Tranh cãi nảy lửa: 1 mom sống giữa trung tâm Hà Nội đăng tuyển người làm việc 12 tiếng/ngày, vừa chăm bé vừa dọn nhà với mức lương 5-6 triệu

Mạng xã hội Thread với đủ tình huống éo le mà chỉ những người sử dụng mới hiểu được rằng ngoài kia quả thật có rất nhiều câu chuyện bất ngờ.

Mới đây, 1 tài khoản có tên m.c.c.n đã có 1 bài đăng tuyển người ứng tuyển vào công việc của gia đình mình, thế nhưng bài đăng tuyển này nhanh chóng thu về rất nhiều ý kiến trái chiều.

"Mình đang cần tìm người trông bé ban ngày từ 6h30 sáng đến 6h30 tối khu vực Đào Tấn tầm tháng 11 ạ.

Công việc:

- Chăm bé.

- Dọn dẹp nhà cửa, giặt - phơi - gấp quần áo (nhà mình 1 sàn tầng 1 40m2 thôi).

- Sơ chế đồ nấu cơm buổi chiều (chuẩn bị còn nấu mình tự nấu).

Công việc chỉ có vậy thôi ạ. Thu nhập mình có thể trả là 5-6 triệu.

Nghỉ chiều thứ 7, chủ nhật hoặc khi nào mình nhờ trông hộ thì mình tính thêm công ạ.

Yêu cầu độ tuổi từ 40 đến 50".

Ảnh minh hoạ

Ngay lập tức, rất nhiều bình luận để lại cho rằng mức lương này quá bèo bọt với thời gian làm việc 12 tiếng/ngày với khối lượng công việc quá nhiều.

Thông thường, người chăm bé sẽ không làm việc nhà và ngược lại nếu làm việc nhà sẽ không chăm bé. Đây cũng là để đảm bảo an toàn cho em bé vì rất có thể trong lúc người làm đang bận rộn việc khác, em bé có thể nghịch ngợm dẫn đến nguy hiểm khó lường trước.

- Trông bé thì không làm việc nhà và ngược lại bạn ơi. Bạn trông bé 1 mình và làm từng đó công việc 1 ngày bao giờ chưa mà yêu cầu mức lương đó. Chỉ có tự làm mới không cần tính lương thôi.

- Tính ra có 16k/giờ làm việc mà làm đủ thứ việc cho nhà bạn luôn á! Nghĩ sao mà đăng tuyển người như vậy.

Một số mẹ bỉm có kinh nghiệm cũng chia sẻ rằng việc chăm bé rất vất vả và nếu chăm bé 12 tiếng/ngày thì lương thị trường ít nhất cũng phải từ 8 đến 10 triệu. Ngoài ra, nhiều mẹ bỉm khác cho rằng với khả năng tài chính như vậy thì nên tính đến việc gửi con đi trẻ và tự làm việc nhà thay vì tìm người giúp việc.

- Tôi gửi con đi nhà trẻ từ 9h sáng đến 17h chiều và học phí của con là 5,5 triệu/tháng. Các cô nghỉ 2 ngày cuối tuần và nếu gửi con thì trả thêm phí ngày nghỉ. Tôi gửi con cho các cô mà thấy cô chăm bé vất vả tôi còn áy này muốn cảm ơn các cô nhiều 1 chút. Nhà tôi cũng 40m2, cuối tuần dọn nhà muốn ná thở. Còn nấu nướng thì mất công nhất khâu sơ chế chứ nấu là mấy tí đâu!

Bên cạnh đó cũng có những bình luận cho rằng do mẹ bỉm này điều kiện kinh tế không dư và cũng không nắm rõ giá cả thị trường lao động này.

Hiện tại, câu chuyện tuyển dụng của mẹ bỉm này vẫn thu hút nhiều ý kiến của dân tình trên mạng xã hội Thread.