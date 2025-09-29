Tâm sự bỉm sữa: Tôi mua 1 lọ collagen, đặt 1 buổi spa để "giải phóng bản thân" khỏi bộn bề trách nhiệm mà không cần phải chạy trốn

Có lẽ bất kỳ bà mẹ bỉm nào cũng từng rơi vào trạng thái giống tôi. Sáng mở mắt đã nghe tiếng con khóc, vội vã làm bữa sáng cho cả nhà, rồi ôm máy tính làm việc. Giữa hàng trăm deadline và chồng chất việc nhà, đôi khi tôi tự hỏi mình còn bao nhiêu phần trăm là “tôi” trong cái guồng quay này.

Ngoài kia, người ta hô hào phụ nữ hãy “giải phóng bản thân” khỏi trách nhiệm, hãy sống cho mình. Nhưng cũng chính ngoài kia, người ta lại nói phụ nữ phải tự lập, đừng phụ thuộc vào ai. Tôi đứng giữa hai luồng quan điểm ấy, cảm thấy chông chênh và… cô đơn.

Nếu không tự làm, không tự chăm con mà tìm cách thoái thác, nhờ vả hoặc ỷ lại thì tự lập kiểu gì? Nhưng tự làm, tự gồng mình ôm hết mọi việc thì mệt mỏi, kiệt sức, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm cho những lúc tôi đuối sức?

Tôi cần con, cần gia đình, cần công việc, và cũng cần được xã hội công nhận, cần được xã hội thấy mình là ai, mình đứng ở vị trí và vị thế nào. Tôi không thể buông bỏ thứ gì, vì bỏ một trong những điều đó ra khỏi cuộc sống cũng đồng nghĩa bỏ đi một phần tôi.

Có người bảo “phụ nữ phải biết yêu mình trước”. Tôi cũng từng nghĩ điều đó là sáo rỗng. Nhưng đến một ngày, tôi nhận ra yêu mình không có nghĩa là từ bỏ trách nhiệm, không có nghĩa là phó mặc con cho ai đó để chạy theo niềm vui cá nhân. Yêu mình, đôi khi chỉ đơn giản là tự cho phép bản thân thở ra, tự cho phép bản thân yếu đuối một chút, tự thưởng cho mình những khoảng nhỏ bình yên để tiếp tục làm tốt những vai trò kia.

Vậy nên, sau tất cả, tôi chọn mua cho mình 1 lọ collagen, đặt 1 buổi spa, không hẳn chỉ là để mình đẹp hơn mà để yêu thương bản thân hơn 1 chút nữa.

Thật ra phụ nữ đã có gia đình, có con cái, có sự nghiệp họ đơn giản lắm. Niềm vui đến từ những thứ nhỏ nhặt đủ để họ có năng lực gồng gánh cả thế giới. Tôi vẫn làm việc, vẫn chăm con, vẫn vun vén gia đình, nhưng tôi cũng dành cho mình những phút giây riêng tư. Để sau khi bước ra khỏi spa, trở về với tiếng con bi bô, tôi không thấy áp lực, không thấy sợ hãi để tiếp tục yêu thương, tiếp tục làm tròn vai trò của một người mẹ, một người vợ, một người phụ nữ độc lập.

"Giải phóng bản thân” không phải là trốn chạy trách nhiệm, mà là tìm ra cách để bản thân không bị nhấn chìm trong những trách nhiệm ấy.