4 món thời trang công sở hack dáng đỉnh nhất: Cứ mặc lên là cao ráo và thon thả hơn hẳn

Khi chọn trang phục công sở, chị em không chỉ cần hướng tới vẻ lịch sự hay phù hợp với môi trường làm việc mà còn là cách để tạo dựng hình ảnh và phong cách cho bản thân. Những món đồ đúng chuẩn sẽ giúp bạn nâng tầm vẻ ngoài, làm nổi bật vóc dáng mà không cần phải thay đổi quá nhiều.

Nếu nàng công sở đang tìm kiếm những món thời trang giúp tôn dáng, khiến mình trông cao ráo và thon thả hơn, dưới đây là 4 gợi ý không thể bỏ qua:

Chân váy bút chì

Chân váy bút chì là một trong những món đồ công sở không thể thiếu trong tủ đồ của các chị em yêu thích sự thanh thoát, tinh tế. Phom dáng ôm sát cơ thể giúp tôn lên nét nữ tính và mềm mại, tạo sự gọn gàng và cao ráo cho tổng thể vóc dáng. Bên cạnh đó, độ dài vừa phải của chân váy bút chì còn giúp đôi chân trông dài hơn, đặc biệt là khi kết hợp cùng giày cao gót hoặc giày mũi nhọn.

Với chiếc chân váy bút chì, bạn có thể dễ dàng mix & match với các kiểu áo sơ mi, áo blouse, hoặc áo thun trơn màu trung tính, mang đến vẻ ngoài thanh lịch và chuyên nghiệp.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn luôn là lựa chọn hoàn hảo cho các cô nàng công sở muốn tôn dáng. Với thiết kế thon gọn, mẫu giày này không chỉ kéo dài đôi chân mà còn tạo cảm giác thanh thoát cho cả tổng thể. Đặc biệt, giày mũi nhọn giúp bạn trở nên sang trọng và tinh tế hơn bao giờ hết, dễ dàng kết hợp với mọi bộ trang phục công sở.

Dù bạn chọn giày cao gót hay giày bệt, sự thanh thoát của phần mũi nhọn luôn làm đôi chân bạn trông dài hơn và thon thả hơn. Đây là một item không thể thiếu trong tủ giày của mỗi quý cô công sở sành điệu.

Quần ống đứng

Quần ống đứng là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn có một vẻ ngoài chỉn chu, gọn gàng và thanh thoát. Độ dài trên mắt cá chân của quần ống đứng giúp "hack" chiều cao một cách tinh tế mà không cần phải cố gắng. Phom dáng vừa phải không quá ôm mà cũng không quá rộng tạo nên sự thoải mái và cao ráo cho người mặc.

Quần ống đứng có thể dễ dàng kết hợp với các kiểu áo sơ mi, áo len tăm hay áo blouse, tạo nên sự hài hòa và thanh lịch cho diện mạo công sở. Đây là một món đồ mà bất kỳ ai cũng có thể mặc đẹp và tự tin suốt cả ngày dài.

Váy cổ chữ V

Váy cổ chữ V là một lựa chọn tuyệt vời giúp bạn có một vẻ ngoài mảnh mai và thanh thoát. Chi tiết cổ chữ V không chỉ tạo hiệu ứng làm dài cổ mà còn giúp tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng, giúp bạn trông cao ráo hơn. Đây là kiểu váy cực kỳ dễ mặc, không phân biệt dáng người, từ cô nàng gầy đến những quý cô có thân hình đầy đặn đều có thể diện đẹp.

Váy cổ chữ V cũng giúp chị em tôn lên vẻ nữ tính, thanh lịch, và rất dễ phối hợp với các phụ kiện khác như giày cao gót, túi xách hay trang sức. Bạn sẽ trông thật sự nổi bật và ấn tượng trong mọi cuộc họp hay buổi tiệc công sở với thiết kế váy này.

Ảnh: Sưu tầm