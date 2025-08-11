Mẹ bỉm tiết kiệm thêm 75 triệu/năm vì quyết tâm thay đổi 1 quan điểm trong việc chăm sóc con nhỏ

Chi phí thuê bảo mẫu bằng 1/4 tổng thu nhập

Tổng thu nhập của gia đình tôi không hề thấp và chính cái cảm giác nhà mình không đến nỗi nào này mà tôi đã mắc 1 sai lầm chi tiêu trong suốt 6 tháng.

Để có thu nhập ở mức khá này, đương nhiên vợ chồng tôi cũng cày cuốc không ngừng nghỉ. Sau khi bà ngoại và bà nội hỗ trợ chăm sóc bé đến khi bé tròn 1 tuổi, tôi bắt đầu thuê bảo mẫu trông bé để còn đi làm.

Tôi thuê một bảo mẫu trông bé từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối, mức lương 10 triệu đồng/tháng. Nhưng thực tế, nếu cộng thêm tiền quà cáp, thưởng lễ Tết và lương tháng 13, con số ấy đội lên khoảng 13 triệu đồng mỗi tháng.

Tính ra, chi phí cho bảo mẫu chiếm 1/4 tổng thu nhập của gia đình tôi. Nếu nghe con số 13 triệu không thôi thì tôi cũng thấy ổn ổn đấy chứ, nhưng nếu đặt nó vào tổng thu nhập của gia đình thì mới thấy cái ổn này thật sự chính là 1 dạng ảo giác kinh tế cần phải được chấn chỉnh.

Sau 6 tháng duy trì, tôi nhận ra đây là một khoản chi quá lớn và không thực sự tối ưu. Tôi bắt đầu tìm hiểu các phương án khác và quyết định cho con đi học ở một cơ sở mầm non uy tín, thuộc phân khúc chất lượng cao. Chi phí khi đó giảm xuống chỉ còn một nửa, mà vẫn đảm bảo môi trường chăm sóc và giáo dục tốt cho con.

Bảng so sánh chi tiêu

Khoản mục Thuê bảo mẫu tại nhà Cho con đi mẫu giáo Lương cơ bản 10.000.000

Quà cáp lễ Tết 500.000 – 1.000.000/tháng (bình quân)

Thưởng tháng 13 ~10.000.000/năm (≈ 833.000/tháng)

Các chi phí phát sinh khác (ăn uống, đi lại cho bảo mẫu, vật dụng) 500.000 – 1.000.000

Học phí ăn uống tại trường

6.000.000 – 7.000.000 Các khoản đóng góp, hoạt động ngoại khóa

500.000 – 1.000.000 Tổng trung bình/tháng ≈ 13.000.000 ≈ 6.500.000 – 8.000.000

Bài học rút ra

1. Không phải chi nhiều mới là tốt nhất – Quan trọng là tìm phương án tối ưu giữa chất lượng và chi phí.

2. Tính toán tổng chi phí thực tế, không chỉ nhìn vào con số lương cơ bản. Những khoản “lặt vặt” như quà, thưởng, chi phí phát sinh… cộng dồn lại sẽ rất lớn.

3. Cân nhắc giá trị gia tăng – Trường mầm non không chỉ trông con mà còn giúp bé học hỏi, giao tiếp, rèn kỹ năng, điều mà bảo mẫu tại nhà khó đáp ứng trọn vẹn.

4. Đầu tư đúng chỗ – Tiết kiệm được khoản này có thể dồn sang các khoản khác cho con như bảo hiểm, tiết kiệm giáo dục, hoặc các hoạt động trải nghiệm.

Bảng so sánh chi phí trông trẻ trong 12 tháng

Tháng Thuê bảo mẫu tại nhà Gửi trẻ chất lượng cao Chênh lệch tiết kiệm 1 13 triệu 6.8 triệu 6.2 triệu 2 12.8 triệu 7.0 triệu 5.8 triệu 3 13.2 triệu 6.5 triệu 6.7 triệu 4 12.9 triệu 6.7 triệu 6.2 triệu 5 13.1 triệu 6.6 triệu 6.5 triệu 6 13.0 triệu 7.1 triệu 5.9 triệu 7 12.7 triệu 6.9 triệu 5.8 triệu 8 13.3 triệu 6.6 triệu 6.7 triệu 9 12.9 triệu 6.8 triệu 6.1 triệu 10 13.0 triệu 7.0 triệu 6.0 triệu 11 12.8 triệu 6.7 triệu 6.1 triệu 12 14.0 triệu

7.2 triệu 6.8 triệu

(Ở phần chi phí bảo mẫu, mỗi tháng tôi sẽ trích ra 1 khoản nhỏ để cuối năm trả lương 13 cho giúp việc không bị "sốc" chi phí. Khoản để ra này sẽ cộng thêm vào chi phí của tháng đó luôn).

Tổng cộng cả năm

Thuê bảo mẫu: 156.7 triệu

Gửi trẻ chất lượng cao: 81.9 triệu

Tiết kiệm được: 74.8 triệu/năm

Lời khuyên cho các mẹ bỉm

Hãy liệt kê rõ ràng mọi khoản chi liên quan đến việc trông giữ trẻ, sau đó so sánh nhiều phương án trước khi quyết định. Đôi khi, thay đổi nhỏ trong cách chi tiêu lại mang đến hiệu quả tài chính dài lâu.