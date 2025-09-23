Áo trắng và quần jeans xanh: Combo đẹp nhất mùa thu giúp vẻ ngoài trông sang trọng và hack tuổi trong tích tắc

Việc phối đồ đi làm hay xuống phố đôi lúc sẽ khiến chị em cảm thấy khó nghĩ, thậm chí là tiêu tốn nhiều thời gian. Mẹo để khắc phục điều này chính là ghim sẵn những công thức trang phục đơn giản nhưng vẫn hiệu quả. Một trong số những ý tưởng luôn đúng chính là áo trắng và quần jeans xanh. Combo này không chỉ ghi điểm trẻ trung mà còn toát lên nét nữ tính, trang nhã, thậm chí là rất sang trọng.

Sau đây là 10 cách mặc combo áo trắng và quần jeans xanh tuyệt đẹp, chị em nên ghim để áp dụng dần:

Áo khoác cộc tay khá phù hợp với ngày thu se lạnh, đồng thời vẫn đảm bảo cho chị em sự thoải mái. Sự kết hợp giữa áo khoác cộc tay và quần jeans xanh ống suông tạo nên tổng thể trang phục sang xịn. Chi tiết dây mảnh hay thắt lưng da là những món phụ kiện đơn giản nhưng lại nâng tầm vẻ long lanh, yêu kiều cho tổng thể outfit.

Bộ cánh trên tôn dáng tối ưu nhờ sự kết hợp giữa cardigan lửng và quần ống vẩy cạp cao. Do đó, chị em có thể đi sandal đế bệt để tạo sự thoải mái mà không lo bị dìm dáng. Outfit trên còn toát lên vẻ nữ tính, nhưng vẫn đầy trẻ trung, năng động.

Khi thời tiết thực sự chuyển lạnh, chị em hãy áp dụng ngay công thức áo len trắng kết hợp với quần jeans xanh. Bộ cánh này rất sáng sủa, trẻ trung và ai cũng có thể mặc đẹp. Chiếc túi xách họa tiết kẻ, mang tông màu xanh làm chủ đạo đã tạo điểm nhấn bắt mắt cho tổng thể.

Thời trang mùa thu không nên thiếu đi những set đồ layer. Chị em có thể tận dụng những chiếc áo tank top của mùa hè, sau đó khoác ngoài một chiếc áo len mỏng, kết hợp cùng quần jeans xanh ống suông để tạo nên bộ cánh phóng khoáng, tươi trẻ nhưng vẫn có sự dịu dàng, nữ tính. Các món đồ mang tông màu nâu như thắt lưng da, túi cói hay sandal nâng tầm vẻ sang trọng cho tổng thể.

Với quần jeans xanh ống suông, chị em hoàn toàn có thể tạo nên những bộ cánh đậm chất nữ tính. Bí kíp ở đây chính là kết hợp item này với áo blouse lệch vai. Tổng thể càng thêm sang chảnh nhờ đôi giày mũi nhọn, họa tiết da báo.

Chiếc áo hai dây vải ren đã mang đến cho người diện nét nữ tính và sự quyến rũ. Bằng cách kết hợp item này với quần jeans xanh, chị em sẽ có được bộ đồ rất cá tính nhưng độ yêu kiều vẫn không hề giảm sút. Để đảm bảo sự hài hòa cho cả bộ cánh, túi cói và giày màu đen là các lựa chọn không thể hợp lý hơn.

Tiếp tục là một bộ cánh giúp chị em sành điệu ngay khi trời chuyển lạnh, đó là combo gồm áo thun tay lửng kết hợp với quần jeans xanh. Bộ cánh này hack tuổi rất hiệu quả. Ngoài ra, người mặc còn có vẻ ngoài chuẩn thanh lịch chỉ nhờ thao tác sơ vin và đôi giày mary jane. Đây chính là lý do, chị em có thể mặc bộ cánh trên từ công sở ra phố.

Yêu thích phong cách phóng khoáng và thoải mái, chị em đừng bỏ qua công thức áo sơ mi kẻ dáng rộng kết hợp với quần jeans ống suông. Combo này tạo vẻ cool ngầu mà không cần cố cho người mặc. Cách đơn giản để nâng tầm outfit chính là chọn túi xách và giày trầm màu.

Áo blouse nữ tính và quần jeans bụi bặm hóa ra lại kết hợp với nhau rất ăn ý. Bộ cánh trên toát lên nét ngọt ngào nhưng không kém phần yêu kiều. Tổng thể trang phục thêm sang trọng nhờ thắt lưng họa tiết da báo, túi xách màu đỏ trầm. Cuối cùng, vòng cổ và khuyên tai ngọc trai giúp diện mạo trở nên long lanh hơn.

Áo thun và quần jeans xanh là sự kết hợp rất cơ bản. Tuy nhiên, tổng thể sẽ trở nên thanh lịch và sang chảnh hơn rất nhiều nhờ chiếc áo blazer màu đen khoác ngoài. Đôi giày da báo mũi nhọn giúp bộ đồ thêm ấn tượng, thậm chí còn giúp nàng nổi bật giữa đám đông.

