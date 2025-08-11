Xót xa hình ảnh chiếc bụng rạn nứt chằng chịt như dưa bở của mẹ bầu thai đôi ở tuần thứ 36

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ rất nhiều hình ảnh của 1 thai phụ đang được khám thai định kỳ. Điều đáng nói là hình ảnh này tuy được người chồng chụp vội vàng nhưng đủ đến khiến những người mẹ không khỏi chạnh lòng.

Đó là 1 thai phụ ở tuần thai thứ 36, vì mang thai đôi nên bụng của thai phụ khá lớn và xót xa hơn cả là những vết rạn chằng chịt gần nhìn kín mít bụng.

Hình ảnh này được chính chồng của thai phụ chụp lại với dòng trạng thái ngắn ngủi thôi nhưng cũng đủ để người ta phần nào đoán được anh đã đồng hành cùng vợ trong thai kỳ như thế nào.

"Vợ em đấy ạ, không nghĩ là khoảng cách từ thanh xuân tới bỉm sữa nhanh đến thế, chỉ vài tháng thôi. Mới lúc đầu rạn vài vết nhỏ xíu, xoa đủ các loại kem, xức đủ thứ dầu.

Bầu sinh đôi nên cũng không tránh được nhưng mà có lẽ là do cơ địa phần nhiều. Thương lắm!".

Phụ nữ mang thai dễ bị rạn da chủ yếu do sự thay đổi đột ngột về kích thước cơ thể và nội tiết tố trong thai kỳ. Da bị kéo căng nhanh chóng, khi thai nhi phát triển, bụng, ngực, hông và đùi của mẹ tăng kích thước nhanh, khiến các sợi collagen và elastin dưới da bị kéo căng vượt quá giới hạn, dẫn đến đứt gãy và hình thành vết rạn.

Một phần cũng do ảnh hưởng của hormone thai kỳ. Hormone cortisone và estrogen tăng cao làm giảm tính đàn hồi của da, khiến da dễ bị tổn thương khi bị kéo căng.

Ngoài ra, cũng có tính di truyền và cơ địa. Nếu mẹ hoặc chị em gái thai phụ từng bị rạn, nguy cơ của thai phụ đó cũng cao hơn. Làn da khô hoặc thiếu độ đàn hồi bẩm sinh cũng dễ bị rạn hơn.

Cuối cùng là tăng cân và yếu tố đa thai. Tăng cân đột ngột hoặc sự phát triển của thai nhi, đặc biệt là trong các trường hợp đa thai khiến da không kịp thích ứng, từ đó tăng nguy cơ rạn.

Với những người đã làm mẹ, có một vẻ đẹp khác biệt hoàn toàn, không hoàn hảo theo tiêu chuẩn thường thấy nhưng lại thiêng liêng và đáng trân trọng vô cùng. Đó là những vết rạn trên cơ thể sau những tháng ngày mang thai.

Những vết rạn không xuất hiện một cách vô cớ. Chúng là dấu vết của những ngày tháng cơ thể người mẹ căng ra để ôm trọn một mầm sống. Mỗi vết nứt nhỏ trên da là minh chứng rằng bên trong đó, một sinh linh đang lớn lên từng ngày, được bảo bọc bằng cả tình yêu và sự hy sinh. Người mẹ có thể thấy xót xa khi nhìn gương, thấy mình không còn như trước, nhưng cùng lúc, trái tim lại tràn đầy hạnh phúc vì đó là “dấu ấn” của hành trình mang con đến với thế giới này.

Với mỗi người mẹ, những vết rạn đó là huy chương của tình mẫu tử. Chúng kể câu chuyện về sức mạnh, sự kiên cường và tình yêu không điều kiện. Những vết rạn ấy là minh chứng cho một cả 1 hành trình cố gắng không ngừng nghỉ và hy sinh vô điều kiện của những người phụ nữ dũng cảm.

Vậy nên, các bà mẹ à! Hãy tự hào về những vết nứt trên cơ thể mình vì đó là minh chứng cho một người phụ nữ dũng cảm đánh đổi vẻ đẹp hoàn hảo của mình để tạo nên một phép màu, chính là những thiên thần nhỏ mình.