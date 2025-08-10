Góc nhìn của 1 cậu bé Gen Alpha khi có thêm em khiến người lớn bất ngờ: Đây thật sự là thế hệ có năng lực "chuyển cấp" trong mọi tình huống!

Khi con trai Gen Alpha “tốt nghiệp” vai trò út trong nhà

Tôi là mẹ của hai đứa trẻ, cả 2 đứa đều là con trai và đều thuộc Gen Alpha. Tôi tự thấy mình khá trẻ trung và chịu khó tìm hiểu nên lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận mọi vấn đề của những đứa trẻ sinh ra trong thời đại mới này.

Vốn dĩ tôi chỉ định sinh một con, nên từ nhỏ, con trai lớn của tôi được cả nhà chăm sóc và chiều chuộng hết mực. Cậu bé là trung tâm của mọi sự quan tâm, niềm tự hào và tình yêu.

Thế nhưng, khi con tròn 10 tuổi, tôi bất ngờ mang thai lần nữa.

Niềm vui đi kèm với nỗi lo: “Liệu con có ghen tị? Liệu con có cảm thấy mình bị ra rìa khi không còn là ‘ngôi sao’ của cả nhà?”.

Mặc dù suốt thời gian mang bầu, tôi luôn củng cố tinh thần và chuẩn bị cho con tâm lý về việc gia đình sẽ có thêm thanh viên nhưng theo tôi cảm nhận thì thằng bé có vẻ thờ ơ và không mấy bận tâm. Lúc ấy tôi thật sự lo lắng vì cho rằng con sẽ khó tiếp nhận được thay đổi lớn này trong đời.

Nhưng rồi, mọi thứ diễn ra theo cách tôi không ngờ tới.

Ngay từ khi em bé ra đời, con trai chủ động tìm hiểu mọi thứ về chăm sóc trẻ sơ sinh: bế em thế nào, thay tã ra sao, thậm chí biết dỗ em khi khóc. Không hề có chút ghen tuông nào, ngược lại, con còn yêu thương và nhường nhịn em hết mực.

Tôi ở tư thế lo lắng con hụt hẫng nên nói thật lòng là tôi không yêu cầu con phải thế này hay phải thế khác đâu. Tôi chỉ cố gắng dành cho con nhiều thời gian và giải thích cho con về việc em còn bé nên sẽ cần đến mẹ nhiều hơn, giống như con ngày nhỏ.

Cho đến 1 ngày, tôi nhận ra cách định hướng của mình hoàn toàn sai. Sai ở chỗ tôi cố gắng làm cho nó tròn vẹn mà lại không thật sự hiểu tâm lý con mình.

Một lần, trong cuộc trò chuyện hai mẹ con

- Con có buồn vì bây giờ ba mẹ đều bận chăm em không?

- Sao lại buồn ạ? Em là em của con mà.

Lúc ấy tôi khá bối rối vì không biết phải trả lời cậu con trai 11 tuổi của mình thế nào.

- Thế này mẹ nhé! Cứ coi như là con vừa mới học xong lớp bé nhất nhà, bây giờ lên cấp lớn hơn thôi. Kiểu giống như là con cấp 1 lên cấp 2 ấy. Chẳng lẽ đã lên cấp 2 rồi mà vẫn đòi học đánh vần?

Tôi không ngờ có 1 ngày, tôi phải ngồi mất mấy phút mới hiểu được ý của con trai mình muốn nói. Đến khi hiểu được rồi tôi còn choáng váng hơn.

Một cậu bé 11 tuổi đã tự nhìn nhận sự thay đổi trong gia đình như một bước trưởng thành, không phải là mất mát. Thằng bé coi sự xuất hiện của em là 1 bước chuyển tiếp, việc chăm sóc em là trách nhiệm chứ sở thích. Với thằng bé, nó coi vai trò của mình giống với vai trò của bố mẹ chứ không đặt mình ở vị trí ngang bằng em bé nên đương nhiên nó không cảm thấy có gì phải ghen tị với "hậu bối" của mình.

Đó chính là tinh thần mà tôi nhận ra ở thế hệ Gen Alpha: tư duy mới mẻ, tinh thần trách nhiệm cao và khả năng tiếp nhận vấn đề theo hướng tích cực .

Gen Alpha – thế hệ biết “chuyển cấp” trong mọi hoàn cảnh

Trẻ Gen Alpha lớn lên trong môi trường thông tin mở, được tiếp cận sớm với công nghệ và các mô hình tư duy đa chiều. Điều này giúp các con:

1. Nhận thức nhanh về vai trò và vị trí của bản thân

2. Có trách nhiệm hơn khi thay đổi hoàn cảnh

3. Tư duy linh hoạt, dễ thích nghi với cái mới

Bố mẹ hãy hỗ trợ con lớn khi gia đình có thêm em

Chia sẻ sớm : Giúp con chuẩn bị tâm lý từ khi biết tin có em.

Trao quyền : Để con tham gia vào việc chăm sóc em, cho con cảm giác mình là người quan trọng.

Tôn trọng cảm xúc : Lắng nghe mọi lo lắng của con, không áp đặt.

Khen ngợi đúng lúc : Công nhận sự trưởng thành của con, khích lệ tinh thần anh/chị cả.

Từ câu chuyện của mình, tôi tin rằng, nếu bố mẹ tin tưởng và đồng hành đúng cách, thế hệ Gen Alpha sẽ không chỉ “chuyển cấp” một cách nhẹ nhàng, mà còn trưởng thành vượt mong đợi, với trái tim ấm áp và trách nhiệm lớn lao.