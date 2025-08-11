“Vợ không đi làm” nhưng làm việc 16 tiếng mỗi ngày: Lời nhắn nhủ khiến nhiều ông chồng giật mình

Tối muộn, khi nhiều người đã chìm trong giấc ngủ, anh chồng này lại chụp được khoảnh khắc vợ đang cặm cụi ủi áo cho con trai mặc đi học vào sáng hôm sau. Anh chia sẻ: “Hành động này bả làm mỗi ngày, để thằng tèo lúc nào cũng đến lớp với quần áo phẳng phiu, thơm phức. Mỗi ngày bả có cả trăm việc nhỏ nhỏ như thế: đưa đón con, nấu cơm, giặt giũ, ủi đồ, soạn quần áo cho chồng… Nhà có máy móc hỗ trợ nhưng việc vẫn còn nhiều lắm.”

Anh thừa nhận, vợ là người cực kỳ chỉn chu và sạch sẽ, trong khi bản thân thì bừa bộn, ẩu đoảng hơn. Nhờ sự tỉ mỉ của vợ, dù nhà nuôi 2 chú chó và có em bé nhỏ, mọi thứ vẫn gọn gàng, ngăn nắp. Con ít bệnh vặt, một phần nhờ môi trường sống sạch sẽ mà vợ anh duy trì.

Mình biết nhiều chị em cũng giống bả - không “đi làm” theo nghĩa truyền thống, nhưng một ngày làm việc 14-16 tiếng không lương, không ngày nghỉ, không thưởng Tết, không KPI. Lương tháng tính ra là… zero đồng. (Ảnh minh họa)

Người chồng chia sẻ thêm: “Nếu mấy việc bả làm mà tính công ra như ngoài thị trường, chắc lương của bả còn cao hơn mình. Nhưng bả nhận lại không phải tiền, mà là niềm vui khi chồng con sạch sẽ, khỏe mạnh, nhà cửa gọn gàng.”

Chỉ là một tối bình thường, khi vô tình nhìn thấy bóng lưng vợ dưới ánh đèn vàng, anh chợt nhận ra: suốt bao năm nay, người phụ nữ này đã dành cả tuổi trẻ và sức lực để duy trì một mái ấm.

"Mình biết nhiều chị em cũng giống bả - không “đi làm” theo nghĩa truyền thống, nhưng một ngày làm việc 14-16 tiếng không lương, không ngày nghỉ, không thưởng Tết, không KPI. Lương tháng tính ra là… zero đồng. Mà công việc thì không ai vỗ tay khen ngợi, chẳng ai viết thư cảm ơn. Ngược lại, chỉ cần một hôm lỡ quên ủi đồ, bữa cơm không vừa miệng, hay nhà hơi bừa một chút… là sẽ bị nhận xét ngay."

Anh cũng không quên nhắn nhủ đến các ông chồng: "Có thể tụi mình không giúp được vợ tất cả mọi việc, nhưng ít nhất hãy nói lời cảm ơn, hãy công nhận những gì vợ làm. Đừng để đến lúc mất rồi mới biết, cái sự chăm chút đó quý giá cỡ nào."

Người phụ nữ cần người đồng hành đúng nghĩa

Một người vợ, một người mẹ không chỉ cần được ghi nhận, mà còn cần một người đồng hành đúng nghĩa. Đồng hành không chỉ là phụ giúp việc nhà, mà còn là cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con, cùng nhau lên kế hoạch, cùng nhau giải quyết khó khăn.

Người phụ nữ cũng có những phút yếu lòng, cũng cần một bờ vai để dựa, cần những lời động viên thật lòng. Một gia đình bền vững không phải nhờ một người gồng gánh tất cả, mà nhờ cả hai biết nhìn về cùng một hướng và nắm tay nhau vượt qua từng ngày.

Sự tôn trọng, thấu hiểu và chia sẻ chính là “món quà” quý giá nhất mà người chồng có thể dành cho vợ món quà không cần mua, nhưng lại đủ sức giữ lửa hạnh phúc cả đời.