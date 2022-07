‏Cùng tìm hiểu về 5 chất bổ sung giúp chống lão hóa da và cách chúng có thể giúp bạn đạt được làn da như mong đợi.‏

‏1. Curcumin giúp chống lão hóa da‏

Curcumin là một chất có trong nghệ, đã được chứng minh là có tính chất chống lão hóa do khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ của nó. ‏

‏Theo Healthline, lão hóa tế bào xảy ra khi các tế bào ngừng phân chia. Khi bạn già đi, các tế bào bạch cầu tích tụ sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa và tiến triển bệnh.‏

‏‏Nghiên cứu chứng minh rằng chất curcumin kích hoạt một số protein nhất định giúp trì hoãn sự lão hóa của tế bào.‏

‏‏Bạn có thể tăng lượng curcumin bằng cách sử dụng bột nghệ trong nấu ăn hoặc bổ sung curcumin.

‏Curcumin chống lão hóa da hiệu quả.‏

‏2. Collagen‏

Collagen là một loại protein giúp duy trì cấu trúc da, tóc, móng khỏe mạnh. Tuy nhiên, càng có tuổi, lượng collagen được sản xuất trong cơ thể ngày càng sụt giảm dẫn đến các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, sạm nám, đồi mồi, da khô… ‏

‏Một nghiên cứu kéo dài 12 tuần ở 72 phụ nữ đã chứng minh việc bổ sung có chứa 2,5 gram collagen - cùng với một số thành phần khác, bao gồm biotin giúp cải thiện đáng kể độ ẩm, độ nhám và độ đàn hồi của da.‏

‏Để tăng cường mức độ collagen trong da, có thể bổ sung thông qua chế độ ăn uống hoặc một số sản phẩm bổ sung collagen để ngăn ngừa lão hóa da.‏

‏3. EGCG‏

Epigallocatechin gallate (EGCG) là một hợp chất polyphenol nổi tiếng có trong trà xanh. Nó mang lại nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, đặc biệt có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư và bệnh tim. ‏

‏EGCG có thể làm chậm quá trình lão hóa. Thêm vào đó, có mối liên hệ giữa việc uống trà xanh và bảo vệ da chống lão hóa, cũng như giảm sự tăng sắc tố gây ra bởi tia cực tím.‏

‏Bạn có thể bổ sung EGCG trong chế độ ăn uống của mình bằng cách uống trà xanh hoặc uống các chất bổ sung chiết xuất từ trà xanh cô đặc.‏

‏EGCG có trong trà xanh có thể làm chậm quá trình lão hóa.‏

‏4. Coenzyme Q10‏

Coenzyme Q10 (CoQ10) là một chất chống oxy hóa mà cơ thể có thể tự sản xuất. Nó đóng vai trò thiết yếu trong sản xuất năng lượng và bảo vệ chống lại tổn thương tế bào. Nghiên cứu cho thấy mức độ CoQ10 giảm khi bạn già đi và bổ sung nó đã được chứng minh là cải thiện một số khía cạnh của sức khỏe ở người già.‏

Bổ sung CoQ10 giúp giảm căng thẳng oxy hóa, một tình trạng đặc trưng bởi sự tích tụ các gốc tự do và các phân tử phản ứng khác làm tăng quá trình lão hóa và khởi phát bệnh liên quan đến tuổi tác.‏

‏Ngoài ra, các chất bổ sung CoQ10 có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch bằng cách giảm độ cứng trong động mạch của bạn, giảm huyết áp và ngăn ngừa sự tích tụ của cholesterol bị oxy hóa trong động mạch.

5. Vitamin C‏

Vitamin C được tìm thấy trong cả lớp hạ bì và biểu bì của da. Tuy nhiên, càng có tuổi, hàm lượng vitamin C càng suy giảm. Đặc tính chống oxy hóa và vai trò của vitamin C trong sản xuất collagen giúp giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh. Vì vậy, vitamin C được tìm thấy trong nhiều sản phẩm chăm sóc da chống lão hóa.‏

‏Dùng vitamin C theo đường uống có thể nâng cao hiệu quả của kem chống nắng chóng lại tác hại của tia cực tím bằng cách giảm tổn thương tế bào và hỗ trợ quá trình chữa lành vết thương trên cơ thể. Vitamin C có thể giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa da do vai trò quan trọng của nó trong quá trình tổng hợp collagen tự nhiên của cơ thể. Bên cạnh đó, bổ sung đầy đủ vitamin C cũng có thể giúp ngăn ngừa da khô.‏

‏Thông thường, việc thiếu hụt chất dinh dưỡng này là rất hiếm. Nếu bạn nhận thấy mình không nhận đủ lượng vitamin C trong chế độ ăn uống, có thể tăng lượng tiêu thụ vi chất này bằng cách:‏

‏- Ăn các loại quả như cam, bưởi, ổi...

‏- Bổ sung nguồn thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật chứa vitamin C như bông cải xanh và cải bó xôi...‏

‏- Bổ sung vitamin C theo khuyến cáo của bác sĩ.