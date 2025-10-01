Thay vì cho con "dán mắt" vào điện thoại, mẹ bỉm 9x đầu tư 20 triệu làm quây đồ chơi trí tuệ dành cho bé: Dạy con khéo quá khiến ai cũng khen

Trong khi nhiều gia đình chọn cách đưa điện thoại, iPad cho con để bé chịu ngồi yên ăn cơm hay ngừng khóc, thì chị Hồng Hà (28 tuổi, sở hữu kênh TikTok Gia đình Nami, với hơn 143 nghìn lượt thích) lại chọn một lối cách khác: Nói không với điện thoại, máy tính, đầu tư vào những món đồ chơi giúp con phát triển tư duy.

Vợ chồng chị Hồng Hà và 2 bé Mina và Mimi.

Đầu tư đồ chơi để bé phát triển tư duy, hơn là cho con "dán mắt" vào điện thoại

"Thật ra cách hiệu quả nhất là em đã không cho bé tiếp xúc với điện thoại ngay từ đầu. Với bé lớn thì mỗi ngày chỉ xem 15 phút, đúng khung giờ quy định. Khi con đã quen với sách, đồ chơi, với việc chạy nhảy thì điện thoại cũng chẳng còn hấp dẫn nữa" - chị Hồng Hà chia sẻ.

Điều khiến chị tự hào nhất là 2 con có thể ngồi trên ô tô suốt 12 tiếng, hoặc đi ăn hàng quán, đi siêu thị mà không cần đến điện thoại để dỗ bé ngồi yên. Theo chị Hà, nằm ở việc lựa chọn đồ chơi thông minh cho 2 bé: "Mình luôn ưu tiên đồ chơi mở, tức là có thể chơi nhiều cách khác nhau. Như một mô hình động vật, hồi nhỏ em dạy con gọi tên, giờ con lớn hơn thì tự chăm sóc, tự sáng tạo ra cách chơi mới. Hay các khối cố định, mỗi lần bé lại khám phá thêm một kiểu khác nhau. Trẻ em có trí tưởng tượng mà nhiều khi người lớn không ngờ tới đâu".

Không gian quây đồ chơi mà bố mẹ chuẩn bị cho hai chị em Mina và Mimi

Bố mẹ cũng cần làm gương cho con trẻ: Không xem điện thoại trước mặt con

Hiện tại, chị Hồng Hà là mẹ của hai bé gái: Mina (3,5 tuổi) và Mimi (gần 2 tuổi). Làm mẹ toàn thời gian, chị dành thời gian quản lý kênh TikTok chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, đồng hành cùng gia đình trong việc kinh doanh. Nhưng để giữ đúng nguyên tắc "không điện thoại trước mặt con", chị Hà thường dậy lúc 3 giờ sáng cắt ghép và lồng tiếng cho video, thay vì làm việc khi các bé đang thức.

Ngoài ra, chị còn thiết kế một không gian quây chơi riêng cho con. Điều này không chỉ tạo sự an toàn, tránh thất lạc đồ chơi mà còn rèn cho trẻ thói quen gọn gàng. "Khi chơi xong phải cất lại vị trí cũ. Nhờ vậy, đi siêu thị con cũng biết chơi xong để lại đồ vào chỗ ban đầu" - chị Hà tâm sự.

Dành thời gian sắp xếp lại đồ chơi mỗi tuần, để các món đồ luôn "mới" trong mắt con trẻ

Để giữ cho con luôn hào hứng trong khi chơi đồ chơi, vợ chồng chị Hà còn áp dụng cách "xoay vòng đồ chơi": Không bày hết ra một lúc, mà mỗi tuần chỉ cho chơi một ít, tuần sau lại đổi. Nhờ vậy, món nào cũng trở nên "mới" với trẻ, giúp bé chơi lâu mà không chán. Những món đồ chơi từ thời chị lớn Mina sơ sinh giờ đưa cho em bé Mimi vẫn còn nguyên giá trị, thậm chí chị lớn vẫn còn nghĩ đó là đồ chơi bố mẹ vừa mới mua cho 2 chị em.

Nói về món đồ chơi tư duy mà chị Hà tâm đắc nhất khi mua cho 2 bé, chị Hà tâm sự: "Các bộ lắp ghép nam châm, trò chơi logic, đồ chơi cát hay đường ray xe lửa.. giá thì cao nhưng con chơi được nhiều năm. Mỗi lần lại nghĩ ra cách mới, vừa rèn tư duy vừa sáng tạo".

Không chỉ đầu tư, vợ chồng chị cũng có nguyên tắc rõ ràng: Không mua đồ chơi vô tội vạ. "Mình không chiều con theo kiểu đi trung tâm thương mại thích gì mua nấy. Vừa phí tiền, vừa làm con không trân trọng và giữ gìn món đồ của mình".

Mẹ Hà cũng chia sẻ thêm về không gian quây đồ chơi của 2 bé, vợ chồng cô bắt đầu làm quây đồ chơi khi sinh bé Mina (bé đầu), sau 4 năm đầu tư ước tính cũng khoảng 20 triệu gồm đồ chơi và kệ sách cho bé.

Xem kênh Gia đình Mina, nhiều mẹ tỏ ra bất ngờ trước những chia sẻ của chị. Hai bé có thể ngồi chơi đồ chơi hàng giờ, tự giác dọn dẹp gọn gàng sau khi chơi xong, mà không hề mè nheo đòi điện thoại hay bày bừa khắp nhà. Ai nấy đều nhắn tin hỏi bí quyết từ mẹ bỉm, và rồi mới "vỡ lẽ" ra rằng, hóa ra tất cả chỉ nằm ở những điều rất đơn giản, nhưng lại dễ bị bố mẹ bỏ qua trong cuộc sống hàng ngày.

Nguồn: NVCC