4 mẫu quần jeans không bao giờ lỗi mốt, phụ nữ trên 40 tuổi mặc là đẹp nhất

Quần jeans là món thời trang rất đơn giản và quen thuộc, nhưng nó vẫn luôn nhận được sự yêu thích của phái đẹp. Mẫu quần kinh điển này mang đến cho người mặc sự trẻ trung và chuẩn mốt. Nếu phối đồ khéo léo, các quý cô còn có được vẻ ngoài sang chảnh với quần jeans.

Dù mang đậm chất cá tính và bụi bặm, quần jeans vẫn phù hợp với nhiều độ tuổi. Các quý cô trên 40 tuổi cũng nên có quần jeans trong tủ đồ để dễ dàng xây dựng style trẻ trung, thời thượng. Trong số rất nhiều mẫu quần jeans mà các quý cô có thể tìm thấy khi đi mua sắm, sau đây là 4 kiểu không bao giờ lỗi mốt, đáng đầu tư nhất.

Quần denim đen

Nhắc đến quần denim đen, chị em thường nghĩ tới sự cá tính. Tuy nhiên, mẫu quần này còn toát lên sự trang nhã và thanh lịch. Do đó, quý cô trên 40 tuổi rất nên có quần denim đen trong tủ đồ để có thể mặc đẹp từ công sở ra phố.

Vì mang tông màu trung tính làm chủ đạo, quần denim đen dễ dàng kết hợp với mọi mẫu áo có sẵn. Bí kíp để có vẻ ngoài nổi bật với quần denim đen chính là phối item này cùng áo họa tiết kẻ ngang hay áo blouse tay bồng. Sự kết hợp này sẽ tạo nên bộ cánh nổi bật nhưng vẫn có độ hài hòa, thanh lịch.

Quần jeans ống rộng

Quần jeans ống rộng là món thời trang rất phổ biến trong mùa thu năm nay. Item này mang đến cảm giác thoải mái, nhẹ nhõm cho người diện. Sự xuất hiện của quần jeans ống rộng giúp vẻ ngoài của người mặc thêm thời thượng và nổi bật.

Bằng cách kết hợp quần jeans ống rộng với áo thun dài tay, áo sơ mi kẻ sọc hay áo thun trắng cổ tròn, áo polo, phụ nữ trên 40 tuổi sẽ có bộ cánh rất trẻ trung, năng động. Vì quần ống suông đã rất thoải mái, người mặc nên sơ vin gọn gàng để phát huy hiệu quả hack dáng cao ráo, thanh thoát.

Quần jeans trắng

Quần jeans trắng không chỉ trẻ trung mà còn rất nữ tính, trang nhã. Do đó, phụ nữ trên 40 tuổi sẽ yêu thích item này vì giúp đảm bảo sự thanh lịch cho người diện. Có rất nhiều cách mặc quần jeans trắng đẹp và sành điệu.

Nếu như sự kết hợp giữa quần jeans trắng + áo trắng và cardigan màu nâu tạo nên bộ đồ trang nhã, sang xịn mịn thì combo quần jeans trắng + áo kẻ lại nổi bật, năng động hơn. Dù phối theo cách nào, quần jeans trắng cũng sẽ đảm bảo cho các quý cô trên 40 tuổi vẻ ngoài tinh tế, hài hòa.

Quần jeans ống đứng

Quần jeans ống đứng có sự đan xen giữa nét thanh lịch và độ trẻ trung, cá tính. Đây chính là lý do, quần jeans ống đứng được các quý cô sành điệu yêu thích từ năm này qua năm khác. Quần jeans ống đứng có độ dài trên mắt cá chân là lựa chọn tốt nhất. Bởi lẽ, thiết kế này sẽ tạo độ cao ráo và thanh thoát cho tổng thể vóc dáng.

Các quý cô có thể kết hợp quần jeans ống đứng với mọi mẫu áo của mùa thu. Ngoài ra, khi sang tới mùa lạnh, chị em đừng bỏ qua những cách kết hợp như quần jeans ống đứng + blazer hay quần jeans ống đứng + áo khoác dáng dài, vì các ý tưởng này không chỉ thanh lịch mà còn sang trọng.

