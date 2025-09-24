Item sành điệu nhất thu 2025: Diện với quần jeans hay chân váy đều "over hợp", con gái từ Á đến Âu mê đứ đừ

Nói nâu là gam màu của mùa thu quả thật không sai chút nào. Màu sắc này mang đến cảm giác vừa sang trọng, lại có vibe retro rất hợp với không khí se lạnh. Và năm nay, item đang được hội sành mặc tìm kiếm nhiều nhất chính là những đôi giày nâu. Không kén dáng, không kén tuổi, chỉ cần khéo léo mix match là outfit của bạn lập tức được nâng gu.

Cùng điểm qua 3 kiểu giày nâu hot hit nhất và cách diện "chuẩn chỉnh" mùa thu này nhé.

1. Giày ballet nâu

Đầu thu, chẳng gì hợp hơn một đôi giày ballet màu nâu. Kết hợp cùng quần jeans xanh thẳng ống là combo "bất bại" giúp đôi chân trông dài hơn, tổng thể lại cực kỳ hài hòa. Thêm thắt một chiếc thắt lưng và túi xách đồng màu giày là đủ nâng outfit lên vài bậc thời thượng.

Giày ballet nâu còn cực hợp với những chiếc trench coat màu beige hoặc khaki, tạo tổng thể vintage, nhẹ nhàng mà vẫn tinh tế. Ngay cả khi diện váy suông đơn giản, phối với giày ballet nâu cũng cho ra outfit vừa thoải mái vừa cuốn hút, hợp từ đi dạo phố, hẹn hò đến những buổi chụp hình xinh xắn.

2. Giày Mary Janes nâu

Mary Janes vốn là kiểu giày gắn liền với nét nữ tính cổ điển, khi khoác lên gam nâu lại càng ấm áp và thanh lịch. Ưu điểm lớn nhất của kiểu giày này là tính ứng dụng cao, đi làm cũng hợp, đi chơi cũng đẹp, đủ dịu dàng mà không kém phần tinh tế. Mary Janes nâu còn có khả năng "ăn nhập" với nhiều phong cách từ retro, vintage cho đến hiện đại, tối giản.

Dáng giày có quai ngang mang lại cảm giác chỉn chu, tôn gọn bàn chân và tạo hiệu ứng thanh thoát hơn khi diện cùng váy hay quần ống rộng. Nếu chọn phiên bản đế bệt, bạn sẽ có ngay vẻ nhẹ nhàng, đáng yêu, còn khi thử Mary Janes gót thấp hoặc gót vuông, cả outfit sẽ sang hơn hẳn.

3. Sneakers nâu

Sneakers nâu là lựa chọn dễ ứng dụng, vừa thoải mái vừa chỉn chu, lịch sự. Không quá nghiêm túc như giày da, cũng không quá basic như giày thể thao trắng, sắc nâu mang đến sự cân bằng giữa hiện đại và cổ điển.

Điểm cộng lớn nhất của sneakers nâu chính cũng là tính ứng dụng cao. Mang đi làm, đi học đến dạo phố, đôi giày này đều có thể "ăn rơ" với nhiều phong cách khác nhau. Gam nâu ấm áp còn giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa và thời thượng hơn, đặc biệt trong những ngày thu đông. Chỉ cần khéo léo kết hợp cùng phụ kiện đồng điệu như túi xách hoặc thắt lưng, sneakers nâu sẽ trở thành điểm nhấn tinh tế, khiến outfit của bạn vừa thoải mái vừa có gu.



