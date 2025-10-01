Chính xác thì tính cách của con sẽ giống bố hay giống mẹ nhiều hơn?

Trong hành trình làm cha mẹ, một trong những câu hỏi thường được đặt ra là: “Tính cách của con chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ bố hay từ mẹ?”. Thực tế, câu trả lời không đơn giản, bởi tính cách của trẻ được hình thành từ sự kết hợp của di truyền, môi trường sống và cách giáo dục.

1. Yếu tố di truyền từ bố và mẹ

Nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, gen di truyền từ cả bố và mẹ đều góp phần định hình tính cách cơ bản của trẻ. Ví dụ:

Những đặc điểm như sự hướng ngoại, sự kiên nhẫn, hay tính nóng nảy có thể bắt nguồn từ gen.

Trẻ thường thừa hưởng những nét tính cách trội từ bố hoặc mẹ, nhưng cũng có khi là sự hòa trộn của cả hai.

Điều này giải thích tại sao có bé rất giống bố về sự điềm tĩnh, trong khi lại giống mẹ ở sự nhạy cảm và dễ xúc động.

2. Vai trò của người mẹ

Trong những năm đầu đời, mẹ thường là người gần gũi và gắn bó với con nhiều nhất. Chính vì vậy, cách mẹ ứng xử, quan tâm và dạy dỗ có ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách của trẻ. Một người mẹ nhẹ nhàng, kiên nhẫn sẽ truyền cho con sự bình tĩnh và biết lắng nghe; ngược lại, nếu mẹ hay căng thẳng, cáu gắt thì con cũng dễ học theo phản ứng đó.

3. Vai trò của người bố

Bố thường được xem là tấm gương định hình tính cách mạnh mẽ về sự kiên định, trách nhiệm và tính kỷ luật. Trẻ có xu hướng học hỏi từ bố cách đối diện với khó khăn, cách tự lập và cả cách thể hiện cảm xúc. Không ít nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ trai thường chịu ảnh hưởng mạnh từ bố, trong khi trẻ gái có xu hướng “quan sát” bố để xây dựng hình mẫu đàn ông lý tưởng trong tương lai.

4. Môi trường sống và cách giáo dục

Ngoài yếu tố di truyền và tác động trực tiếp từ bố mẹ, môi trường xung quanh – bao gồm ông bà, thầy cô, bạn bè – cũng đóng vai trò quan trọng. Một đứa trẻ dù thừa hưởng tính cách nóng nảy từ bố mẹ nhưng nếu lớn lên trong môi trường yêu thương, được dạy dỗ cách kiểm soát cảm xúc, thì vẫn có thể trở thành người điềm tĩnh.

5. Kết luận

Không thể khẳng định rằng tính cách của con chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ bố hay mẹ, bởi cả hai đều là những “mảnh ghép” quan trọng. Điều khác biệt nằm ở cách bố mẹ nuôi dạy và đồng hành cùng con. Nếu bố mẹ biết kết hợp hài hòa – mẹ cho con tình yêu thương, sự thấu hiểu; bố mang đến sự mạnh mẽ, kiên định – thì trẻ sẽ được phát triển toàn diện cả về cảm xúc lẫn nhân cách.

Vì vậy, thay vì băn khoăn con giống tính ai hơn, điều quan trọng là bố mẹ cùng nhau tạo môi trường tích cực, để con lớn lên trở thành một phiên bản tốt nhất của chính mình.