5 bí kíp chống lão hóa quan trọng nhất đối với tuổi 30, muốn trẻ lâu thì không thể bỏ qua

Bước qua tuổi 30, chị em sẽ phải đối mặt với vấn đề rất lớn, đó là lão hóa. Lúc này, tốc độ tự tái tạo da, sản sinh collagen đã bắt đầu chậm lại, tạo cơ hội cho các dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn, da chảy xệ, đốm nâu… xuất hiện. Điều may mắn là, chị em hoàn toàn có thể ngăn chặn được lão hóa sớm, nếu chăm sóc da đúng cách. Dưới đây là 5 bí kíp chống lão hóa quan trọng nhất mà các chị em 30+ nên ghim. Nghiêm chỉnh áp dụng 5 gạch đầu dòng sau đây, làn da của chị em không chỉ trẻ lâu, mà trước mắt còn có được vẻ mịn đẹp, tươi sáng chuẩn trong mơ.

1. Dùng serum vitamin C vào buổi sáng

Ai cũng biết ánh nắng là kẻ thù của làn da, nhưng bên cạnh đó, các yếu tố như ô nhiễm môi trường, thói quen sinh hoạt thiếu lành mạnh, chế độ ăn không đủ chất… cũng góp phần khiến bạn nhanh già đi. Những yếu tố này sẽ làm sản sinh gốc tự do – nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm. Đáng tiếc là, không phải mọi loại kem chống nắng đều tích hợp khả năng vô hiệu các gốc tự do. Vì vậy, bổ sung thêm một lọ serum chứa chất chống oxy hóa, như serum vitamin C là một bí kíp tuyệt hay để chị em bảo vệ da nghiêm ngặt khỏi các yếu tố gây già sớm.

Bên cạnh khả năng bảo vệ da, serum vitamin C còn giúp xóa khuyết điểm, tăng sinh collagen, nâng tông da. Vì vậy, nếu thêm serum vitamin C vào quy trình, làn da sẽ được lợi đủ đường.

2. Bôi retinol vào buổi tối

"Thần dược" chống lão hóa mọi chị em nên biết là retinol. Thành phần này có tác dụng kích thích da tái tạo, từ đó xóa sạch các khuyết điểm "cứng đầu" của làn da như nếp nhăn, thâm nám… Retinol cũng góp phần tăng sinh collagen, cải thiện độ săn chắc và mịn màng cho làn da.

Khi mới dùng retinol, chị em có thể gặp nhiều phản ứng phụ do tác động khá mạnh của thành phần hoạt tính này. Vì vậy, hãy thoa retinol với tần suất khoảng 1 - 2 lần/tuần khi mới dùng, sau đó tăng dần theo thời gian. Bên cạnh đó, hãy thoa kem dưỡng ẩm sau khi dùng retinol để làn da được xoa dịu, bớt căng kéo, khô tróc và kích ứng nhé!

3. Chuyển sang sữa rửa mặt dịu nhẹ

Dù diễn ra rất nhanh, bước rửa mặt cũng đóng một vai trò quyết định đối với sức khỏe của làn da. Một số nàng thường chọn loại sữa rửa mặt có tính tẩy rửa mạnh, giúp da sạch bong kin kít sau khi dùng. Điều này tưởng tốt, nhưng hóa ra lại rất hại. Sữa rửa mặt quá mạnh sẽ gây bào mòn hàng rào bảo vệ da, rửa trôi lớp dầu tự nhiên, từ đó da bị khô, thiếu ẩm, lên mụn và nhanh lão hóa.

Hãy chuyển sang sữa rửa mặt dịu nhẹ, sản phẩm này sẽ giúp làm sạch tốt nhưng vẫn bảo toàn độ ẩm cho da. Có như thế, da mới thêm khỏe mạnh, mịn màng, bớt dầu mụn đi hẳn.

4. Tẩy da chết hàng tuần

Như đã đề cập ở trên thì càng lớn tuổi, tốc độ tái tạo của làn da sẽ càng chậm lại, đòi hỏi chị em phải thêm vào quy trình sản phẩm hỗ trợ. Và sản phẩm tẩy da chết chính là lựa chọn lý tưởng nhất. Món skincare này sẽ loại bỏ tế bào chết, trả lại cho chị em làn da tươi sáng, mịn màng. Sản phẩm tẩy da chết, đặc biệt là loại chứa BHA còn giúp giải phóng lỗ chân lông, da bạn sẽ dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ các sản phẩm skincare. Có nhiều loại tẩy da chết trên thị trường. Tuy nhiên, bác sĩ khuyên chị em nên dùng tẩy da chết hóa học dịu nhẹ, thay vì sản phẩm vật lý (dạng hạt) dễ gây bào mòn, tổn thương da.

5. Bôi kem chống nắng hàng ngày

Cả quy trình skincare của chị em sẽ hóa vô nghĩa nếu thiếu đi kem chống nắng. Đây là sản phẩm quan trọng nhất trong quy trình chống lão hóa. Không chỉ giúp chị em có được làn da trẻ trung hơn tuổi, kem chống nắng nếu được bôi mỗi ngày còn cải thiện da thêm mịn màng, tươi sáng, bớt bóng nhờn và các khuyết điểm cũng dần bay biến. Hãy chọn kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30, chống được cả tia UVA lẫn UVB. Bên cạnh đó, chị em đừng quên bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ đồng hồ để da được bảo vệ suốt cả ngày nhé!

