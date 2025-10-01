Mẹ bỉm bị cả nhà chồng mỉa mai không ra gì chỉ vì cho con ăn thứ này

Trong mắt nhiều người, việc cho con ăn cháo dinh dưỡng có lẽ là biểu hiện của sự “vô trách nhiệm”, “đoảng”, "không thương con". Chính vì vậy, Xuân – một mẹ bỉm trẻ sống tại Ngọc Hà (Hà Nội) – đã phải nghe những lời chê bai ấy từ phía nhà chồng chỉ vì chuyện miếng ăn miếng uống của con. Mọi người cho rằng cô lười biếng, bỏ bê, không biết chăm con, bởi thay vì tự tay nấu cháo thì cô lại chọn mua cháo dinh dưỡng.

Khi con tròn 6 tháng, Xuân cũng từng kiên trì dậy sớm mỗi ngày, chuẩn bị từng bữa cháo cho con. Từ thịt gà, thịt bò, cá hồi, rau củ cho đến việc thay đổi cách nấu, cách xay, cách nêm nếm – tất cả chị đều thử. Vậy nhưng, cháo Xuân nấu, con nhất quyết không chịu ăn. Nhiều lần, vừa dỗ dành vừa khóc, cô chỉ mong con ăn được một thìa nhỏ, nhưng càng ép thì con càng gào khóc.

Ai có con biếng ăn sẽ hiểu, khi con không chịu ăn gì sẽ tìm mọi cách để con chịu ăn. Thế là mẹ bỉm này cũng thử cho con ăn cháo dinh dưỡng mua bên ngoài. Cũng giống như hầu hết các mẹ bỉm khác, Xuân cũng từ "kì thị" cháo dinh dưỡng nhưng rồi thì cũng không thể không tìm đến cháo dinh dưỡng.

Tất nhiên, trước khi cho con ăn gì thì Xuân cũng tìm hiểu kĩ, giờ thời đại khác rồi, có cầu thì ắt sẽ có cung.

Xuân tìm hiểu những "brand" cháo không nêm nếm vì bản thân cô cũng theo phe không cho con ăn mặn. Cũng là cháo, cũng là thịt là ra mà không hiểu sao bé lại ngon miệng, ăn hết veo cả bát, thậm chí còn vỗ tay, chờ nguội còn cáu um lên.

Để con có đủ dưỡng chất, Xuân đã chọn những thương hiệu cháo cao cấp, giá dao động từ 35.000 đến 80.000 đồng một suất – hoàn toàn không phải loại rẻ tiền, kém chất lượng. Cháo được cân đối đầy đủ calo và dinh dưỡng, giúp bé tăng cân, phát triển đều đặn và vui vẻ hơn.

Nhưng cũng vì cái chuyện ăn cháo dinh dưỡng mà Xuân bị cả nhà chồng nói ra nói vào, nói không ra gì cả.

Xuân chia sẻ, thôi thì cứ cho rằng cô không biết nấu nướng, nấu chán, nấu dở nên con không ăn. Những khổ, giờ con không ăn thì phải tìm giải pháp khác. Và cháo dinh dưỡng chính là giải pháp phù hợp với hoàn cảnh gia đình cô.

Bản thân đã từng bỉ bôi các mẹ mua cháo dinh dưỡng cho con để rồi khi có 1 đứa con khó ăn khó uống thì mới hiểu. Làm mẹ rất khó, chẳng đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào nên không đặt cái quy chuẩn nào đó vào với tất cả các mẹ được.

Bé nhà Xuân vẫn lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ từng ngày, và điều đó mới là câu trả lời rõ ràng nhất. Với Xuân, hạnh phúc của người mẹ chẳng phải điều gì to tát, chỉ cần con ăn ngon, ngủ yên, nở nụ cười trong trẻo. Cháo tự nấu hay cháo dinh dưỡng, điều đó đâu còn quan trọng, miễn sao con phát triển tốt, thì mọi lựa chọn đều xứng đáng.

Các mẹ nghĩ sao về việc cho con ăn cháo dinh dưỡng?