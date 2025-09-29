5 màu sắc trang phục thịnh hành nhất mùa thu này: Toàn màu sang trọng và dễ mặc

Mùa thu 2025 đã đến với những cơn gió nhẹ, ánh nắng vàng dịu dàng, và chắc chắn đây là thời điểm lý tưởng để bạn làm mới tủ đồ của mình với những gam màu tươi mới. Mùa thu không chỉ là thời gian của những set đồ layer phóng khoáng mà còn là thời điểm để bạn thể hiện phong cách cá nhân qua những màu sắc trang phục sang trọng, thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung.

Dưới đây là 5 xu hướng màu sắc trang phục nổi bật nhất mùa thu 2025, giúp bạn tự tin và sành điệu mọi lúc mọi nơi.

Trang phục màu be

Màu be luôn là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp thanh lịch và nhẹ nhàng. Màu sắc này có thể dễ dàng kết hợp với hầu hết các tông màu khác mà không bao giờ lỗi mốt. Trong mùa thu 2025, trang phục màu be không chỉ mang lại cảm giác dịu mắt, mà còn tôn lên vẻ đẹp sang trọng, tinh tế.

Đặc biệt, bạn có thể kết hợp màu be với màu trắng để tạo ra bộ trang phục dịu dàng, tao nhã. Một chiếc áo khoác dáng dài màu be hay set đồ màu be phối với giày trắng chắc chắn sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho những ngày thu mát mẻ.

Trang phục màu đỏ

Không gì có thể khiến bạn nổi bật hơn một bộ trang phục màu đỏ rực rỡ. Màu đỏ luôn gắn liền với sự quyến rũ, sang trọng và lung linh. Mùa thu 2025, sắc đỏ không chỉ xuất hiện trong những bộ váy dự tiệc mà còn được ứng dụng rộng rãi trong những set đồ thời trang đường phố, mang đến sự tươi mới, đầy sức sống.

Đặc biệt, đỏ rất dễ kết hợp với các màu trung tính như xám, be, hoặc xanh denim, giúp bạn cân bằng được sự nổi bật và sang trọng trong trang phục. Một chiếc áo len tăm màu đỏ, hay một chiếc đầm đỏ midi chắc chắn sẽ làm bạn nổi bật giữa những cơn gió thu.

Trang phục màu nâu

Màu nâu luôn là biểu tượng của sự sang trọng và ấm áp, đặc biệt là trong mùa thu. Tuy nhiên, trái ngược với những gì nhiều người nghĩ, màu nâu không hề khiến bạn trông già dặn mà ngược lại, nó có thể mang lại vẻ đẹp tinh tế và hiện đại nếu bạn biết cách phối đồ.

Mùa thu năm nay, trang phục màu nâu sẽ là một trong những lựa chọn hàng đầu. Những item đáng sắm nhất trong tủ đồ mùa thu là áo sơ mi nâu, quần ống rộng màu nâu và áo len tăm. Bạn có thể kết hợp trang phục màu nâu với các phụ kiện như giày da, túi xách để tăng thêm phần nổi bật mà vẫn giữ được sự trang nhã.

Trang phục màu xám

Màu xám luôn là một trong những gam màu cơ bản không thể thiếu trong bộ sưu tập trang phục thu đông. Năm 2025, màu xám sẽ lên ngôi với những thiết kế vừa hiện đại vừa dễ mặc. Với sắc xám, bạn có thể dễ dàng tạo dựng phong cách thanh lịch, sang trọng mà không mất đi sự năng động, trẻ trung.

Màu xám cũng rất dễ phối hợp với các gam màu khác, đặc biệt là màu đen, trắng, hoặc các sắc màu nhẹ nhàng như pastel. Một chiếc blazer xám thanh lịch hoặc một chiếc áo thun xám mix cùng quần jean chắc chắn sẽ là set đồ lý tưởng cho mùa thu 2025.

Trang phục màu xanh pastel

Sắc xanh nhẹ nhàng tạo cảm giác dễ chịu, tươi tắn và vô cùng trẻ trung. Mùa thu 2025, màu xanh pastel sẽ là xu hướng được yêu thích trong các thiết kế trang phục, từ áo len, váy midi cho đến áo sơ mi công sở.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa màu xanh pastel và ánh nắng vàng của mùa thu mang đến một vẻ đẹp thanh thoát, dễ chịu mà vẫn đầy sức sống. Một chiếc váy xanh pastel kết hợp cùng giày bệt trắng sẽ giúp bạn tỏa sáng nhẹ nhàng trong những buổi dạo phố mùa thu.

