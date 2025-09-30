10 set quần jeans mùa thu sành điệu xuất sắc từ các mỹ nhân Việt

Quần jeans là món thời trang được ưa chuộng suốt 4 mùa quanh năm. Dẫu vậy, so với mùa hè, mùa thu là khoảng thời gian lý tưởng hơn để mặc quần jeans vì tiết trời mát mẻ, dịu dàng. Quần jeans có sự trẻ trung, năng động và không bao giờ lỗi mốt. Bởi vậy, chị em sẽ không thấy chán khi diện item kinh điển này. Xoay quanh quần jeans, các nàng có rất nhiều cách biến hóa để style mùa thu trở nên đa dạng, luôn tươi mới.

Chưa cần học hỏi ở đâu xa xôi, chị em hãy tham khảo các mỹ nhân Việt 10 công thức diện quần jeans mùa thu sau đây:

Có thể chị em chưa biết, màu đỏ đang dẫn đầu xu hướng thời trang hiện tại. Hoa hậu Phương Khánh gợi ý một set đồ đỏ tuyệt đẹp. Cô kết hợp áo cardigan màu đỏ với quần jeans ống suông, tạo nên sự hài hòa tuyệt đối về màu sắc. Để không làm giảm độ tinh tế, sang trọng, đồng thời giúp bộ cánh thêm ấn tượng, Phương Khánh đã khéo léo chọn giày búp bê màu đỏ đô và túi xách mang tông màu xanh tao nhã.

Công thức áo thun trắng và quần jeans ống suông tuy đơn giản nhưng không bao giờ tạo cảm giác nhàm chán. Cách phối đồ này giúp nhân đôi sự trẻ trung, năng động. Độ thanh lịch của outfit được nâng tầm khi người mặc sơ vin, tô điểm thắt lưng da và đi giày sneaker trắng trang nhã.

Mẫu áo sơ mi tông màu vàng rất phù hợp với những ngày mùa thu nắng ấm. Sự xuất hiện của kiểu áo này giúp combo áo trắng và quần jeans ống rộng trở nên tươi tắn, nổi bật hơn rất nhiều. Một đôi khuyên tai đơn giản sẽ giúp tăng vẻ long lanh, nhưng không làm mất đi sự hài hòa của outfit.

Khi thời tiết chuyển lạnh hẳn nhưng chưa quá rét, chị em có thể áp dụng ngay công thức áo thun dài tay và quần jeans ống suông. Bộ cánh này gây ấn tượng ở sự cá tính, trẻ trung. Đôi giày sneaker trắng và túi xách size lớn rất phù hợp với bộ đồ thời thượng.

Công thức denim-on-denim không bao giờ lỗi mốt. Hoa hậu Kỳ Duyên đã nâng cấp vẻ sang chảnh cho bộ đôi áo sơ mi denim và quần jeans bằng cách rất đơn giản, đó là sơ vin gọn gàng, tô điểm thắt lưng da, đi giày cao gót mũi nhọn.

Phụ nữ trên hay dưới 40 tuổi đều có thể áp dụng công thức trang phục trên của Thanh Hằng. Bộ cánh trên bao gồm các item rất nổi bật là áo thun họa tiết, giày sneaker màu đỏ và mũ lưỡi trai. Thế nhưng, tất cả đã được cân bằng nhờ chiếc quần jeans ống suông. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của quần jeans còn đảm bảo hiệu quả hack tuổi.

Áo len mỏng và quần jeans trắng vừa có sự tươi trẻ, vừa ghi điểm nữ tính, thanh lịch. Những món đồ như thắt lưng da, sandal màu trung tính đã đảm bảo sự tinh tế cho cả bộ cánh. Mẫu áo lửng không chỉ có nét năng động mà còn mang đến công dụng tôn dáng tối ưu ngay cả khi không cần sơ vin.

Công thức trên bao gồm những item đơn giản và quen thuộc như áo len tăm polo, quần jeans xanh, sneaker trắng. Dẫu vậy, tổng thể trang phục vẫn rất ấn tượng, mang đến cho người diện sự trẻ trung, nữ tính và thanh lịch. Bộ cánh thêm phần nổi bật nhờ chiếc áo dài tay quàng vai.

Sự kết hợp giữa áo thun xám ôm sát và quần jeans ống suông rất thú vị. Bộ cánh trên toát lên nét nữ tính, phóng khoáng. Ngoài ra, thiết kế áo ôm sát còn làm nổi bật nét nữ tính, quyến rũ của người mặc. Bộ cánh thêm bắt mắt nhờ áo len mỏng quàng vai, đôi giày sneaker trắng.

Yêu thích sự phá cách và nữ tính, chị em sẽ không thể bỏ qua công thức trang phục trên. Mẫu áo trễ vai chính là tâm điểm vì rất quyến rũ và yêu kiều. Trong khi đó, quần jeans xanh mang đến nét bụi bặm, phóng khoáng nhưng vẫn ăn nhập hoàn hảo với mẫu áo hở vai.

Ảnh: Sưu tầm