5 điều giúp mẹ bỉm hạnh phúc hơn khi phải gần như tự mình chăm sóc con nhỏ

Có những ngày với những mẹ bỉm cảm giác như muốn “ngã gục”. Con thì khóc, nhà thì bề bộn, việc gì cũng đến tay mà xung quanh chẳng có ai hỗ trợ. Người ngoài nhìn vào hay bảo: “Thì nhờ chồng, nhờ ông bà, thuê người giúp việc chứ có gì đâu mà khổ?”. Nhưng mấy ai hiểu được, không phải lúc nào cũng có người sẵn lòng giúp và cũng không phải ai cũng may mắn đủ đầy.

Có những hôm vừa cho con bú vừa nước mắt lưng tròng vì tủi thân. Nhưng rồi nghĩ lại, con vẫn cần mẹ và mình không thể gục ngã. Vậy nên những người mẹ ấy dần tự học cách tìm niềm vui trong chính hành trình chăm con, để dù vất vả nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Làm mẹ là hành trình tuyệt vời, nhưng cũng đầy thử thách. Có những người phụ nữ may mắn nhận được sự hỗ trợ từ chồng, ông bà, họ hàng. Nhưng cũng có không ít mẹ bỉm gần như phải “một mình chiến đấu”, từ cho con ăn, tắm rửa, ru ngủ, đến lo toan mọi thứ trong gia đình. Thú thật, có lúc tưởng như kiệt sức, nước mắt rơi trong đêm vì mệt mỏi và tủi thân.

Thế nhưng, hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ sự trợ giúp bên ngoài. Mẹ hoàn toàn có thể tự nuôi dưỡng niềm vui cho mình từ những điều rất nhỏ bé. Dưới đây là 5 điều sẽ giúp mẹ bỉm tự khiến mình cảm thấy hạnh phúc hơn, ngay cả khi đang phải chăm sóc con một mình:

1. Cho phép mình được nghỉ ngơi ngắn

Không cần chờ đến khi con ngủ trọn đêm mới được thở. Chỉ cần tranh thủ 10–15 phút ngồi nhắm mắt, nghe một bản nhạc nhẹ, hay đơn giản là buông điện thoại xuống, cũng đủ để đầu óc mẹ “reset” lại.

2. Tìm niềm vui trong những khoảnh khắc nhỏ

Nụ cười của con, bàn tay bé xíu nắm chặt lấy tay mẹ, hay ánh mắt lon lanh khi con phát hiện điều mới… đều là “vitamin hạnh phúc” tuyệt vời. Nếu biết gom góp những khoảnh khắc nhỏ này, mẹ sẽ thấy mỗi ngày đều đáng giá.

3. Chia sẻ và kết nối với cộng đồng

Có thể mẹ không được hỗ trợ trực tiếp, nhưng vẫn có thể tìm thấy sự đồng cảm từ những bà mẹ khác. Đôi khi, chỉ một dòng chia sẻ trên mạng xã hội, một tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè, cũng giúp mẹ cảm thấy mình không cô đơn.

4. Tự thưởng cho bản thân

Đừng nghĩ rằng làm mẹ là phải quên hết sở thích của chính mình. Một cốc trà sữa, một quyển sách hay, hay thậm chí một chiếc váy mới cũng là phần thưởng xứng đáng sau những ngày dài mẹ đã kiên cường chăm con.

5. Thay đổi góc nhìn về “một mình”

Đúng là không có ai giúp đỡ sẽ vất vả hơn, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc mẹ đang là người duy nhất chứng kiến từng bước lớn lên của con. Đó là đặc quyền mà không phải ai cũng có được. Nghĩ theo cách này, mẹ sẽ thấy hành trình của mình trở nên tự hào và ý nghĩa hơn nhiều.

Làm mẹ một mình chưa bao giờ dễ dàng, nhưng nếu biết tìm kiếm hạnh phúc từ chính nội lực, mẹ sẽ mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn, và con cũng sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực đó.