làm đẹp hiện đại – nơi vẻ đẹp bền vững bắt đầu từ bên trong cơ thể.

Tất nhiên, không phải ai cũng cần áp dụng y hệt thói quen của cô. Tuy nhiên, việc bắt đầu ngày mới bằng một hoặc hai loại nước lành mạnh – như nước chanh ấm hay sinh tố xanh – cũng đã đủ tạo nên sự khác biệt nếu duy trì lâu dài.

Có thể nói, bí quyết của Miranda Kerr không nằm ở những điều xa xỉ, mà ở sự kiên trì với những thói quen nhỏ mỗi ngày. Và đôi khi, chỉ cần thay đổi cách bắt đầu buổi sáng, bạn cũng đã tiến gần hơn đến làn da khỏe đẹp và vóc dáng như mong muốn.