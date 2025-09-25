Mặc đẹp rất đơn giản khi chị em phối 5 mẫu áo basic này với quần jeans

Quần jeans là món thời trang rất quen thuộc và cơ bản trong tủ đồ của chị em. Dù là thiết kế basic nhưng quần jeans vẫn giúp vẻ ngoài của người mặc trở nên nổi bật. Do đó, chị em chỉ cần kết hợp mẫu quần này với các kiểu áo đơn giản, diện mạo đã rất hút mắt. Thậm chí, khi mix & match quần jeans với áo đơn giản, người mặc càng dễ ghi điểm tinh tế, sang trọng.

Sau đây là 5 mẫu áo tối giản lý tưởng nhất để kết hợp cùng quần jeans:

Áo blouse màu trung tính

Áo blouse là món thời trang đậm chất nữ tính, nhưng vẫn kết hợp cực kỳ ăn ý với quần jeans. Công thức áo blouse và quần jeans có sự đan xen giữa nét mềm mại cùng độ trẻ trung, năng động.

Các nàng có nhiều phiên bản áo blouse để biến hóa, chẳng hạn như áo tay bồng, áo nhấn eo hay áo bèo nhún… Dẫu vậy, hãy ưu tiên áo blouse màu trung tính như đen và trắng. Không chỉ dễ phối đồ, áo blouse màu trung tính còn đảm bảo cho người mặc nét thanh lịch, dịu dàng. Chị em nên sơ vin để nâng tầm set trang phục.

Áo len tăm màu trung tính

Áo len tăm là món thời trang cực kỳ phù hợp với mùa thu. Mẫu áo này có độ mềm mại và đủ ấm cho ngày se lạnh. Áo len tăm ghi điểm ở sự nữ tính nhưng cũng không kém phần trẻ trung, thời thượng. Hiệu quả hack tuổi sẽ tăng lên khi chị em kết hợp áo len tăm với quần jeans xanh.

Thông thường, áo len tăm có thiết kế ôm nhẹ vóc dáng nên chị em sẽ không cần sơ vin, tổng thể vẫn có độ cao ráo. Ngoài ra, áo len tăm còn tôn lên nét quyến rũ của người mặc một cách tinh tế.

Áo sơ mi

Cùng với quần jeans, áo sơ mi cũng là món thời trang cơ bản nhất trong tủ đồ. Vậy nên, sự kết hợp giữa hai item này là luôn đúng, không chỉ trẻ trung mà còn toát lên nét thanh lịch. Nếu như áo sơ mi trắng tươi tắn và đậm chất nữ tính thì áo sơ mi kẻ lại nổi bật, nhưng vẻ lịch sự vẫn không hề giảm sút.

Một trong những mẹo đơn giản để nâng tầm set áo sơ mi và quần jeans chính là sơ vin gọn gàng. Cuối cùng, chị em hãy hoàn thiện outfit bằng sandal cao gót quai mảnh hoặc giày cao gót mũi nhọn để đảm bảo sự tinh tế và tôn dáng tối ưu.

Áo blazer

Áo blazer rất phổ biến trong mùa lạnh. Mẫu áo này có sự đơn giản, đồng thời là bảo chứng cho vẻ ngoài sang trọng, tinh tế. Sự kết hợp giữa áo blazer và quần jeans khá thú vị. Bộ đôi này sẽ giúp vẻ ngoài trở nên nổi bật, cuốn hút mà chẳng cần cố.

Bên trong áo blazer, các nàng có thể diện một số kiểu áo quen thuộc như áo sơ mi của mùa hè, áo polo hay áo len mỏng cổ tròn. Ngoài ra, sơ vin là thao tác không nên thiếu nhằm tôn dáng tối ưu, nâng tầm vẻ sang xịn mịn.

Áo cổ vuông

Áo cổ vuông ghi điểm sang trọng và yêu kiều. Mẫu áo này còn tôn lên xương quai xanh giúp vẻ ngoài trở nên cuốn hút, nữ tính hơn. Ngay cả khi chị em chọn áo cổ vuông màu trung tính, diện mạo vẫn tỏa sáng nhờ nét sang trọng, cổ điển.

Áo cổ vuông kết hợp ăn ý với quần jeans ống loe, quần jeans ống đứng hoặc quần ống rộng vừa phải để tạo nên bộ cánh đậm chất nữ tính, mà vẫn hack tuổi xuất sắc. Để vẻ ngoài thêm long lanh và nổi bật, chị em có thể tô điểm một sợi dây chuyền mảnh. Kết lại tổng thể trang phục, các nàng có thể chọn sandal cao gót quai mảnh, giày cao gót mũi tròn, mũi vuông hoặc chỉ đơn giản là một đôi giày búp bê nữ tính, ngọt ngào.

Ảnh: Sưu tầm