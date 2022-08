6 quy tắc vàng cho một làn da tươi trẻ ở độ tuổi 30

Bước sang ngưỡng tuổi 30, khuôn mặt của bạn sẽ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của sự lão hóa như nếp nhăn, chảy xệ, quầng thâm đậm và vết chân chim quanh mắt. Những dấu hiệu này có thể là kết quả của mối lo lắng, sự căng thẳng của lứa tuổi, sự suy yếu dần của quá trình tổng hợp collagen hay những tác động tiêu cực từ bên ngoài như ánh nắng mặt trời và môi trường ô nhiễm. 6 lời khuyên sau đây nắm vai trò vô cùng quan trọng để tránh khỏi các tình trạng đã kể trên và giữ được vẻ trẻ trung, khỏe mạnh cho làn da của bạn ở độ tuổi 30.

1. Sử dụng kem chống nắng hàng ngày

Tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng mặt trời không chỉ gây bỏng rát mà còn làm tăng tốc độ lão hóa, tăng sự xuất hiện của các nếp nhăn và thậm chí gây ra nhiều chứng bệnh da liễu nguy hiểm. Vì vậy, không chỉ vào mùa hè hay khi dạo chơi trên bãi biển, kem chống nắng cần được sử dụng hàng ngày và trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống. Về vấn đề này, tiến sĩ Elena de las Heras chia sẻ: “Làn da cần được bảo vệ hàng ngày bằng các loại kem chống nắng có chỉ số SPF 50. Nhiều thành phần chống lão hóa và giảm sắc tố da như peptide, vitamin C, rucinol… có trong loại kem này mang khả năng làm chậm quá trình lão hóa”.

2. Rửa mặt cả sáng và tối

Da mặt cần được làm sạch vào cả buổi sáng và tối bằng nước tẩy trang, sữa rửa mặt và nhiều sản phẩm chuyên dụng khác. Thói quen này sẽ giúp loại bỏ hiệu quả các loại bụi bẩn trên làn da của bạn, từ đó thúc đẩy quá trình bảo vệ và tái tạo của da.

3. Sử dụng Axit Glycolic

Axit Glycolic là một Axit alpha hydroxy có nguồn gốc từ đường mía. Loại chất này giúp da tươi trẻ một cách toàn diện, thúc đẩy quá trình tái tạo ở tầng biểu bì và tăng một số chất có lợi ở tầng hạ bì, đồng thời cải thiện kết cấu của da. Tùy thuộc vào nồng độ và cách pha chế riêng của từng loại sản phẩm, Axit glycolic cho ra nhiều mức độ hiệu quả khác nhau. Người dùng nên bắt đầu với nồng độ khoảng 5 – 8% và tăng dần nếu nhận thấy có chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu cũng cảnh báo rằng tác dụng tẩy tế bào chết của Axit Glycolic khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, loại chất này chỉ nên được thoa vào ban đêm và người dùng cần sử dụng thêm các loại kem chống nắng có SPF cao vào ban ngày.

4. Sử dụng retinol, vitamin C và vitamin E

Vitamin C là một loại chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen và trung hòa các gốc tự do. Loại vitamin này có thể kết hợp với nhiều dưỡng chất khác để tối ưu hóa hiệu quả bảo vệ, điển hình là sự kết hợp 8% axit glycolic với vitamin C, E đối với các trường hợp da khô do tiếp xúc nhiều với nắng. Thêm vào đó, retinol cũng là một dưỡng chất có tác dụng thúc đẩy quá trình sản sinh collagen để nuôi dưỡng một làn da tươi trẻ, đáng được lưu ý và tìm hiểu sử dụng để giữ gìn xuân sắc ở độ tuổi 30.

5. Dùng liệu pháp peel để trẻ hóa làn da

Theo tiến sĩ De las Heras, peel hay còn gọi là liệu pháp thay da sinh học có khả năng thúc đẩy quá trình làm mới và tái tạo ở phần biểu bì. Cụ thể liệu pháp này sẽ làm bong tự nhiên lớp da mỏng, già bên ngoài thay thế bằng làn da non, mới và mịn màng ở bên trong.

Đây được cho là liệu pháp trẻ hóa làn da vô cùng hiệu quả, tuy nhiên liệu pháp peel da lại có rất nhiều cách peel khác nhau tùy theo tình trạng da của từng người. Vì vậy để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn nên tham khảo bác sĩ da liễu trước khi peel. Ngoài ra, sau khi peel, làn da non mịn mới sẽ cần được chăm sóc kỹ lưỡng và đặc biệt tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

6. Dưỡng ẩm cho da

Sau tuổi 30, quá trình tự tái tạo của làn da bắt đầu chậm lại và khó có thể duy trì độ ẩm lý tưởng một cách tự nhiên. Điều này có thể khiến da bạn nhanh chóng xỉn màu và khô rát hơn bình thường. Để giải quyết vấn đề trên, các bác sĩ khuyên nên sử dụng các sản phẩm tẩy da chết kết hợp cùng các chất thuộc nhóm axit alpha hydroxy đều đặn hàng tuần, đồng thời kết hợp sử dụng kem dưỡng ẩm để duy trì độ ẩm lý tưởng cho làn da.